Это мятеж против доллара: несколько стран обсуждают "золотой щит"

Американские санкции и агрессивное поведение Белого дома, который готов наносить серьезный ущерб своим союзникам ради собственных коммерческих и идеологических интересов, стимулируют ответные действия по всему миру. Самый свежий пример таких непредвиденных последствий: возможное создание неуязвимой для американских ограничений системы "золотых платежей", к которой могут присоединиться Турция, Катар, Малайзия и Иран.сделал на специальной конференции в субботу премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Показательно, что аналогичное предложение о дедолларизации расчетов между странами, которые подвергаются риску американских санкций, сделал и присутствующий на этой конференции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который обозначил желательность использования национальной валюты для международных расчетов.
Мотивация малайского премьера связана именно с санкционным давлением США, о чем он прямо заявил в своем выступлении. "В условиях, когда наблюдается принятие односторонних решений о введении таких карательных мер, Малайзия и другие страны всегда должны помнить, что эти (карательные меры. — Прим. ред.) могут быть предприняты против любого из нас", — цитирует Махатхира ведущее сингапурское издание Straits Times.
"Я предложил снова рассмотреть идею расчетов с использованием "золотого динара" и бартерной торговли между нашими странами. Мы серьезно изучаем это и надеемся, что сможем найти механизм для реализации... Похоже, иногда, когда мы используем доллар США, существуют санкции, которые могут сдерживать наше экономическое развитие", — добавил малайзийский лидер (цитата по Tehran Times).
С технической точки зрения можно отметить четыре возможных варианта дедолларизации, которые в том или ином виде упоминались или предлагались на куала-лумпурской конференции: переход на золото (использование "золотого динара"), переход на бартерные сделки, использование национальных валют и самый экзотический вариант — переход на сделки с использованием криптовалют.
Несмотря на громоздкость таких операций, у них все-таки есть одно большое преимущество: их невозможно остановить финансовыми санкциями, то есть заблокировать транзакцию можно разве что с применением военной силы. Вариант использования национальных валют, о котором говорил Реджеп Тайип Эрдоган, однозначно более современный и гораздо лучше адаптирован для широкого использования в международной торговле, но у него есть сразу несколько серьезных проблем.
Первая проблема — это система SWIFT. При большом желании США могут принудить (формально бельгийскую) систему международных банковских переводов отключить турецкие, катарские или малайзийские банки, так же, как сейчас от SWIFT отключен иранский банковский сектор. Данную сложность можно обойти, но для этого придется или разрабатывать собственный аналог SWIFT (что, в принципе, решаемо), или привлекать к строительству "дедолларизированной финансовой системы" какого-то внешнего партнера, у которого аналог уже есть. Выбор таких партнеров не очень большой, но договориться вполне реально: это Китай или Россия — две страны, которые уже находятся под американскими санкциями различного характера.
На этом фоне золото и криптовалюты (к сожалению, в СМИ нет развернутой информации о конкретных видах криптовалют, которые предлагается использовать) смотрятся как более привлекательные альтернативы для дедолларизации. Если использовать криптовалюту (стоимость которой привязана или к цене золота, или к "корзине" нескольких национальных валют), то проблема с электронной системой платежей решается намного проще, и единственным риском становится возможность серьезной хакерской атаки и/или массированного отключения Интернета в рамках санкций. В случае использования золота нет никаких проблем с волатильностью валютных курсов — золото просто заменяет доллар как универсальная оценка ценности, и все товары и услуги можно оценивать в драгметалле.
В том же законе о военном бюджете, в котором сенат США ввел санкции против "Северного потока-2", фигурируют меры против Турции за ее операции на севере Сирии (против американских союзников) и за покупку у России комплексов С-400. Можно предположить, что активизация усилий Анкары по дедолларизации — это логичный ответ на санкционное давление со стороны Вашингтона и на угрозу эскалации этого давления. Постепенно количество стран, которые стали мишенью для карательных мер "вашингтонских ястребов", обязательно перерастет в качество в том смысле, что желающих избавиться от долларовой уязвимости станет достаточно много для того, чтобы построить и запустить по-настоящему глобальную альтернативную финансовую систему.
Источник: РИА Новости