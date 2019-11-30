Газ свой, а в квартирах холодно – как быть?

Плохо, что в Узбекистане стало холодно в квартирах и домах; давление газа в трубопроводах в некоторых районах упало настолько, что стало невозможно приготовить пищу на газовой плите, считает автор.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В Узбекистане стало ощутимо холодно. Ночная температура опустилась до -6 градусов, даже в южной Сурхандарьинской области температура в ночь с 27 на 28 ноября упала до -5 градусов. Вполне себе зимняя погода, пишет автор.

Плохо, что стало холодно в квартирах и домах; давление газа в трубопроводах в некоторых районах упало настолько, что стало невозможно приготовить пищу на газовой плите. В уже упомянутой Сурхандарьинской области специалисты ООО "Худудгаз Сурхандарё" мечутся в попытках обеспечить газоснабжение хотя бы важнейших государственных, военных и медицинских объектов. Они даже уведомили владельцев ресторанов и кафе в Термезе, что их могут отключить от газа до 1 апреля 2020 года.

В общем, новости – практически как донесения с фронта. Думается, что и в других регионах Узбекистана, особенно часто мерзнущих, таких как Каракалпакия, положение сейчас очень серьезное. Тема зимней нехватки топлива и природного газа стала для Узбекистана традиционной, на холода зимой жалуются уже много лет. Столь же традиционными стали и возможные объяснения такого положения дел.

Газовики обычно ссылаются на то, что население расходует газ бесхозяйственно, без счету, да еще и ворует его. Население платит газовикам взаимностью, полагая, что экспорт газа из Узбекистана ведется за счет их снабжения.

В последнее время указывается, что в нехватке газа могут быть виноваты крупные тепличные хозяйства, выращивающие овощи на экспорт. При том, что некоторая доля истины в этих утверждениях есть, позволим себе выдвинуть иную версию происходящего.

Как отапливается Узбекистан зимой

Отопительный период начинается, если температура воздуха падает ниже +8 градусов. Соответственно высчитывается время отопительного периода, который для Ташкента составляет 159 дней (в том числе 30 дней ниже нуля градусов), а для Термеза – 91 день без отрицательных температур. Муйнак в Каракалпакии – место холодное, 271 день отопительного сезона, в том числе 104 дня с отрицательными температурами. Это средние многолетние показатели.

Таким образом, за исключением Каракалпакии, в Узбекистане период усиленного обогрева жилых помещений колеблется от 1 до 2,5 месяцев для центральных и северных областей, а юг республики может обойтись без такого усиленного обогрева. При этом вполне возможны резкие похолодания, сравнительно кратковременные, но весьма неприятные.

На мой взгляд, корень проблемы состоит в следующем. Во-первых, сам по себе довольно короткий отопительный сезон порождает пиковое потребление газа. В теплые осенне-весенние месяцы, да и в теплые зимы столько газа не требуется, потому, насколько можно судить, газораспределительные сети имеют низкий запас пропускной способности. Во-вторых, резкое похолодание, вроде наблюдаемого сейчас, еще сильнее подстегивает потребление газа, и вот этот резкий пик его отбора уже выходит за рамки пропускной способности газопроводов.

Возникает ситуация падения давления и острого дефицита газа.

Про рост потребностей

Потребление газа на отопительные нужды тоже, конечно, ощутимо растет. За последние годы Узбекистан претерпел весьма значительный строительный бум. Если в 2006 году в республике было 379,3 млн. кв. метров жилья, в том числе 70,6 млн. кв. метров квартир, то только за 2009-2015 годы было введено еще 70,2 млн. кв. метров, в том числе 19 млн. кв. метров квартир. Если принять средний темп прироста жилой площади в 10 млн. кв. метров в год, то к 2019 году жилой фонд мог достигнуть уровня порядка 500 млн. кв. метров.

