Меркель в Москве: центр тяжести европейской политики смещается на Восток

Не так давно, всего-то год-полтора назад, переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным в большинстве своем касались украинской тематики. То надо было наступление ополчения срочно остановить. То федеральный канцлер пыталась очередные украинские пожелания (в основном касающиеся изменения в пользу Киева Минских соглашений) лоббировать. То надо было увязать вопрос прокладки "Северного потока-2" с обязательным сохранением достаточных объемов транзита через Украину российского газа.
Крайне осторожная в сфере международной политики Германия, стремящаяся, как правило, не изменять сложившийся формат, консервирующая даже отжившие связи, в этот раз резко, недвусмысленно и по собственной инициативе переформатировала традиционную повестку. Россия-то и раньше была не против обсуждать и координировать с Германией свои шаги. В Москве рассматривают Берлин в качестве естественного союзника, только по трагической случайности оказавшегося в рядах оппонентов (и страдающего от этого).
Искусственное нагнетание вражды
История взаимоотношений России и Германии с конца ХIХ века развивалась совершенно противоестественно. Провоцируемое англо-саксами противостояние двух сильнейших держав континентальной Европы позволяло аннигилировать российскую и германскую мощь в междоусобных конфликтах, перераспределяя в свою пользу ресурсы обеих стран. По темпам роста экономики, развитию промышленности, творческому гению народа, обеспечивавшему опережающее технологическое развитие, Россия и Германия уже в первой половине ХХ века должны были бы делить первые места в мире, если бы не две мировых войны, в которых, в результате англо-саксонских интриг, они были вынуждены воевать друг с другом.
Так, во время встречи наиболее важным было обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и проблемы достройки газопровода "Северный поток-2". Объявлено, что газопровод будет достроен, хоть и с небольшой задержкой. Заявив о неизбежной достройке газопровода (а Путин даже назвал сроки — конец текущего-начало следующего года), оба лидера поставили на кон свою репутацию. Теперь его введение в эксплуатацию действительно неизбежно.
Общие дела сближают
Общие проблемы (точнее, их совместное решение) сближают. После переговоров в Москве Россия и Германия получили дополнительные "точки сборки" к уже существующим.
Объективные интересы двух стран требуют для эффективного решения общих проблем оформить политико-экономический союз (если не де-юре, то де-факто). С учетом проблем вокруг НАТО и внутри ЕС Берлин, очевидно, будет заинтересован в этом.
На мой взгляд, центр тяжести европейской политики смещается на Восток, и к начавшемуся формированию оси Берлин — Москва — Пекин не против присоединиться Париж и Рим (президент Франции и премьер Италии позвонили Путину сразу же после отлета Меркель из Москвы и обсудили ровно те же вопросы, которые она затрагивала во время своего визита).
После распада СССР в Европе началась перекройка сфер влияния (или, как их сейчас называют, зон жизненных интересов) в соответствии с новыми реалиями. Реалии опять меняются. Опоздавший на корабль истории сможет только плакать.
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