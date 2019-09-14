Россия готовится продавать свое солнце

Объем второго этапа поддержки для российской возобновляемой энергетики оказался ниже ожиданий: на эти деньги можно построить всего пять гигаватт мощностей вместо десяти. Столкнувшись с этой неприятностью, инвесторы и производители солнечных и ветряных электростанций начали перетягивать оказавшееся небольшим одеяло каждый на себя. В результате "солнцу" повезло больше: доля поддержки, направляемой на солнечную генерацию, выросла с изначальных 35% до 37%, соответственно, поддержка ветряков незначительно снизилась, а доля мини-ГЭС (она традиционно невелика) осталась прежней.
В солнечной энергетике нет столь явного, как в ветряной генерации, разделения на три консорциума, у каждого из которых свои производственные мощности и которые практически не пересекаются в своей хозяйственной деятельности. Больше в солнечной генерации и относительно небольших участников рынка, что неудивительно, учитывая, что сама установка солнечных панелей — в общем-то намного более простой бизнес по сравнению с монтажом ветрогенераторов (к примеру, те же солнечные станции может поставить даже дачник на крыше, другое дело, что при текущих ценах на электроэнергию из розетки окупаемость таких проектов во многих случаях отсутствует).
Тем не менее основных участников солнечного рынка (напомним, в ветровой энергетике — три консорциума) также можно посчитать по пальцам одной руки.
В первую очередь это лидер, компания "Хэвел" (на 50% принадлежит группе "Ренова"), под управлением которой находится около 900 мегаватт солнечных мощностей — более половины всего рынка. Большой объем и у китайской "Солар Системс" (365 мегаватт), а также энергетической компании "T плюс" — свыше 200 мегаватт (кстати, это тоже в значительной степени "Ренова").
В последние годы стала активна энергетическая компания "Фортум" (115 мегаватт на двух последних отборах), которая одновременно является и участником одного из трех консорциумов в "ветряках". Кстати, как и в случае с ветровой энергетикой, компания демпингует: заявленная стоимость единицы мощности на конкурсах заметно ниже, чем у конкурентов. Для отрасли это, конечно, хорошо. Кроме того, в 2017 году "Фортум" купил 35 мегаватт солнечных станций у "Хэвел", которые остались в операционном обслуживании у последней.
Говоря о солнечной энергетике, нельзя не вспомнить и компанию "Энергия солнца", которая на первых отборах взяла на себя около четверти от всей десятилетней программы поддержки, но не смогла построить все объемы. В результате права на большую часть выигранных ею мощностей были выкуплены другими участниками рынка.
Все эти примеры подчеркивают тезис о том, что, несмотря на наличие нескольких якорных инвесторов, в целом на рынке солнечных электростанций участников больше, а отношения между ними достаточно переплетены.
Конечно, солнечная энергетика, в отличие от "ветряков", имеет перспективы и в рознице — для частных или небольших коммерческих потребителей, но объемы здесь пока невелики. За некоторыми исключениями остальные участники рынка приобретают фотоэлектрические модули у этих трех производителей.
Как мы уже отмечали ранее, избыток производственных мощностей очевидно выталкивает часть производимой в будущем продукции на экспортные рынки на фоне того, что и сама новая программа поддержки увязана с обязательствами по экспорту. Однако на экспортных рынках придется конкурировать и с китайскими производителями, которые всегда могут удивить ценой.
Так или иначе, в любом случае значительное превышение мощностей российских производств над объемами ввода солнечных станций потребует от участников рынка (а возможно, и от регуляторов) новых решений. Например, каких-то дополнительных мер стимулирования установки солнечных электростанций в частном секторе.
А экспортные поставки станут в определенной степени тестом на успешность развития всей отрасли. Низкий курс рубля может помочь экспорту, но конкуренция здесь высока, а Россия выходит на этот рынок в условиях, когда объем субсидирования возобновляемой энергетики во многих странах снижается, в некоторых случаях — вплоть до отказа от поддержки.
Источник: РИА Новости