Зачем США хотят "встроить" Афганистан в Центральную Азию

За 18 лет военного присутствия в Афганистане американцы продемонстрировал миру разнообразие стратегий и очень мало реальных достижений.

Сегодня большую часть территории страны контролируют талибы, войска США защищают преимущественно периметры собственных баз, Вашингтон стремится переложить ответственность за дальнейшую судьбу Исламской Республики Афганистан на ближайших соседей — Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, Туркменистан. И заодно — усилить американское влияние в Центральной Азии.

Администрация президента США Дональда Трампа разработала новую американскую стратегию в отношении Центральноазиатского региона. Прослеживается намерение убить сразу несколько "зайцев". Суть стратегии: реинтеграция (на американских условиях) Афганистана в Центральную Азию и сопутствующее снижение влияния конкурентов — России и Китая.

Однако региональные соседи видят ситуацию в стране: перманентная гражданская война и высокая активность трех десятков террористических группировок на территории Афганистана. Вряд ли хоть одно центральноазиатское государство пожелает разделить такую судьбу.

По данным миссии ООН (UNAMA), в афганском конфликте за последние 10 лет погибли или пострадали более 100 тысяч мирных граждан. Боевым действиям не видно конца. Отдельные попытки властей навести порядок в той или иной части страны заметных результатов не приносят. Переговоры Вашингтона и Кабула с талибами оказались в тупике после серии терактов и гибели нескольких американских военнослужащих. По итогам восьми встреч между спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом и запрещенным в РФ террористическим движением "Талибан" выработан лишь проект соглашения о прекращении огня в стране.

Информация к размышлению

Американский проект прямо затрагивает интересы Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также России и Китая. Москва и Пекин многое делают для стабилизации обстановки и укрепления безопасности в Центральной Азии. Соединенным Штатам приходится действовать в сложной системе координат и с учетом негативного опыта (ранее американцы пытались реализовать стратегию "С5+1", но что-то пошло не так — страны региона предпочли развитие вне благодетельного влияния Вашингтона).

Еще до публикации новой стратегии делегация США впервые за четыре года посетила Кыргызстан, Вашингтон тепло принял министра иностранных дел Туркменистана. На встрече с главой казахского МИД Мухтаром Тлеуберди 13 декабря госсекретарь Майк Помпео заявил: "Казахстан является лидером в Центральной Азии, на который Соединенные Штаты полагаются как на надежного партнера в регионе". Американцы могут считать перспективной площадкой для восстановления своего влияния Узбекистан и Туркменистан, которые не являются членами ОДКБ, но имеют весьма протяженную общую границу с Афганистаном (соответственно участки 137 км и 745 км).

Приоритеты и точки приложения усилий определены, акценты расставлены, однако американцам мешают самим фактом соседства и структурного присутствия в регионе Россия и Китай (ОДКБ, военные базы РФ, Евразийский экономический союз, миллиардные инвестиции). Вероятно, талибы мешают в меньшей степени.

Куда девать талибов

В северной афганской провинции Балх неподалеку от военной базы в ночь на 26 декабря взорвался очередной автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли не менее шести военнослужащих. К сожалению, это будни Исламской Республики. И в соседних странах Центральной Азии крайне болезненная проблема сосуществования с талибами наверняка перевесит многие тонны долларов американской помощи.

На территории Афганистана находятся тысячи действующих боевиков террористических организаций, которые являются выходцами из стран Центральной Азии. Кроме того, тема соблюдения прав человека и прочие инструменты гибридного влияния остаются в арсеналах Госдепа США. Сегодня внутриполитическая ситуация в странах региона выглядит достаточно стабильной, и все же экспансия талибов на север, повторение "арабской весны" вполне возможны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 27 ноября в Бишкеке не случайно заявил, что Россия не одобряет действий "внерегиональных игроков", пытающихся "повлиять на внешнеполитический курс региона в нужном для себя ключе, навязать его народам рецепты и модели развития и поведения". По словам главы МИД, российская политика "лишена скрытых повесток и двойных стандартов". Центральная Азия является для России жизненно важным регионом с точки зрения безопасности, и Москва ничем не поступится для сохранения в нем стабильности.

В сложившихся условиях только Ашхабад, Бишкек, Душанбе, Нур-Султан, Ташкент, Москва и Пекин имеют в регионе общие стратегические цели, обречены на укрепление взаимодействия экономик, вооруженных сил и спецслужб. При всей огромности финансовых ресурсов США новая стратегия Вашингтона в Центральной Азии выглядит потенциально конфликтной и неконкурентоспособной.