11:33 05 Ноября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB149.13
  • EUR10570.21
  • USD9467.27
Поиск

Грета Тунберг унизила Великобританию и помогла России заработать

© Sputnik / Шерри Парди
Колумнисты
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik Узбекистан

Борис Джонсон, будучи еще мэром Лондона, был готов пожертвовать репутацией и подвергнуться критике со стороны экологических активистов и влиятельного зеленого лобби, чтобы продвигать английский аналог американской "сланцевой революции".

Британскому премьеру Борису Джонсону в последнее время сильно не везет: его политическая карьера идет от унижения к унижению без потери энтузиазма и скорости. Совсем недавно он публично заявлял, что Брекзит 31 октября 2019 года докажет, что Владимир Путин не прав и западный либерализм жив. Брекзит не состоялся, а Джонсон (если бы у него была совесть) должен был бы сейчас написать статью с признанием правоты российского лидера и констатацией, что западный либерализм таки умер, пишет Иван Данилов для РИА Новости.

Но крайне маловероятно, что бывший мэр Лондона и нынешний глава правительства Ее Величества найдет в себе силы это признать, ибо он, вероятно, занят душевными страданиями по поводу унизительного финала другой важной политической битвы, которая (как назло) тоже опосредованно связана с Россией.

© Twitter
Грета Тунберг отказалась от престижной премии
У радикального крыла британских консерваторов, наиболее ярким представителем которого является потомок османского чиновника Джонсон (его рожденный в Англии дед Осам Кемаль стал Вильфредом Джонсоном, чтобы лучше вписаться в британское общество), было несколько интересных идей по восстановлению былого имперского величия. Помимо попытки выстроить независимый от власти Еврокомиссии "Сингапур-на-Темзе", которая вылилась в нынешний фарс в виде Брекзита, особое место в планах этих имперцев занимала идея превращения Великобритании в энергетическую сверхдержаву. В качестве объекта подражания были выбраны США — страна, в которой произошла "сланцевая революция", позволившая залить мировой рынок дешевой нефтью, а внутренний — дешевым газом, а также поставлять СПГ на экспорт.

© Sputnik / Александр Кряжев
Мир Греты Тунберг: что будет, когда "зеленая энергия" победит

Борис Джонсон, будучи еще мэром Лондона, был готов пожертвовать репутацией и подвергнуться критике со стороны экологических активистов и влиятельного зеленого лобби, чтобы продвигать английский аналог американской "сланцевой революции". Будущий премьер был настолько уверен в том, что Великобритания сможет добывать большое количество газа (и, возможно, нефти) и настолько верил в перспективы использования фрекинга (технологии добычи нефти и газа с помощью гидроразрыва пласта), что в его речах фигурировали такие тезисы, как "фрекинг — это великолепные новости для человечества", и призывы вроде "мы должны перевернуть и подвергнуть фрекингу каждый камень (в Великобритании. — Прим. ред.)" в поисках сланцевого газа.

Российские читатели в большинстве своем не знают о большом национальном позоре, который случился в Великобритании в контексте скандала вокруг "дела Скрипаля" и тоже имел привкус газа, правда, не сланцевого. В марте 2018 года, на пике антироссийской истерики в английском инфополе, погода преподнесла жителям острова неприятный сюрприз: из-за понижения температуры и неспособности британской энергосистемы справиться с ситуацией пришлось импортировать СПГ из России. Для понимания уровня эмоциональной травмы, нанесенной коллективной психике наших британских партнеров, можно привести заголовок редакционной статьи популярной (и поддерживающей консерваторов) газеты The Sun: "Мы послушали экофантазеров о фрекинге, и теперь враждебная Россия отапливает наши дома. Полагаясь на нашу веру в энергию ветра и солнца, которая сегодня оказалась крайне недостаточной, мы оказались в зависимости от неприятеля".

