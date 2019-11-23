Для чего Россия реанимирует дальние ракетоносцы Ту-22М3

Москва адекватно реагирует на сосредоточение войск США и НАТО у российских границ. Возвращение в строй действующих дальних сверхзвуковых бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 с гиперзвуковым оружием на борту – мера вынужденная.

Эксперты и специалисты активно обсуждают публикацию американского издания Military Watch о российской расконсервации и модернизации грозных ракетоносцев Ту-22М3. Детальных планов модернизации издание не раскрывает, однако текст сопровождается фотоснимком истребителя МиГ-31 и дальнего бомбардировщика Ту-22 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Между тем, Россия никогда не скрывала намерений. В ходе глубокой модернизации до версии Ту-22М3М будет на 80% обновлено радиоэлектронное оборудование и вооружение 30 ракетоносцев. Это позволит к 2021 году значительно нарастить потенциал дальней авиации, и усилить воздушный компонент ядерной триады.

Сегодня в России осталось более 120 дальних Ту-22М3 (из 497 машин, построенных на Казанском авиазаводе). Около 60 единиц Ту-22М3 и Ту-22МР (разведчик) состоят на вооружении Воздушно-космических сил РФ, остальные находятся на консервации. Поэтому обозначенные рамки модернизации (30 машин) – не предел возможностей.

Известно, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 приняты на вооружение в 1989 году, эти машины успешно применялись в ходе операции в Сирии. Хотя изначально самолет создавался для уничтожения крылатыми ракетами Х-22 кораблей США и НАТО в океанской зоне.

Кинжальное возвращение

Дальний многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 с изменяемой стреловидностью крыла аналогов в мире не имеет. Занимает нишу между стратегической и оперативно-тактической авиацией. Предназначен для поражения управляемыми ракетами и авиационными бомбами наземных и морских целей (убийца авианосцев) с больших, средних и малых высот в диапазоне скоростей от 1000 до 2300 км/час – в условиях противодействия современных средств ПВО и РЭБ, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях. Усовершенствованная система боевой нагрузки позволяет одновременно нести на борту и ракеты, и бомбы.

Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М первый полет совершил 28 декабря 2018 года. Новая версия служит преимущественно для доставки на рубеж пуска крылатых ракет Х-32, Х-101 (или Х-102 с ядерной боеголовкой) и гиперзвуковых ракет. Самолет может поднять в небо сразу четыре ракеты X-47М2 "Кинжал" (максимальная боевая нагрузка – 24 тонны, лучшей платформы не найти). Полный боезапас Ту-22М3М эквивалентен мощности ядерной бомбы.

К примеру, новая сверхзвуковая противокорабельная ракета Х-32 летит со скоростью 5 "махов", на высоте до 40 км (удар из стратосферы неотразим средствами корабельной ПРО "Иджис"), на дальность до 1000 км, то есть бомбардировщик Ту-22М3М способен уничтожить авианосную ударную группу противника, не входя в 700-километровую зону действия его ПВО.

Ракетоносец получил новые двигатели НК-32-02, вернул себе штангу топливозаправки (ранее удаленную в соответствии с договором ОСВ-2) , и это позволило до 45% увеличить тактический радиус действия. Изначально самолет имел практическую дальность 7000 километров (с запасом топлива 50 тонн) и практический потолок – 13300 метров. Получился практически новый бомбардировщик. Возможно, Ту-22М3М и его гиперзвуковой арсенал отрезвят западных партнеров, которые проявляют все большую военную активность у российских границ.

Прифронтовая зона

19 ноября впервые сразу два стратегических беспилотника ВВС США RQ-4A "Глобал Хок" совершили многочасовой разведывательный полет у границ России в Балтийском регионе. Машины стартовали с сицилийской авиабазы Сигонелла.

Беспилотник с позывным FORTE10 шесть раз пролетел вдоль границ Псковской и Ленинградской областей, находясь в воздушном пространстве Латвии и Эстонии. И длительное время курсировал вдоль северной границы Калининградской области в литовском небе. Второй дрон-разведчик с позывным FIXER10 выполнил полет вдоль севера Калининградской области, и затем долго летал над Балтийским морем к северо-западу от морской границы РФ.

Одновременно стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с авиабазы Милденхолл в Англии нарезал эллипсы над Сувалкским коридором, отделяющим Калининградскую область России от Республики Беларусь. Позднее американский самолет пролетел к северу от Калининградской области, в воздушном пространстве Литвы.

Беспилотные и пилотируемые разведчики предназначены для определения с дальнего расстояния режимов работы сил и средств ПВО противника, вскрытия координат РЛС и развернутых зенитных ракетных комплексов, для перехвата информации со штабных линий связи, и в целом для оценки возможностей войсковой группировки вероятного противника.

В Пентагоне не отказались от концепции быстрого глобального удара по объектам РФ, и регулярно отрабатывают его в странах Балтии. Недавний пример – стратегические учения Global Thunder-2020 (Глобальный гром), в ходе которых шесть стратегических бомбардировщиков США отрабатывали ракетный удар на удалении 1200 – 1500 километров от Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее американские "стратеги" B-52H отбомбились (болванками) по литовскому полигону Казлу-Руда – в 40 километрах от российской территории. Запахло порохом и на литовско-белорусской границе, где обживается передовой эшелон 1-й бронетанковой дивизии США.

Беларусь и Россия готовятся к "непонятным" (по выражению президента Александра Лукашенко) учениям НАТО. Разумеется, в такой обстановке одной лишь модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3М не обойтись. И российский министр обороны Сергей Шойгу поручил направить на приобретение новых вооружений две трети средств, которые в 2020 году выделят на гособоронзаказ. Дорогостоящее и небезопасное соперничество Запада и Востока продолжается, но это не выбор России.