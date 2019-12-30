Зачем США хотят "встроить" Афганистан в Центральную Азию

Сегодня большую часть территории страны контролируют талибы, войска США защищают преимущественно периметры собственных баз, Вашингтон стремится переложить ответственность за дальнейшую судьбу Исламской Республики Афганистан на ближайших соседей — Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан. И заодно — усилить американское влияние в Центральной Азии.
Однако региональные соседи видят ситуацию в стране: перманентная гражданская война и высокая активность трех десятков террористических группировок на территории Афганистана. Вряд ли хоть одно центральноазиатское государство пожелает разделить такую судьбу.
По данным миссии ООН (UNAMA), в афганском конфликте за последние 10 лет погибли или пострадали более 100 тысяч мирных граждан. Боевым действиям не видно конца. Отдельные попытки властей навести порядок в той или иной части страны заметных результатов не приносят. Переговоры Вашингтона и Кабула с талибами оказались в тупике после серии терактов и гибели нескольких американских военнослужащих. По итогам восьми встреч между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" выработан лишь проект соглашения о прекращении огня в стране.
Информация к размышлению
Американский проект прямо затрагивает интересы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также России и Китая. Москва и Пекин многое делают для стабилизации обстановки и укрепления безопасности в Центральной Азии. Соединенным Штатам приходится действовать в сложной системе координат и с учетом негативного опыта (ранее американцы пытались реализовать стратегию "С5+1", но что-то пошло не так — страны региона предпочли развитие вне благодетельного влияния Вашингтона).
Приоритеты и точки приложения усилий определены, акценты расставлены, однако американцам мешают самим фактом соседства и структурного присутствия в регионе Россия и Китай (ОДКБ, военные базы РФ, Евразийский экономический союз, миллиардные инвестиции). Вероятно, талибы мешают в меньшей степени.
Куда девать талибов
В северной афганской провинции Балх неподалеку от военной базы в ночь на 26 декабря взорвался очередной автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли не менее шести военнослужащих. К сожалению, это будни Исламской Республики. И в соседних странах Центральной Азии крайне болезненная проблема сосуществования с талибами наверняка перевесит многие тонны долларов американской помощи.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября в Бишкеке не случайно заявил, что Россия не одобряет действий "внерегиональных игроков", пытающихся "повлиять на внешнеполитический курс региона в нужном для себя ключе, навязать его народам рецепты и модели развития и поведения". По словам главы МИД, российская политика "лишена скрытых повесток и двойных стандартов". Центральная Азия является для России жизненно важным регионом с точки зрения безопасности, и Москва ничем не поступится для сохранения в нем стабильности.
В сложившихся условиях только Ашхабад, Бишкек, Душанбе, Нур-Султан, Ташкент, Москва и Пекин имеют в регионе общие стратегические цели, обречены на укрепление взаимодействия экономик, вооруженных сил и спецслужб. При всей огромности финансовых ресурсов США новая стратегия Вашингтона в Центральной Азии выглядит потенциально конфликтной и неконкурентоспособной.