Военная операция Турции на севере Сирии: цели и вероятные последствия

В северных районах Сирии восточнее Евфрата разворачивается операция турецких войск, которая выглядит согласованной с Дамаском и Москвой. Результат ослабит позиции США в регионе, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Анкара стремится очистить северные районы Сирии от незаконных арабо-курдских вооруженных формирований (это тлеющая угроза и для Турции). Затем — создать вдоль всей сирийско-турецкой границы (около 480 километров) буферную зону безопасности шириной до 30 километров (на территории САР). И переселить на эту территорию около двух миллионов сирийских беженцев, которые сегодня находятся в Турции.

Накануне сухопутной войсковой операции турецкая авиация нанесла удар по штабу арабо-курдских формирований (SDF) в провинции Хасеке, на северо-востоке Сирии. И если раньше Дамаск неоднократно призывал Анкару вывести войска, которые незаконно присутствовали на приграничной территории САР, сегодня сирийская сторона хранит молчание. Характерна реакция из Москвы.

"Мы знаем и допускаем действия Турции по обеспечению собственной безопасности, имеется ввиду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии, но еще раз повторяю: в первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", — заявил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вашингтон явно нервничает, ведь Анкара уничтожает питательную почву для американского военного присутствия в регионе. Лидер США Дональд Трамп пригрозил "разрушить экономику Турции", если Анкара выйдет за рамки дозволенного. Американские сенаторы грозят Турции приостановкой членства в НАТО.

Зона безопасности

Когда турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможном начале военной операции на севере Сирии, Соединенные Штаты оказались в военно-политической ловушке. Ранее в Анкаре состоялись турецко-американские переговоры, и стороны договорились о создании координационного центра для совместных операций на севере Сирии. Таким нехитрым способом Турция рассчитывала "дожать" проамериканских курдов, а США намеревались почти легитимно (на субподряде) войти в Идлибскую зону деэскалации. Еще тогда, в начале августа, турецкий министр обороны Хулуси Акар требовал незамедлительного создания зоны безопасности глубиной до 40 километров — от турецкой границы вглубь сирийской территории.

Выдержав паузу, Турция в начале октября предложила США поучаствовать в разгоне "повстанцев", которых американцы много лет щедро снабжали деньгами и оружием. В сложившейся системе координат (в рамках соглашения о совместных действиях на севере САР) и по логике событий Вашингтон оказался не способен более защищать и отказался "зачищать" своих партнеров.

Президент США Дональд Трамп в очередной раз распорядился о выводе своих войск (впервые заявил об этом в декабре 2018 года). Однако высокопоставленный представитель американской администрации подкорректировал информацию: "Речь идет о перемещении небольшого числа военных, и они будут перемещены на другие базы в Сирии".

И все же сирийская земля буквально горит под ногами двух тысяч американских солдат. Рано или поздно из арабской республики им придется уйти. Совсем не случайно на фоне начала турецкой операции по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор главы Пентагона Марка Эспера с российским министром обороны Сергеем Шойгу.

Большие проблемы

На фоне военных приготовлений Анкары и своего бегства с позиций восточнее Евфрата американцы все же стремятся выглядеть достойно. Поддерживая миф о "добродетельной гегемонии", президент США Дональд Трамп 8 октября заявил журналистам, что на севере Сирии, в зоне турецкой военной операции находятся до 70 тысяч пленных боевиков ИГ* и членов их семей.

Подчеркнул, что теперь ответственность за них берут на себя Турция, Россия, Иран и другие страны. Кроме того, Трамп предупредил турецкую армию о заботливом отношении к 50 американским солдатам, которые находятся в зоне боевых действий: "Иначе будут большие проблемы".

Второй подряд президент США забывает, что в Сирию американские войска никто не приглашал. Что касается турецких партнеров, Вашингтон буквально втянул Анкару в многолетний сирийский вооруженный конфликт, наполнил Турцию миллионами беженцев и сотнями террористов с оружием и боевым опытом. Американцам не удается "сохранить лицо" и перед союзными курдскими формированиями. Так, "Сирийские демократические силы" (SDF) заявили, что военнослужащие США отошли от приграничных территорий на севере Сирии, нарушив договоренности. То есть предали союзников, и об этом будут долго помнить на Ближнем Востоке.

Сегодня курды угрожают Турции "полноценной войной" и уже допускают сотрудничество с сирийским президентом Башаром Асадом, а что будет завтра? Восток — дело тонкое. Поставленное американцами оружие может выстрелить и в американских солдат.

Россия не раз предупреждала об опасности американских попыток "сколачивания на восточном берегу Евфрата квазигосударства" и циничной эксплуатации национальной проблематики. Курдские вооруженные формирования много лет служили живым щитом американских интересов в регионе.

Подогревая боевые действия оружием и деньгами, США просто использовали курдов для подрыва целостности Сирийской Арабской Республики и грабили ее нефтяные месторождения восточнее Евфрата. Очевидно, в ближайшее время эти природные богатства вернутся под контроль Дамаска.

Мирное регулирование в Сирии необратимо, и территориальная целостность страны будет восстановлена. Неизменность такой позиции подтвердил в понедельник министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

* Запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая группировка.