Аккуратная либерализация: выборы парламента Узбекистана в новом формате

В Узбекистана стартовала предвыборная кампания. В конце декабря республика будет выбирать новый парламент по новым правилам. В нюансах преобразований разбиралась колумнист Sputnik Виктория Панфилова.

В Узбекистане 22 декабря состоятся выборы в Олий мажлис – в Законодательную палату и Сенат, а также в местные областные и районные маслихаты (представительные органы власти). Это первые парламентские выборы в стране при новом президенте Шавкате Мирзиёеве. Они призваны укрепить имидж республики, как страны, которая продвигается по пути построения правового демократического государства. Это важное условия для страны, которая начала активную политику по привлечению инвестиций.

Нынешняя избирательная кампания проходит на основе нового документа, который вобрал в себя признанные в демократическом сообществе принципы и нормы международного права. Изменения носят как принципиальный характер, так и технический. В частности, усилена позиция партий. На политической арене страны не осталось каких-либо политических движений. Остались только партии. Этому способствовало исключение из законодательства института квотирования депутатских мест в законодательной палате для представителей Экологического движения. Раньше за "экологами" было закреплено 15 депутатских мест. В нынешних выборах Экологическая партия, которая была зарегистрирована в январе этого года, примет участие на равных с представителями других политических сил страны. Кстати, в выборах может принять участие любая зарегистрированная за четыре месяца до начала избирательной кампании политическая партия.

За места в парламенте поборются кандидаты от Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ), Социал-демократической — "Адолат", Демократической — "Миллий тикланиш", от Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП) и Экологической партия. Это существенно повышает представительность парламента и роль партий в политической и законотворческой жизни страны.

Количество мест в Законодательной палате Олий Мажлиса остается прежним – 150. Не осталось без внимания и дальнейшая защита избирательных прав граждан. На избиркомы возложены полномочия по рассмотрению жалоб, поступивших от физических и юридических лиц о нарушениях, проведению проверок по этим обращениям и дачи письменных ответов в трехдневный срок, а по обращениям, поступившим менее шести дней до выборов, либо в день голосования – незамедлительно. Законодательно регламентируется порядок функционирования Единого электронного списка избирателей.

Особое внимание уделяется обеспечению гендерного равноправия – согласно новому Избирательному кодексу, минимум 30% от общего количества кандидатов должны составлять женщины. В Утвержденном ЦИК списке доля представительниц прекрасного пола превышает 41%.

Упраздняется порядок выдвижения кандидатов в районные (городские) Кенгаши народных депутатов органами самоуправления граждан. Исключается понятие "избирательный лист" посредством внедрения единого документа избирательного бюллетеня, как для досрочного голосования, так и голосования в день выборов.

Важное техническое новшество – гражданам для волеизъявления предоставляется возможность ставить разные знаки (+; V; Х) в квадрате напротив фамилии кандидата.

Устанавливается порядок незамедлительного вывешивания копии протокола участковой избирательной комиссии о подсчете голосов для всеобщего ознакомления на срок не менее 48 часов. Появились требования и к самим членам избирательной комиссии (граждане, достигшие 21 года, имеющие среднее или высшее образование, опыт работы в подготовке и проведении выборов, пользующиеся авторитетом среди населения) При этом члены ЦИК по статусу неприкосновенности приравниваются к депутатам Законодательной палаты, членам Сената Олий Мажилиса.

Исключаются ограничения по участию в выборах лиц, содержащихся в местах лишения свободы за совершенные преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления. При этом досрочное голосование прекращается за три дня до выборов, вместо действующего одного дня.

Определяется максимально допустимое отклонение количества избирателей между округами, как правило, в количестве 10 %. То есть каждый избранный депутат будет представлять примерное одинаковое количество сограждан. Увеличивается допустимое количество доверенных лиц кандидатов в депутаты областных Кенешей народных депутатов с 3 до 5 человек.

Текущие рейтинги запрещается публиковать за один день голосования. Результатов exit-poll (опросы избирателей на выходе с участков) тоже не будет – их публикация в день выборов не разрешается.

Следует особо отметить усиление общественного контроля и расширения полномочий институтов гражданского общества в ходе выборов. Впредь наряду с политическими партиями представители органов самоуправления граждан имеют возможность наблюдать за выборами, что несомненно усилит прозрачность и подотчетность избирательного процесса.

Президент делает ставку на парламент как на реальную политическую силу, с которой должны считаться. В одном из своих выступлений он напомнил о повышении роли ответственности каждого парламентария за происходящее в Узбекистане.

Интрига предстоящих выборов – какая из партий получит больше мандатов и за кем сохранятся ключевые комитеты. То, что все пять пройдут в парламент, сомнений не вызывает. Ожидать радикальных изменений в формате ведения предвыборной кампании, которая стартовала 18 ноября, излишне оптимистично. Внутриполитический процесс в Узбекистане, несмотря на то, что приобрел динамику, остается консервативным.