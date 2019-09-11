Афганская ловушка для Трампа: уйти нельзя остаться

Колумнист Ирина Алкснис рассуждает о том, почему США не могут себе позволить уйти из Афганистана.

Дональд Трамп заявил, что переговоры США с движением "Талибан"* "мертвы".

"Со мной так нельзя", — сказал американский президент. И добавил, что у его страны есть "ядерные" способы нанести талибам поражение, однако они не применяются, поскольку это привело бы к гибели "миллионов и миллионов человек".

В России, на собственном опыте убедившейся, что Афганистан — трясина, где может безнадежно увязнуть даже самая мощная сверхдержава, новости о продолжающих забег по афганским граблям американцах вызывают только вялый интерес. В самих же Штатах тема последние дни не сходит с первых полос СМИ — и не без оснований: планировавшийся на днях триумф Трампа и его администрации обернулся провалом.

В воскресенье в президентской резиденции Кэмп-Дэвид по личной инициативе Трампа должны были пройти секретные переговоры — по отдельности — с представителями "Талибана"* и президентом официального Афганистана Ашрафом Гани. Предполагалось подписание мирного соглашения между США и талибами, в результате чего Вашингтон получил бы возможность окончательно вывести войска из страны.

Однако буквально за несколько часов до мероприятия Трамп все отменил. В качестве причины назвал теракт, произошедший в Кабуле 5 сентября. Погибли 12 человек, включая одного военнослужащего США, — талибы взяли на себя ответственность за взрыв.

По сведениям The Washington Post , истинная подоплека срыва договоренностей — противоречия внутри трамповской администрации, а конкретно — между госсекретарем Майком Помпео, сторонником соглашения, и "ястребом" Джоном Болтоном, выступающим категорически против любых сделок с террористами. Вернее, выступавшим, поскольку вчера он был уволен Трампом с должности советника президента по вопросам национальной безопасности.

Западные журналисты также напомнили, что почти за год переговорного процесса по вине "Талибана"* в Афганистане погибли и другие американцы, однако это не служило причиной отказа Белого дома от взаимодействия с радикальным движением.

В то же время нельзя не отдать должное политическому чутью Трампа, не ставшего делать решительный шаг, который мог оказаться крайне токсичным для его карьеры в свете быстро приближающихся выборов. Даже в нынешней ситуации он оказался под огнем критики за саму идею пригласить талибов в Кэмп-Дэвид. Как заявила член палаты представителей Лиз Чейни, чей отец был вице-президентом США во время теракта 11 сентября 2001 года: "Ни один член "Талибана"* не должен туда даже ступать. Никогда".

А с учетом того что события разворачиваются прямо под восемнадцатую годовщину террористической атаки, которая и стала причиной ввода американских войск в Афганистан, нынешний хозяин Белого дома в последний момент увернулся от очень серьезных проблем.

Правда, решение задачи, как Штатам уйти из Афганистана максимально быстро и с минимальными потерями, теперь отброшено на неизвестное количество пунктов назад и вновь выглядит крайне туманным.

По существу, США угодили ровно в ту же ловушку, в которую попал СССР три десятилетия назад:

— возможности одержать победу военным путем нет;

— статус-кво весьма затратен, вытягивает крупные средства из государства (около 740 миллиардов долларов с 2001 года), не говоря уже об иных потерях, включая человеческие;

— общество раздражено затянувшейся военной кампанией, и ее формальное окончание в 2014 году никого не утешает.

Хотя по поводу последнего имеет смысл скорее восхититься эффективностью американской системы, в которой после почти двух десятилетий безрезультатной и дорогостоящей операции с гибелью тысяч граждан США (почти 2,5 тысячи только военнослужащих, данные по сотрудникам ЧВК неизвестны) общество всего лишь негромко недовольно бурчит.

Вариант же "резать косты", бросив все и просто уйдя, для Вашингтона неприемлем, потому что издержки будут куда хуже нынешнего положения. И не имеет значения, что Трамп искренне хотел бы вытащить свою страну из авантюры, в которую ее загнали давным-давно совсем другие люди.

Дело не только в том, что уход американцев будет где-то и кем-то расценен как поражение. В конце концов, при желании и наличии соответствующих пропагандистских ресурсов любой проигрыш можно изобразить триумфом, а уж Штаты имеют в этой сфере особенно большой опыт.

Важнее другое: их провал будет иметь слишком серьезные последствия в реальности, чтобы обеспечить и им пиар-прикрытие.

Практически никто не сомневается: стоит уйти американцам, и падение нынешних властей Афганистана станет неизбежным, а "Талибан"* превратится в полновластного хозяина страны.

Тут нельзя не провести параллель с аналогичными событиями тридцатилетней давности. Для просоветского руководства Афганистана роковым тогда стал даже не уход военного контингента СССР, а прекращение всякой поддержки из Москвы (включая поставки вооружения и боеприпасов) в 1992 году. Что обернулось трагическими последствиями, включая страшную смерть президента Наджибуллы.

Предательство афганских союзников, безусловно, позорная страница в истории нашего государства. Но это происходило в момент, когда сама Россия переживала национальную катастрофу, а про великодержавные амбиции и вовсе забыли.

Это, разумеется, не может служить оправданием людям, принявшим соответствующие решения, но по-человечески понятно: бывшая сверхдержава перешла в режим "не до жиру, быть бы живу", чего уж тут требовать и ждать иного.

Именно поэтому Штаты не могут себе позволить бросить на произвол судьбы Кабул: не потому, что есть некое чувство долга, а потому, что крушение афганских властей под ударами "Талибана"* станет слишком громким и ярким свидетельством немощи — и геополитической, и военной, и экономической — США.

Ну и аналогий с советско-российским опытом тоже не избежать. Крах ДРА Наджибуллы совпал с низвержением России на самое дно внутреннего и внешнеполитического кризиса. Вряд ли Вашингтон порадуют вопросы от партнеров и конкурентов по мировой арене, насколько это соответствует текущему состоянию Соединенных Штатов.

Источник: РИА Новости

* "Талибан" — радикальное движение, запрещенное в РФ