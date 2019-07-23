Почему России не нужна вторая военная база в Кыргызстане

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в пятницу заявил, что Россия не ведет никаких консультаций по поводу размещения второй военной базы в Кыргызстане, поскольку не гонится за количеством: "Возможности уже имеющихся в Центральной Азии российских военных баз (в Кыргызстане и в Таджикистане) вполне позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе. Поэтому российская сторона намерена сосредоточить усилия на развитии этих возможностей".
В отличие от американских "партнеров", Россия не ставит целью контролировать целый мир сотнями военных баз. На содержание российских военных объектов в Центральной Азии расходуются немалые средства из 19 триллионов рублей, предусмотренных на реализацию Государственной программы вооружений (2017 – 2027). Несмотря на высокие затраты, в ближайшие десятилетия Москва и ее союзники вряд ли откажутся от подобного взаимодействия.
Крылатый Кант
В ходе специальных тактических учений "Сары-Таш – 2019" по плану Генштаба Вооруженных сил КР 20 июля четыре штурмовика Су-25СМ российской авиабазы Кант нанесли точный ракетный удар по мишеням, имитирующим бронетехнику незаконных бандформирований. Присутствовавшие на полигоне президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, представители представители Госпогранслужбы, МВД, ГКНБ, МЧС, и стран-партнеров высоко оценили боевую выучку военных летчиков. Это наглядный пример эффективных инвестиций в региональную безопасность.
Боевой радиус действия Су-25 — более 1000 километров (если понадобится, до Кабула и обратно). Сегодня Су-25СМЗ интегрированы в автоматизированную систему управления Воздушно-космических сил России и в разведывательно-ударные контуры межвидовых войсковых группировок, что позволяет в несколько раз сократить время от обнаружения до уничтожения целей.
На авиабазе Кант служат более 500 российских солдат и офицеров. Летчики постоянно тренируются в бомбометании и ракетных пусках. Ежегодно участвуют в международных учениях контртеррористической направленности, и демонстрируют неизменно высокий профессионализм (большинство летчиков — специалисты 1-го класса). Иначе и быть не может, ведь между границами мирного Кыргызстана и воюющего Афганистана — чуть более сотни километров. Соседний Таджикистан имеет 1344 километра "горячей границы".
Объединенная российская авиабаза Кант официально открыта осенью 2003 года, и сегодня обеспечивает безопасность воздушного пространства и территории государств ОДКБ в Центральной Азии в качестве авиационного компонента Коллективных сил быстрого развертывания.
Кроме этого военного объекта, Россия арендует в Кыргызстане испытательную базу противолодочного вооружения ВМФ РФ, узел связи ВМФ, автоматическую сейсмическую станцию и радиосейсмическую лабораторию Сейсмической службы Минобороны РФ.
Военно-техническое сотрудничество Кыргызстана и России развивается конструктивно. В формате дружественного взаимозачета Москва списала Бишкеку 240 миллионов долларов долга, и ежегодно платит 4,5 миллиона долларов в счет арендной платы.
Стратегический союзник
На территории соседнего Таджикистана дислоцируются 201-я российская военная база и оптико-электронный комплекс "Окно". База с 2004 года обеспечивает региональную стабильность и выполнение союзных обязательств в рамках ОДКБ. "Окно" входит в систему контроля космического пространства, действует в интересах Воздушно-космических сил России. Причем 201-я база — крупнейший зарубежный военный объект России. Стратегическое расположение и непосредственное соседство с Афганистаном определяют высокий уровень боевой подготовки.Ляур и Самбули. Артиллерийские, танковые, мотострелковые, подразделения, и силы спецназа из состава 201-й военной базы образцово решили сложнейшие задачи.
И все это — лишь разминка перед более масштабными маневрами. В сентябре на полигонах государств-членов состоится стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", посвященное обеспечению военной безопасности Центрально-Азиатского региона.
Зарубежные военные объекты РФ — не самоцель, а эффективный военно-политический инструмент укрепления национальной и международной безопасности.
Минобороны России планомерно повышает боеготовность 201-й базы в Таджикистане, помогает модернизировать национальные вооруженные силы, чтобы предотвратить проникновение боевиков из северных провинций Афганистана. Так, Россия с 2005 года безвозмездно передала Таджикистану свыше 300 единиц бронетанковой техники.
Российские военные базы в регионе повышают боевую эффективность и боевую устойчивость Вооруженных сил РФ и ее союзников, позволяют рациональнее рассредоточить силы и средства, приблизить ракетное оружие к стратегическим объектам (территории) вероятного противника.
Базы делают более доступными потенциально опасные направления и театры военных действий. Относительно небольшое количество зарубежных военных объектов Россия с лихвой компенсирует развитием новейших технологий в области вооружений.