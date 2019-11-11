Курить придется меньше. На что будет жить Украина в 2020 году

За несколько дней до представления проекта бюджета-2020, 31 октября, Верховной радой были приняты изменения в действующий бюджет 2019 года, нанесшие ощутимый удар под дых несырьевым экспортерам.

На этой неделе украинское правительство представило проект бюджета на 2020 год. По идее, он должен стать основой реализации "волшебной" Программы действий правительства. По логике — именно в нем должны были найти свое отражение ключевые обещания новой власти: о мире, о бурном развитии экономики, о борьбе с бедностью и так далее. То есть выданный на-гора новым правительством документ априори должен был быть уникальным, чтобы обеспечить выполнение таких архисложных задач, пишет автор РИА Новости.

Изучение проекта бюджета подтверждает предположения о его уникальности. Правда, у нее оказалась другая природа.

Говоря коротко, проект бюджета практически никак не коррелирует с Программой правительства. Два документа как бы живут самостоятельными жизнями и, возможно, даже в разных измерениях. И это крайне необычно. Во-вторых, тот факт, что проект бюджета не нацелен на выполнение предвыборных обещаний, нельзя было бы назвать из ряда вон выходящим (такое бывает часто и в самых разных странах), если бы не одно но: предлагаемые цели преимущественно противоположны этим обещаниям.

Кстати, за несколько дней до представления проекта бюджета-2020, 31 октября, Верховной радой были приняты изменения в действующий бюджет 2019 года, нанесшие ощутимый удар под дых несырьевым экспортерам, которые вроде как основа будущего процветания Украины.

Но ладно текущий бюджет — там у новых властей руки по понятным причинам были связаны.

Но уж в бюджете-2020 можно было бы разгуляться в выполнении обещаний на всю катушку.

И что же в нем?

...Да ровно то же, что было все последние годы. Если не хуже.

Рост доходов сводного и государственного бюджетов планируется на значительно более низком уровне, чем рост номинального ВВП. Можно было бы предположить, что власть собирается снизить налоги или ввести какие-то налоговые льготы для развития каких-то важных отраслей. Иначе как на каждую гривну произведенного в украинской экономике станет меньше платиться налогов?

Но нет. Налоги даже повышаются (к примеру, акцизы на табак, некоторые виды рент), а их администрирование будет более жестким (в частности, кассовые аппараты становятся обязательными для плательщиков единого налога). Налоговых льгот никаких не предлагается. Уже исходя из этого номинальный рост налоговых платежей никак не может отставать от номинального роста экономики.

А ведь еще недавно представители новой власти и непосредственно президент Зеленский говорили о ликвидации серых схем на таможне и контрафактных поставок спирта, которые превышают легальные, о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и так далее. Если представить, что эти обещания будут реализованы хотя бы частично, то рост налогов должен существенно опережать рост ВВП.

Чем можно объяснить такое противоречие? Только тем, что повышаться налоги и ужесточаться администрирование будут не для всех. А бороться со схемами, контрафактом и т. п. никто не собирается — процессы скорее собираются возглавить.

Расходы на содержание чиновников и силовиков будут по-прежнему расти опережающими темпами. В целом расходы госбюджета вырастут на восемь процентов. При этом на Минобороны — на 15%, на СБУ — на 20%, на Минфин — на 25%. На МВД расходы вырастут на восемь процентов, но только потому, что они совершили скачок в 2019 году. При этом субсидия из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда увеличится лишь на три процента — то есть вдвое меньше уровня прогнозируемой инфляции (6,4%).

Вообще расходы на всевозможные силовые органы запланированы в размере 273 миллиарда гривен — почти 27% расходной части госбюджета. Видимо, это выполнение обещаний о мирной повестке и прекращении преследования инакомыслящих.

Отдельно стоит сказать о продолжении жизни взаймы. В бюджете-2020 предусмотрены заимствования на 365 миллиардов гривен. В это слабо верится с учетом того, что в бюджете-2019 их запланировано на весь год в объеме 347 миллиардов, а фактически за девять месяцев Украина заняла 362 миллиарда. Тот факт, что закон нарушен, никого особо не смущает — к подобным "мелочам" украинские государственные мужи относятся очень спокойно. Но вот поверить в то, что в следующем году заимствования вдруг резко сократятся, никак не получается.

Кстати, на погашение и обслуживание долга, согласно проекту, предусматривается направить 424 миллиарда гривен — это 40% от расходов госбюджета. Но и данные цифры очень сомнительны. Ведь всего за девять месяцев текущего года на погашение и обслуживание уже ушло 390 миллиардов. Экстраполируя, получаем к концу года примерно 520 миллиардов. С какой стати эта сумма должна сократиться в следующем году? Совершенно непонятно.

То есть в части долгов, их погашения и обслуживания в проекте заложена абсолютная фикция.

Но даже если в нее поверить, то выходит, что на силовиков, а также на обслуживание и погашение долгов отпущено более двух третей расходной части госбюджета. Впрочем, на одну треть никто жить не собирается — будут брать новые долги.

Прожиточный минимум планируется повысить только во втором полугодии — до мизерных 2 118 гривен, на пять процентов от нынешнего уровня. Придется потерпеть.

Зато деньги есть на такие сверхважные сущности, как:

— финансирование программы "Сшивание страны — проект мобильности молодежи" — 500 миллионов;

— поддержка кинематографии — 760 миллионов;

— лечение граждан Украины за рубежом — 400 миллионов (речь, понятно, не обо всех гражданах, а об особо ценных);

— поддержка телеканала "ATR T" — 50 миллионов (крымско-татарский канал, вещающий из Киева, отличался тем, что больше всех поливал грязью Зеленского во время выборов);

— финансирование тотальной украинизации под условным названием "мовные инспекторы" — 50 миллионов;

— Институт национальной памяти — 130 миллионов.

Институт национальной памяти, напомним — это империя дурных воспоминаний о проклятом советском (а до того имперском) прошлом. Предмет усиленной заботы Порошенко.

Иными словами, в главном, как легко видеть, новая власть Украины сохраняет преемственность — от прежней под микроскопом не отличишь.