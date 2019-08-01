Премьер Узбекистана в Кыргызстане. Что объединяет две страны

Хотя в отношениях Кыргызстана и Узбекистана неоднократно случался разлад, наши страны близки не только культурно, но и экономически. В чем взаимозависимость двух республик, читайте в материале Sputnik.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik, Бакыт Толканов. Сегодня, 1 августа, в КР с рабочим визитом прибыл премьер-министр РУз Абдулла Арипов. Он обсудит с коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым широкий круг вопросов, в том числе демаркацию границ и экономическое сотрудничество, пишет Бакыт Толканов для Sputnik Кыргызстан.

Транспортная зависимость

Несколько лет назад путь из Оша в Баткен пролегал через Узбекистан. Сегодня построены объездные дороги, отношения с соседней страной улучшились, а транспортные вопросы решились.

Также выяснилось, что многие узбекистанцы летают в Стамбул через Ош: сначала в Бишкек, а отсюда — в турецкий мегаполис. Причина в том, что даже этот окольный путь обходится дешевле, чем прямой перелет из Ташкента. Отечественные предприниматели попросили президента договориться с Турцией об открытии прямого рейса Ош — Стамбул. Этим рейсом могли бы активно пользоваться бизнесмены из приграничных областей Узбекистана и Таджикистана, что стало бы преимуществом для экономики КР.

Также страны работают над международным маршрутом Ташкент — Андижан — Ош — Иркештам — Кашгар.

Кроме того, во время турсезона осуществляется авиарейс Ташкент — Иссык-Куль и курсирует поезд Ташкент — Бишкек — Балыкчи.

Анклавы и эксклавы

На территории Кыргызстана находятся два узбекских анклава Сох и Шахимардан, где проживают десятки тысяч человек. Есть у КР и эксклав в Узбекистане — село Барак. Кроме того, несколько кыргызстанских сел (к примеру, Чарбак) отрезаны от "большой земли" горами, и местные жители могут попасть на основную территорию КР только через Сох.

Естественно, для жителей анклавов очень важен вопрос политической стабильности.

Границы

Протяженность кыргызско-узбекской границы составляет 1 378 километров. Несколько лет назад описаны были всего 1 058 километров, но в прошлом году президенты двух стран договорились произвести описание 85 процентов госрубежей. К настоящему времени описаны 92 процента границы, спорными остаются 10 участков, однако вопрос их обмена не рассматривается.

Вода и энергетика

Один из самых проблемных вопросов в двусторонних отношениях — вода. Кыргызстан и Таджикистан расположены в верховьях главных рек Центральной Азии — Амударьи и Сырдарьи, основным притоком последней является Нарын. Узбекистан и Казахстан находятся в низовьях этих рек.

С водным вопросом напрямую связан энергетический. Летом, когда Узбекистану требуется поливная вода, Кыргызстану может быть невыгодно спускать ее, так как необходимо накапливать запасы Токтогульского водохранилища, чтобы одноименная ГЭС вырабатывала электроэнергию зимой, когда ее потребление резко возрастает. В 2017 году страны подтвердили готовность взаимодействоватьв вопросах рационального использования водноэнергетических ресурсов трансграничных рек на основании строгого учета в интересах друг друга.

В период президентства Ислама Каримова РУз традиционно выступала против строительства Камбар-Атинской ГЭС. Страна даже предупреждала о возможности региональных конфликтов из-за воды. Но два года назад новый глава республики Шавкат Мирзиёев во время госвизита в КР заявил, что Узбекистан согласен участвовать в реализации проекта. Правда, сама реализация так и не сдвинулась с места, но достижение уже в том, что главный противник ГЭС изменил свою позицию.

Большая часть электроэнергии в Кыргызстане вырабатывается на юге страны, но по числу потребителей доминирует север. До абонентов электричество ранее доходило транзитом через Узбекистан и Казахстан — это называлось объединенной энергосистемой Центральной Азии. РУз часто заявляла о выходе из системы, что грозило КР энергоколлапсом. Однако благодаря строительству ЛЭП "Датка — Кемин" и одноименных подстанций республика несколько лет назад добилась энергетической независимости.

Газовый вопрос в свое время тоже был достаточно острым. После того как "Кыргызгаз" приобрело российское ПАО "Газпром", Узбекистан в 2014 году перестал подавать голубое топливо на юг КР. С учетом маловодья это сильно ударило по энергосектору, и Кыргызстан был вынужден импортировать электричество. В конце того же года поставки газа возобновились.

Торговля

По данным Нацстаткома КР, в прошлом году страна экспортировала в Узбекистан товары на 158,5 миллиона долларов, а импортировала на 178 миллионов.

Население



Многие жители Кыргызстана и Узбекистана приходятся родственниками друг другу. Так, по данным этого года, в КР живут 940 тысяч этнических узбеков, а в РУз, по информации шестилетней давности, проживали 422 тысячи кыргызов.

Инвестиции и рабочая сила

В 2018 году в Кыргызстан поступило 1,8 миллиона долларов в виде прямых инвестиций из Узбекистана. Некоторые узбекские компании открывают филиалы в КР, например, завод по сборке стиральных машин. Отметим, что чаще всего в нашу республику стремятся не бизнесмены из РУз, а тамошняя рабочая сила: здесь работают десятки тысяч граждан соседней страны.

Мегапроекты

Кыргызстан и Узбекистан намерены участвовать в крупных китайских проектах. Больше 20 лет ведутся переговоры о строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Загвоздки две — финансирование и ширина колеи: в Китае используется международный стандарт, а в КР и РУз — советский. О заинтересованности в реализации этого проекта неоднократно заявляли президенты Сооронбай Жээнбеков и Шавкат Мирзиёев.