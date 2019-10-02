ООН как действующий пакт о ненападении великих держав

Заканчивающаяся сегодня 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН оказалась отмечена крупным скандалом. Десять членов российской делегации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в ее работе, не получили визы и не смогли прилететь в Нью-Йорк, пишет автор РИА Новости.

Практика непредоставления американских виз участникам заседаний Генассамблеи не оригинальна, однако в отношении российских дипломатов использована впервые. Демарш этот не настолько безобиден, как может показаться неискушенному обывателю.

Организация Объединенных Наций — настоящая вещь из нецифрового XX века. Она сделана из железа и стали, из крови и плоти.

Создание ООН в 1945 году стало продолжением традиции великих договоров и пактов века девятнадцатого, когда европейские государи своими собственными руками рисовали на мировых картах будущее целых народов и континентов.

ООН — не изобретение кабинетных мечтателей. Просто для 1945 года формата Кючук-Кайнарджийского мира или Парижского трактата уже не хватало. Да и войны действительно планетарного масштаба в истории до того не случалось. Пришлось изобретать что-то совершенно новое.

Но суть осталась прежней. Главнокомандующие самых могущественных армий Земли определяли судьбу человеческой цивилизации на десятилетия. А ООН стала постоянно действующим свидетельством Главного Пакта о разделе послевоенного мира, который в Тегеране и Ялте заключили Сталин, Рузвельт и Черчилль.

То, что в состав постоянных членов Совета Безопасности англосаксы включили Францию, не значило ровным счетом ничего. Ту же самую роль (союзника, который всегда голосует так, как и сюзерен) вплоть до смерти Сталина играл Китай. Ну а все остальные члены организации вообще играли роль безымянных статистов. Местом дислокации для них определили Нью-Йорк.

Послеялтинский мир никогда не преувеличивал роль ООН в мировых делах. Право вето парализовало решение любых спорных моментов, которые имели действительно серьезное значение для двух тогдашних сверхдержав. В таких вопросах, как блокада Кубы в 1961 году или ввод войск в Афганистан, США и СССР обходились без решений ООН.

Очевидный факт, что для единственной на сегодняшний день мировой сверхдержавы — Соединенных Штатов Америки — ООН является странным и архаичным международным институтом, который существует только для того, чтобы давать непыльную работу бюрократам.

С точки зрения американцев, Организация Объединенных Наций давно не соответствует сложившейся картине мира. Она не то чтобы сильно мешает, но точно не служит интересам Соединенных Штатов так, как их понимает американский политический истеблишмент.

ООН остается дипломатический площадкой, на которой государства — оппоненты США всегда имеют отличную возможность консолидированно выступать против Америки и ее союзников., например, против Израиля. Организация из года в год принимает антиизраильские резолюции, которые никто не собирается выполнять, но функцию постоянного дипломатического давления на США и Израиль они тем не менее выполняют.

Россия трезво смотрит на роль ООН и ее будущее и предполагает, что если не сделать процесс ее реформирования управляемым, то однажды она просто развалится, и человечество от этого больше проиграет, нежели выиграет.

Российский МИД, отдавая себе отчет в том, что вес России в мире совершенно несопоставим с весом СССР, активно рекрутирует влиятельных союзников для того, чтобы возглавить процесс реформ.

Если нельзя сохранить формат "пятерки победителей" (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция), тогда можно попробовать сделать ее "десяткой" или даже "двадцаткой" и играть в новой структуре ключевую роль идеолога многополярного мира.

Именно этой игрой обусловлены наши реверансы в сторону не только Индии и Бразилии, экономический и военный вес которых вполне сопоставим сегодня с французским, но и приглашения включиться в процесс Германии и Японии — двух стран, разгром и последующая оккупация которых в 1945 году и дали толчок к созданию ООН.

США дипломатическую активность России в реформаторском направлении в основном игнорируют, мягко, но последовательно демонстрируя свое пренебрежение к ООН в целом. Иногда, когда им это нужно, градус пренебрежения слегка поднимается.

Так произошло и в свежей истории с невыдачей американцами въездных виз части российской делегации. Никаких особо обидных слов при этом сказано не было, ведь официальная позиция Госдепа — "документы подали слишком поздно".

Но российскому дипломатическому ведомству изображать президента Зеленского не положено по статусу, поэтому МИД России отреагировал резко: "Дискриминационные действия США не останутся без ответа".

Не проходит ощущение, что подобными нерациональными с точки зрения дипломатии шагами США как бы троллят Россию, пытаются вывести ее из равновесия. А еще точнее — они троллят весь ооновский мир.

Визы для участия в работе организации регулярно не выдаются множеству стран, которые США считают враждебными. В 2019-м они не были выданы большей части делегации Ирана, в прошлом году Госдеп отказывал в визах кубинским и венесуэльским дипломатам. Кстати, с Кубой подобное вообще происходит постоянно.

На все это можно смотреть и как на попытку постепенно выработать у стран-участниц особый рефлекс — все должны привыкнуть к тому, что хозяином ООН являются США. Им принадлежит даже право решать, кто физически может принимать участие в работе организации.

Как результат - Россия подняла вопрос о переносе ряда мероприятий и, возможно, даже штаб-квартиры ООН из США. Однако подобное развитие событий представляется не слишком вероятным. Если это и произойдет, то только тогда, когда Америка и ее союзники окончательно выйдут из организации и объявят ее недееспособной.

Кстати, первый шаг в этом направлении был сделан еще в прошлом году. В 2018-м США официально вышли из ЮНЕСКО, которая в плане известности и репутации не менее авторитетна, чем МВФ или Красный Крест.

И именно ее американцы выбрали в качестве проверки ООН на устойчивость — пока что в рамках ее гуманитарного подразделения.

Сработало. Мировое сообщество приняло данное решение как свершившийся факт.

Однако если проблемами культуры и образования можно заниматься и без Соединенных Штатов, то совершенно невозможно представить без США, России или Китая решение вопросов глобальной и региональной безопасности, поскольку перечисленные страны — основные военные силы на планете.

В этом смысле ООН остается сегодня главным и все еще действующим военным пактом великих держав, выход из которого хотя бы одного из участников будет означать если не подготовку к войне, то как минимум понимание, что Земля стала очень опасным для жизни местом.