Эту жилую площадь надо обогревать зимой. Нормативный расход тепла составляет 0,0363 ГКал на кв. метр в месяц. Соответственно, месячный обогрев всей этой площади потребует 18,4 млн. ГКал тепла или, при среднем расходе 170 куб. метров газа на гигакалорию, 3,1 млрд. кубометров газа в месяц.

Известно, что в январе-октябре 2019 года Узбекистан произвел 20,8 млн. ГКал тепла (на что требуется порядка 4,2 млрд. кубометров газа). Даже если все это тепло пустить на обогрев жилья, то наличных тепловых ресурсов хватит лишь на 1,3 месяца отопительного сезона.

Тут возникает довольно запутанная картина расхода энергоносителей на отопительные нужды. Невозможно сколько-нибудь определенно сказать, какая часть жилого фонда отапливается центральным отоплением (показатели которого отражены выше), а какая часть обогревается непосредственно сжиганием газа в индивидуальных установках и котлах.

Более того, их соотношение меняется. Есть программа развития системы теплоснабжения на период с 2018 по 2022 год, утвержденная постановлением Президента Узбекистана от 20 апреля 2017 года, в которой, к примеру, дан план по установке индивидуальных внутриквартирных систем теплоснабжения. До 2022 года ими должно быть оборудовано 140,39 тысяч квартир, в том числе 53,4 тысячи квартир должны были получить их в 2018-2019 годах.

Трудно сказать, выполнен этот план или нет. Но 53,4 тысячи квартир – это примерно 2680 тысяч кв. метров жилой площади, и в месяц они израсходуют порядка 13,4 млн. кубометров газа (принята норма 5 кубометров на кв. метр жилой площади в месяц; она вытекает из опыта эксплуатации автономных отопительных систем).

Это по государственной программе. Сколько еще жильцов установили внутриквартирные системы отопления на газе за свой счет, не могут в точности сказать даже узбекские газовики. Расход газа в таких устройствах может быть самый разный и сильно отклоняться от расчетных норм.

В общем, насколько можно судить, жилищное строительство, давшее населению ощутимое расширение жилой площади, а также распространение индивидуальных отопительных систем привели к значительному росту пикового потребления газа в сильные холода. Настолько, что газотранспортная и газораспределительная системы перестали справляться с перекачкой нужных объемов. Стремление подать в трубопроводы еще немного газа, повысив давление, видимо, является одной из типовых причин аварий на газопроводах в зимний период.

Нужны газохранилища

На мой взгляд, решением этой давней проблемы могли бы стать подземные газохранилища (ПГХ), построенные вблизи районов наибольшего потребления газа в зимний период. В летние и осенние месяцы в них закачивается газ в запас, а зимой, если установилась холодная погода, газ из ПГХ подается в газопроводную сеть. Запас рассчитывается так, чтобы хватило на весь отопительный сезон с возможным похолоданием. В России "Газпром" имеет сеть ПГХ, в которых запасает газ как для передачи по магистральным газопроводам, так и для покрытия пикового спроса в зимние холода. В Узбекистане, думается, стоит перенять этот опыт с некоторой модификацией. Нужны не сколько крупные газохранилища (такие есть, например ПГХ "Газли"), сколько сравнительно небольшие, на 200-300 млн. кубометров газа, в районах потребления, с развитой связью хранилища с газораспределительной сетью.

Неплохим решением также может быть установка газгольдеров в местных газораспределительных сетях. Это довольно крупные сооружения, к примеру, газгольдер на 50 тысяч кубометров может быть диаметром 60 метров. Такие газгольдеры, заполненные осенью, позволят поддерживать подачу газа в период сильных холодов и пикового потребления.

Конечно, было бы неплохо снизить потребление газа в бытовом секторе. Однако, во-первых, на то, чтобы всех потребителей заставить перейти на более экономичное оборудование, потребуется много времени и сил. Во-вторых, это не даст особой гарантии, поскольку рост потребления будет расти и дальше по мере строительства и ввода новых жилых площадей. Узбекистан может покрыть отопительные потребности своим газом, но ему нужна специфическая газотранспортная и газораспределительная система.