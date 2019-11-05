Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать

Британскому премьеру Борису Джонсону в последнее время сильно не везет: его политическая карьера идет от унижения к унижению без потери энтузиазма и скорости. Совсем недавно он публично заявлял, что Брекзит 31 октября 2019 года докажет, что Владимир Путин не прав и западный либерализм жив. Брекзит не состоялся, а Джонсон (если бы у него была совесть) должен был бы сейчас написать статью с признанием правоты российского лидера и констатацией, что западный либерализм таки умер, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

Но крайне маловероятно, что бывший мэр Лондона и нынешний глава правительства Ее Величества найдет в себе силы это признать, ибо он, вероятно, занят душевными страданиями по поводу унизительного финала другой важной политической битвы, которая (как назло) тоже опосредованно связана с Россией.

У радикального крыла британских консерваторов, наиболее ярким представителем которого является потомок османского чиновника Джонсон (его рожденный в Англии дед Осам Кемаль стал Вильфредом Джонсоном, чтобы лучше вписаться в британское общество), было несколько интересных идей по восстановлению былого имперского величия. Помимо попытки выстроить независимый от власти Еврокомиссии "Сингапур-на-Темзе", которая вылилась в нынешний фарс в виде Брекзита, особое место в планах этих имперцев занимала идея превращения Великобритании в энергетическую сверхдержаву. В качестве объекта подражания были выбраны США — страна, в которой произошла "сланцевая революция", позволившая залить мировой рынок дешевой нефтью, а внутренний — дешевым газом, а также поставлять СПГ на экспорт.

Борис Джонсон, будучи еще мэром Лондона, был готов пожертвовать репутацией и подвергнуться критике со стороны экологических активистов и влиятельного зеленого лобби, чтобы продвигать английский аналог американской "сланцевой революции". Будущий премьер был настолько уверен в том, что Великобритания сможет добывать большое количество газа (и, возможно, нефти) и настолько верил в перспективы использования фрекинга (технологии добычи нефти и газа с помощью гидроразрыва пласта), что в его речах фигурировали такие тезисы, как "фрекинг — это великолепные новости для человечества", и призывы вроде "мы должны перевернуть и подвергнуть фрекингу каждый камень (в Великобритании. — Прим. ред.)" в поисках сланцевого газа.

Российские читатели в большинстве своем не знают о большом национальном позоре, который случился в Великобритании в контексте скандала вокруг "дела Скрипаля" и тоже имел привкус газа, правда, не сланцевого. В марте 2018 года, на пике антироссийской истерики в английском инфополе, погода преподнесла жителям острова неприятный сюрприз: из-за понижения температуры и неспособности британской энергосистемы справиться с ситуацией пришлось импортировать СПГ из России. Для понимания уровня эмоциональной травмы, нанесенной коллективной психике наших британских партнеров, можно привести заголовок редакционной статьи популярной (и поддерживающей консерваторов) газеты The Sun: "Мы послушали экофантазеров о фрекинге, и теперь враждебная Россия отапливает наши дома. Полагаясь на нашу веру в энергию ветра и солнца, которая сегодня оказалась крайне недостаточной, мы оказались в зависимости от неприятеля".

Справедливости ради нужно отметить, что Великобритания не находится в газовой зависимости от России. Основные источники газового импорта — это Норвегия, катарский СПГ и трубопроводный газ с "газовых хабов" континентальной Европы, на которые действительно поставляются значительные объемы российского газа, но определить, какой процент от него попадает в Великобританию, представляется трудновыполнимой задачей. В условиях небольшого климатического кризиса весны 2018 года обычного импорта оказалось недостаточно, а самым доступным по цене "быстрым" газом оказался российский СПГ. Но, несмотря на все это, эмоциональная травма и требования сделать Великобританию энергонезависимой с помощью фрекинга (именно этого требовала та же редакция The Sun) остались. Джонсон делал все, что мог, чтобы британская "сланцевая революция" состоялась, несмотря на все экологические протесты и критику со стороны левых и зеленых политиков.

И вот в преддверии досрочных парламентских выборов британский премьер был вынужден поднять белый флаг. Правительство Джонсона официально объявило о введении моратория на фрекинг в Англии.

Андреа Ледсом, министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, заявила, что правительство "должно ввести этот мораторий, пока наука не изменится", видимо, подразумевая установленную британскими учеными связь между фрекингом и землетрясениями. А также (возможно) предполагаемую связь между добычей углеводородов и изменениями климата. Стоит отметить, что до этого никакие экологические проблемы, связанные с фрекингом, британское правительство вообще не волновали, хотя о них было прекрасно известно. Несмотря на введенный мораторий, правительство все равно заявляет о том, что "сланцевый газ понадобится Великобритании на ближайшие несколько десятилетий". С этой оценкой трудно спорить, так как Европа сейчас испытывает определенные сложности, которые сильно повлияют на конфигурацию европейского газового рынка, с которого, напомним, Великобритания получает значительную часть своего импорта голубого топлива. Суть проблемы: добыча газа в Европе падает. В этом году Голландия приняла окончательное решение о прекращении добычи (тоже из-за землетрясений) на крупнейшем месторождении Гронинген.

Это повысит потребности общеевропейского импорта газа. Более того, Гронинген умер, а его контракты живут, как сообщает специализированное агентство S&P Global Platts правительству Страны тюльпанов и другим акционерам компании, которая заключила долгосрочные контракты на продажу его газа, придется искать способы их выполнения, а это опять же рост импорта, в основном из Норвегии и России.

Дания — последняя страна, которая согласилась на прокладку "Северного потока-2", сделала это через пару недель после того, как было принято решение о прекращении добычи на главном датском месторождении Tyra. Датчане еще надеются за три года сделать так, чтобы добыча газа на нем перестала приводить к сейсмическим рискам, а до этого газ придется покупать в Германии, а Германия этот самый газ импортирует из России, через "Северный поток" и, в будущем, "Северный поток-2". Если бы план Бориса Джонсона по развитию сланцевой добычи в Великобритании сработал, у Лондона был бы шанс заработать на сложившейся ситуации или, по крайней мере, не зависеть от ценовой конъюнктуры на европейском рынке и от газовых экспортеров в лице России, Норвегии или Катара. Надежды на то, что вот-вот в Великобритании случится своя "сланцевая революция", даже вдохновляли некоторых оппонентов "Северного потока-2", но революцию теперь официально отменили.

Парадоксальным образом за это стоит поблагодарить не столько Джонсона, сколько Грету Тунберг и других псевдоэкологических активистов, а также их спонсоров и медийную группу поддержки. Именно они сделали так, чтобы инвестиции в любые формы традиционной энергетики, начиная от добычи нефти и газа и заканчивая атомными электростанциями, стали токсичными с политической точки зрения. Эта ситуация принесет странам, которые не поддались "зеленому безумию", колоссальные доходы, а у европейских политиков, которые обвиняют ту же Тунберг в работе на Кремль, появятся дополнительные аргументы в поддержку их сумасшедших теорий заговора.