© Twitter
Американский дизайнер создал шрифт, имитирующий почерк Греты Тунберг

Справедливости ради нужно отметить, что Великобритания не находится в газовой зависимости от России. Основные источники газового импорта — это Норвегия, катарский СПГ и трубопроводный газ с "газовых хабов" континентальной Европы, на которые действительно поставляются значительные объемы российского газа, но определить, какой процент от него попадает в Великобританию, представляется трудновыполнимой задачей. В условиях небольшого климатического кризиса весны 2018 года обычного импорта оказалось недостаточно, а самым доступным по цене "быстрым" газом оказался российский СПГ. Но, несмотря на все это, эмоциональная травма и требования сделать Великобританию энергонезависимой с помощью фрекинга (именно этого требовала та же редакция The Sun) остались. Джонсон делал все, что мог, чтобы британская "сланцевая революция" состоялась, несмотря на все экологические протесты и критику со стороны левых и зеленых политиков.

И вот в преддверии досрочных парламентских выборов британский премьер был вынужден поднять белый флаг. Правительство Джонсона официально объявило о введении моратория на фрекинг в Англии.

Шипилин Павел
Sputnik
Шипилин: Грета Тунберг – искусственный проект, за которым стоят рэкетиры

Андреа Ледсом, министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, заявила, что правительство "должно ввести этот мораторий, пока наука не изменится", видимо, подразумевая установленную британскими учеными связь между фрекингом и землетрясениями. А также (возможно) предполагаемую связь между добычей углеводородов и изменениями климата. Стоит отметить, что до этого никакие экологические проблемы, связанные с фрекингом, британское правительство вообще не волновали, хотя о них было прекрасно известно. Несмотря на введенный мораторий, правительство все равно заявляет о том, что "сланцевый газ понадобится Великобритании на ближайшие несколько десятилетий". С этой оценкой трудно спорить, так как Европа сейчас испытывает определенные сложности, которые сильно повлияют на конфигурацию европейского газового рынка, с которого, напомним, Великобритания получает значительную часть своего импорта голубого топлива. Суть проблемы: добыча газа в Европе падает. В этом году Голландия приняла окончательное решение о прекращении добычи (тоже из-за землетрясений) на крупнейшем месторождении Гронинген.

Это повысит потребности общеевропейского импорта газа. Более того, Гронинген умер, а его контракты живут, как сообщает специализированное агентство S&P Global Platts правительству Страны тюльпанов и другим акционерам компании, которая заключила долгосрочные контракты на продажу его газа, придется искать способы их выполнения, а это опять же рост импорта, в основном из Норвегии и России.

Протесты экоактивистов в Лондоне
© REUTERS / TOBY MELVILLE
Британская полиция жестоко подавляет восстание фанатов Греты Тунберг

Дания — последняя страна, которая согласилась на прокладку "Северного потока-2", сделала это через пару недель после того, как было принято решение о прекращении добычи на главном датском месторождении Tyra. Датчане еще надеются за три года сделать так, чтобы добыча газа на нем перестала приводить к сейсмическим рискам, а до этого газ придется покупать в Германии, а Германия этот самый газ импортирует из России, через "Северный поток" и, в будущем, "Северный поток-2". Если бы план Бориса Джонсона по развитию сланцевой добычи в Великобритании сработал, у Лондона был бы шанс заработать на сложившейся ситуации или, по крайней мере, не зависеть от ценовой конъюнктуры на европейском рынке и от газовых экспортеров в лице России, Норвегии или Катара. Надежды на то, что вот-вот в Великобритании случится своя "сланцевая революция", даже вдохновляли некоторых оппонентов "Северного потока-2", но революцию теперь официально отменили.

Арнольд Шварцнеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla
Instagram
Арнольд Шварценеггер подарил Грете Тунберг электромобиль Tesla

Парадоксальным образом за это стоит поблагодарить не столько Джонсона, сколько Грету Тунберг и других псевдоэкологических активистов, а также их спонсоров и медийную группу поддержки. Именно они сделали так, чтобы инвестиции в любые формы традиционной энергетики, начиная от добычи нефти и газа и заканчивая атомными электростанциями, стали токсичными с политической точки зрения. Эта ситуация принесет странам, которые не поддались "зеленому безумию", колоссальные доходы, а у европейских политиков, которые обвиняют ту же Тунберг в работе на Кремль, появятся дополнительные аргументы в поддержку их сумасшедших теорий заговора.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Люди, которым не нужны костюмы на Хэллоуин
Грузия как на ладони: путешествие воздушном шаре - видео
В каких регионах Узбекистана выгоднее работать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться