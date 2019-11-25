Простят ли россияне певицу, обзывавшую их

Требовать последовательности и моральной стойкости в соблюдении собственных принципов от звезд шоу-бизнеса — несерьезно и непродуктивно, пишет колумнист Ирина Алкснис. Какие принципы, когда кушать очень хочется.

Давнее наблюдение про близость и даже родственность политики и шоу-бизнеса в эти дни получает очередное подтверждение.

СМИ и соцсети раскалены от споров вокруг планов Софии Ротару снова выступать в России. Комментарии сыплются со всех сторон.

"В России может выступать любой украинский артист, не запрещено никому, а уж тем более выдающейся певице", — заявил продюсер Иосиф Пригожин. "У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в Россию, а у себя дома либо клянут ее почем зря, <…> либо выдумывают сказки", — высказался сенатор Алексей Пушков. "Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты — это навсегда", — сказал шоумен Владимир Винокур. Беда только в том, куда заработанные ими деньги пойдут, отметил публицист Анатолий Вассерман.

Вчера свой вклад в дискуссию внесла и Наталья Поклонская. Она 72-летнюю певицу поддержала и добавила, что "концерты украинских артистов в России являются хорошим шагом для нормализации отношений".

...Что стоит отметить. На самом деле случай Ротару — не самый показательный. От каких-либо русофобских заявлений украинская исполнительница все последние годы воздерживалась. Подтвержденной информации о том, что она финансировала карательную операцию в Донбассе, не имеется. Правда, в прошлом году она отменила концерты в России, но это едва ли был добровольный шаг (украинские исполнители по понятным причинам — заложники собственного ультравоинственного меньшинства, доказавшего уже свое умение срывать концерты и разворачивать травлю "пророссийских" музыкантов).

В сухом остатке имеются: слова звезды об украинской принадлежности Крыма, о ее гордости быть украинкой и тому подобное, а также суперпатриотичная семейная фотография на День независимости Украины в августе 2014 года, когда был пик артобстрелов городов и зверств ВСУ в Донбассе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Слава Украине !!! Публикация от Rus (@rusevdokimenko) 24 Авг 2014 в 3:06 PDT

Несколько менее громко развивается аналогичный, но куда более яркий скандал вокруг поп-звезды 90-х Натальи Ветлицкой, вернувшейся в страну с концертами из Испании, где она живет уже пятнадцать лет. В данный момент популярные СМИ заполнены довольно агрессивным пиаром певицы с целью напомнить аудитории, кто она такая.

Там все куда проще и неприятнее. Забытая было в России артистка несколько лет назад напомнила о себе пользователям соцсетей в несколько неожиданном ракурсе — откровенно бранными постами в адрес родины и ее народа.

И ладно бы дело ограничилось привычной мантрой понауехавших, что "с каждым годом, каждым месяцем, каждым днем новости о состоянии дел в России все хуже и страшнее". Однако артистка вовсе не выбирала слов для демонстрации своей жизненной и политической позиции. Ей принадлежат такие высказывания в адрес страны и ее людей, как "безмозглая вата", "быдло", "несметные легионы люмпенов". Наконец, фигурировали просто нецензурные выражения, которые невозможно привести, не нарушая закон.

Кстати, аккаунт в фейсбуке уже тщательно зачищен от соответствующих перлов, но СМИ (а украинские — даже с удовольствием) аккуратно фиксировали и сохранили их для истории.

И вот теперь певица возвращается в Россию — вероятно, с объяснимой целью заработать.

Более того, есть основания полагать, что ей это удастся.

У нас свободная страна. Люди имеют полное право тратить собственные деньги как пожелают, включая отплясывание на новогоднем корпоративе под хит 90-х "Останься со мною" в живом исполнении. Без сомнения, найдется достаточно желающих выплатить запрашиваемый гонорар без озабоченности гражданской позицией исполнителя (кого вообще интересует мнение сбитых летчиков, приглашаемых попеть для удовольствия фирмы).

Требовать последовательности и моральной стойкости в соблюдении собственных принципов от звезд шоу-бизнеса — несерьезно и непродуктивно. Какие принципы, когда кушать очень хочется.

© Sputnik / Б. Криштул Заслуженная артистка УССР, солистка ансамбля "Червона Рута" София Ротару

Остается государство, которое на самом высоком уровне регулярно заявляет, что антироссийские и русофобские силы не должны получать его поддержку. Более того, подвижки и впрямь постепенно идут, даже в такой столь специфической среде, как российская творческая тусовочка.

Предоставление подобным людям для решения их сугубо частных финансовых задач мощных федеральных медиаплощадок, впрочем, странно и неуместно. А между тем именно это и происходит, причем в прайм-тайм — самое горячее время, что может наблюдать вся страна.

Дело в том, что люди в России имеют право не только поддерживать рублем любимых исполнителей, но и свободно выражать негативное мнение о тех, кто ненавидит и оскорбляет страну, где при этом желает зарабатывать.

И еще граждане России имеют право — в рамках закона и собственного свободного выбора — противодействовать неприемлемым для них процессам.

Это тот случай, когда в силах самих граждан решить, является ли для них поведение конкретной звезды достаточно токсичным, чтобы не слушать ее пение.

Источник: РИА Новости