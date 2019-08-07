Узбекистан возвращается в военные игры ОДКБ

Ташкент не изолируется от военно-политических контактов с Западом, и все же заметно доминирует вектор развития отношений с ближайшими соседями, со странами ОДКБ, отмечает обозреватель Sputnik Александр Хроленко.

Двадцать офицеров Вооруженных сил Узбекистана в понедельник завершили войсковую стажировку на базе мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированной в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

За время обучения проведено двадцать шесть практических и инструкторско-методических занятий. Наибольший интерес узбекских офицеров вызывали тактические учения с применением разведывательно-огневых комплексов, и метод ведения боя "огневая карусель" на вертолетной, танковой и артиллерийской технике. Кроме того, узбекские военнослужащие преодолевали психологические и огненно-штурмовые полосы, осваивали методику подготовки техники к преодолению водных преград. Подобные стажировки становятся систематическими, в марте группа из 30 узбекских офицеров наращивали профессионализм в российской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.

Военнослужащие Узбекистана активно участвуют в Армейских международных играх, которые 3 – 17 августа проходят по инициативе Минобороны РФ на территории 10 стран мира с участием сборных команд из 22 государств. И на узбекском высокогорном полигоне "Фориш" 4 августа стартовал один из конкурсов – "Военно-медицинская эстафета" – в присутствии министра обороны республики Баходира Курбанова, хокима Джизакской области Эргаша Салиева и заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Узбекистан принимает Армейские игры впервые, но при этом российский представитель Тимур Иванов отметил, что узбекской стороне удалось создать превосходные условия для столь масштабного мероприятия.

Крепнущее содружество

Ташкенту многое удается. В непростой геополитической и экономической ситуации Узбекистан создал современную, мобильную и достаточно эффективную армию. Республика успешно реализует программу переоснащения войск новейшим вооружением до 2020 года. Армия получает современные средства ПВО, вертолеты, бронетанковую технику, артиллерийские системы.

Узбекистан – признанный региональный лидер в области оборонного строительства, и в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower занимает достойное 48 место. При этом растущее военное и военно-техническое сотрудничество Узбекистана и России – закономерная реакция на общие для двух стран вызовы безопасности на Центрально-Азиатском направлении и вероятном театре военных действий. И в ближайшие десятилетия Россия останется главным поставщиком оружия и боевой техники в Узбекистан.

Вскоре Ташкент получит от Москвы значительные партии вооружения по двенадцати июльским контрактам (заметим, по внутрироссийским ценам – с 2016 года Узбекистан является единственной страной СНГ вне зоны ОДКБ и Таможенного союза с подобной привилегией). В списке – новые сверхманевренные истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М, бронетранспортеры (БТР-82А), радиолокационные комплексы и другие виды боевой техники.

Россия поможет модернизировать около 30 истребителей МиГ-29 Военно-воздушных сил Узбекистана. Кроме того, Ташкент проявляет интерес и к российскому учебно-боевому самолету Як-130, который пользуется большим спросом в странах Центральной Азии.

В системе национальной безопасности следует учитывать и "фланговую поддержку" Москвы – в соседних с Узбекистаном республиках Кыргызстан и Таджикистан размещены российские военные базы, возможности которых позволяют справиться с существующими и потенциальными угрозами в регионе.

Боевое взаимодействие

Объективно, Ташкент находится под "зонтиком безопасности" ОДКБ, даже не будучи членом этой организации. Узбекистан и Казахстан подписали в апреле соглашения по вопросам противовоздушной обороны и, возможно, это начало возвращения Ташкента в Организацию коллективной безопасности де-юре.

Для развития военного и военно-технического сотрудничества с Узбекистаном и другими странами Центрально-Азиатского региона в Вооруженных силах России в 2019 году запланировано провести 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки – почти на 20% больше, чем годом ранее. Главным экзаменом года для войск РФ и ряда стран ОДКБ станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", которое синхронно развернется в сентябре на полигонах нескольких стран Центральной Азии. К совместному разрешению вероятных кризисных ситуаций готовятся и узбекские военнослужащие.

Узбекистан дистанцируется от военно-политических союзов и коалиций (не предусмотрено участие узбекской армии в военных действиях за рубежом и размещение на узбекской территории иностранных военных баз), и все же систематически участвует в мероприятиях боевой подготовки российского Центрального военного округа и совместных антитеррористических учениях.

Так, в Екатеринбурге весной состоялась командно-штабная тренировка командного состава вооруженных сил России, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана (всего участвовали около двух тысяч военнослужащих). Представители российского и узбекского войск спецназа обмениваются опытом ведения боевых действий на равнине и в горах, совершенствуют навыки выживания в экстремальных условиях Красноярского края. Многое впереди.

Ташкент не изолируется от военно-политических контактов и военно-технического сотрудничества со странами Запада. И все же заметно доминирует вектор развития отношений с ближайшими соседями, со странами ОДКБ.