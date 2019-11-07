Поставки военной техники из РФ в Узбекистан укрепят безопасность в регионе

Ташкент становится одним из важных международных центров борьбы с терроризмом не только потому, что страна имеет общую границу с неспокойным Афганистаном.

Безопасность Центрально-Азиатского региона в значительной степени обеспечивается успешным военно-техническим сотрудничеством (ВТС) Узбекистана и России. Борьба с терроризмом предполагает, прежде всего, оснащение армии и других силовых структур новейшими оружием и военной техникой. Москва помогает Ташкенту в короткие сроки модернизировать национальные Вооруженные силы. В свою очередь, Узбекистан в области безопасности постоянно и конструктивно взаимодействует со странами ОДКБ, СНГ и ШОС.

В Ташкенте проходит VII-я международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ". Узбекская столица становится одним из важных международных центров борьбы с терроризмом не только потому, что страна имеет общую границу с неспокойным Афганистаном. Прежде всего, Узбекистан располагает реальными инструментами укрепления региональной безопасности – самой сильной в Центральной Азии армией (согласно рейтингу Global Firepower), оборонным бюджетом около $1.4 млрд и надежными союзниками.

В конференции РАТС участвуют представители компетентных органов государств-членов ШОС, государств-наблюдателей, а также партнеры по диалогу и профильные структуры ООН, СНГ, ОБСЕ, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Цель – объединение международных усилий в борьбе с терроризмом, ведь это основа обеспечения безопасности и стабильности в мире. Эффективность масштабной антитеррористической деятельности в Центральной Азии во многом зависит от динамики ВТС Узбекистана и России.

Цифры и факты

В предстоящем десятилетии бюджетные расходы Узбекистана на переоснащение вооруженных сил могут превысить $7 млрд. Ташкент успешно реализует программу модернизации и переоснащения армии новейшим вооружением до 2020 года, отдавая предпочтение ударной авиации, средствам ПВО и бронетанковой технике российского производства. Сегодня ВТС РФ и Узбекистана развивается по Плану двустороннего военного сотрудничества на 2019 год. Межправительственная Российско-Узбекская комиссия по ВТС в мае инициировала соглашение по модернизации и переоснащению вооруженных сил Узбекистана современной военной техникой до 2025 года. Ташкент может привлечь Москву к обустройству афганско-узбекской границы.

Наиболее емкие соглашения сторон касаются авиатехники. Так, в июле началась реализация 12 контрактов, по которым Ташкент получит новые сверхманевренные истребители Су-30СМ, ударные вертолеты Ми-35М, радиолокационные комплексы. В перспективе возможно приобретение учебно-тренировочных самолетов Як-130, которые могут послужить в качестве ударных (после адаптации для применения высокоточного оружия). Кроме того, Россия поможет модернизировать около 30 истребителей МиГ-29 ВВС Узбекистана.

Для войск ПВО Ташкент намерен приобрести радиолокационные станции, средства технического обслуживания модернизированных ЗРК "Печора-2М". В планах – модернизация РЛС П-37 до уровня 12А6 "Сопка-2". Узбекистан присоединился к Объединенной системе противовоздушной обороны СНГ. Недавние совместные военные учения на территории Таджикистана и тренировка объединенной системы ПВО СНГ в воздушном пространстве Узбекистана укрепляют ВТС. Кроме того, Ташкент и Москва договорились о взаимном использовании воздушного пространства.

Сухопутные войска Узбекистана имеют на вооружении 420 танков, 1215 боевых машин пехоты, 137 самоходных артиллерийских установки, 98 ракетных комплексов. Многие из этих машин нуждаются в модернизации, которая пройдет с российской помощью. Имеются и новые поступления – Узбекистан продемонстрировал приобретенные в России бронеавтомобили КамАз-53949 "Тайфун-К 4х4". Крупные оружейные контракты предопределяют сотрудничество в подготовке военных кадров. Москва помогает Ташкенту сформировать высокопрофессиональный офицерский корпус Вооруженных сил – более 300 узбекских военнослужащих обучаются в военных вузах РФ.

Региональная безопасность предметом торга не является. Россия и Узбекистан осуществляют взаимные расчеты на максимально благоприятных условиях, включая льготное кредитование Ташкента. Узбекистан с 2016 года получает российские вооружения по внутрироссийским ценам (единственная страна СНГ вне ОДКБ и Таможенного союза с подобными привилегиями). Оборонное сотрудничество двух стран развивается планово, и полностью соответствует масштабу вызовов и угроз. На ближайшее десятилетие Москва останется для Ташкента главным поставщиком оружия и военной техники.

Внешние вызовы

Рост обороноспособности Узбекистана предопределен тревожной обстановкой в Центральной Азии, размахом международного терроризма, религиозного экстремизма, афганского наркотрафика. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с руководителями спецслужб стран СНГ 7 ноября отметил важность оперативного взаимодействия специалистов по борьбе с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью.

Буквально вчера вооруженная группа террористов напала на пограничную заставу №4 "Ишкобод" в 60 километрах западнее Душанбе, на границе с Узбекистаном. В уходящем году Россия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан вскрыли на своей территории 13 террористических ячеек. Безнадежная для боевиков-исламистов ситуация в Сирии вынуждает их выезжать в другие страны. Значительные силы ИГ и "Талибана" (запрещенные в РФ террористические организации) сегодня базируются в северных приграничных провинциях Афганистана. Система международной безопасности подвергается суровым испытаниям. Террористы демонстрируют гибкость, приспосабливаются к новым условиям, осваивают кибернетические технологии и хакерские атаки. Закономерно совершенствуется на Центрально-Азиатском направлении и Региональная антитеррористическая структура ШОС, важным звеном которой является Узбекистан.

Ранее афганскую проблематику в столице Узбекистана обсуждал с президентом страны и коллегами секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Эта работа будет продолжена. Руководители пограничных ведомств стран Центральной Азии, России и Афганистана соберутся в марте 2020 года в Узбекистане. А в апреле будущего года афганская тематика будет затронута на заседание Совета командующих погранвойск СНГ в Армении.

В ближайшие три года РАТС ШОС планирует активизировать сотрудничество с другими международными антитеррористическими организациями, и возобновить практику совместных учений. Любая стратегия по-настоящему проверяется лишь практикой боевого применения войск и вооружений