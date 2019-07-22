Трамп испугался за доллар и объявил войну биткоину и "валюте "Фейсбука"

С формальной точки зрения, валюте США можно предъявить обвинение в том, что она ничем не обеспечена, пишет колумнист Иван Данилов. Но на практике она обеспечена готовностью американских авианосных групп "приехать в гости" к кому угодно, кто сомневается в ценности и уникальности доллара.

Инвесторы в криптовалюты долго добивались, чтобы официальный Вашингтон заметил и признал важность биткоина — и тем самым придал легитимности "криптоактивам" в качестве настоящего класса инвестиционных активов. Получилось наоборот: на прошлой неделе Белый дом признал важность биткоина и других криптовалют, но вместо поддержки пообещал проблемы тем, кто за этими "криптоактивами" стоит, фактически объявив им регуляторную войну.

Важно, что от действий американского лидера пострадал не только биткоин, но и проект компании "Фейсбук" по запуску криптовалюты Libra, которая уже получила поддержку от консорциума крупных американских компаний, таких как Mastercard, Visa и Ebay. Очевидно, что политики (причем независимо от идеологической ориентации) видят в неконтролируемых или "корпоративных" криптовалютах очевидную угрозу для государства и, опосредованно, для национальных валют, включая американский доллар.

Любимое информационное оружие президента Трампа — это его личный твиттер, который он использует не только в качестве "политической шпаги", но и как инструмент манипуляции экономической реальностью. До недавнего времени американский лидер с помощью своего твиттера влиял на три важных экономических фактора: нефть, индекс S&P 500 и курс доллара, но теперь Трамп обратил внимание на еще один фактор, который может нанести ущерб государственным финансам США и разразился гневной тирадой, направленной против биткоина и других "криптоактивов":

"Я не фанат биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами и чья ценность очень изменчива и "держится на тонком воздухе". Нерегулируемые криптоактивы могут способствовать незаконному поведению, включая торговлю наркотиками и другую незаконную деятельность. <...> Точно так же "виртуальная валюта" Libra Facebook будет иметь мало репутации или надежности. Если Facebook и другие компании хотят стать банком, они должны ходатайствовать о получении новой банковской хартии (то есть получить лицензию на банковскую деятельность. — Прим. ред.) и подчиняться всем банковским правилам, как и другие банки — и национальные, и международные. У нас есть только одна реальная валюта в США, которая сильнее, чем когда-либо, — она надежная и заслуживает доверия. Это, безусловно, самая доминирующая валюта в мире, и она всегда будет оставаться такой. Эта (валюта. — Прим. ред.) называется доллар США!" — написал Трамп в твиттере.

Показательно, что цена биткоина отреагировала на президентские твиты падением. В этом смысле, по крайней мере пока, можно считать, что у Трампа лучше получается воздействовать на цену биткоина, чем на нефтяные цены.

Естественно, сторонники криптовалют и инвесторы в криптоактивы обрушились с критикой на президента США. Один из ключевых аргументов тех, кто недоволен его позицией, заключается в том, что доллар вообще-то тоже ничем не обеспечен. И тут нужно признать, что они однозначно правы, но только с формальной, а не с практической точки зрения. Более того: они вообще не поняли суть претензий американского лидера, который в данном случае, вероятно, озвучил не столько свой личный взгляд на ситуацию, сколько консолидированную позицию финансового сектора и политического класса.

Однозначно, с формальной точки зрения, валюте США можно предъявить обвинение в том, что она ничем не обеспечена. Но на практике она обеспечена готовностью американских авианосных групп "приехать в гости" к кому угодно, кто сомневается в ценности и уникальности доллара. Более того: как убедился на личном смертельном опыте полковник Каддафи, любые попытки организовать антидолларовую коалицию хотя бы на региональном уровне или запустить конкурирующую валюту для торговли энергоносителями будут пресекаться максимально жестким образом, а там, где недостаточно авианосцев, будут работать американские спецслужбы, которые имеют большой опыт стимулирования "цветных революций".

Оттого даже страны, которые обладают собственными "ядерными зонтиками", движутся к дедолларизации медленно, осторожно, координируя действия между собой и стараясь не допустить лишнего ущерба для собственных экономик.

Главная претензия Трампа к биткоину и криптовалюте, которую пытается запустить Марк Цукербег и его партнеры, вообще не имеет отношения к "обеспеченности" ценности тех или иных криптоактивов. И тем более не имеет отношения к тому, что криптоактивы могут использоваться и уже используются в качестве финансового обеспечения криминальной деятельности, ибо вообще-то любимой валютой для трансграничных преступных групп остается наличный доллар.

Претензия носит совсем другой характер: биткоин и проект Libra посягают (пускай и с минимальными шансами на успех) на монетарную монополию государства, то есть делают то, за что американские власти всегда были готовы карать превентивно, нещадно и максимально болезненно. Барону Ротшильду приписывают фразу "позвольте мне выпускать и контролировать деньги нации, и мне все равно, кто будет издавать законы", и Трамп (хотя и не выражается в столь резких терминах), видимо, разделяет эту позицию, а значит, явно не готов допустить ситуацию, в которой контроль над выпуском денежной массы уйдет неким (вероятно, китайским) "майнерам биткоина" или консорциуму, связанному с Марком Цукербергом.

Судя по реакции компании "Фейсбук" на серию критических выступлений со стороны официальных лиц, включая Трампа, нескольких конгрессменов (как демократов, так и республиканцев) и даже министра финансов США, "Фейсбук" и его союзники по консорциуму криптовалюты Libra прекрасно осознали, где находятся "красные флажки". Агентство Рейтер сообщает , что "в понедельник Facebook Inc заявила, что не приступит к запуску своей криптовалюты Libra до тех пор, пока не будут решены нормативные вопросы, поскольку министр финансов США предпринял необычный шаг, сказав, что у него есть серьезные опасения, что Libra может быть использована для незаконной деятельности".

В этом контексте стоит вспомнить ту критику, которой подвергся российский ЦБ из-за его позиции по регуляторным ограничениям криптовалют. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявилана выступлении в Госдуме, что "объем криптовалют в мире не такой большой — 20 крупных криптовалют составляют около 250 миллиардов долларов США. Масштаб пока не очень большой, пока не угрожает нашей денежной системе. Но наша позиция здесь однозначна: мы против легализации криптовалюты именно как платежного средства".

Это не признак технофобии, не признак непонимания криптовалют и уж точно не признак нежелания перенимать передовой западный опыт. Совсем наоборот: каждое государство, которое заботится о собственном суверенитете (в том числе экономическом), будет стараться избавиться от хождения у себя в стране "параллельных валют", которые государство не контролирует.

С одной стороны, для криптоинвесторов это благо, ибо такое отношение со стороны монетарных властей самых разных стран поддерживает эдакий ореол "революционности" и "контркультурности", который очень ценен для некоторого сегмента сторонников криптовалют.

С другой стороны — нужно признать, что надежды на легализацию и превращение криптоактивов в реальный финансовый инструмент, конкурирующий за внимание инвесторов с облигациями, золотом или традиционными валютами, вряд ли реализуются в ближайшее время.

Источник: РИА Новости