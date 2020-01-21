Как Россия и Израиль обидели Польшу

Через несколько дней, 23 января, в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Иерусалиме состоится Пятый Всемирный форум памяти холокоста, приуроченный к 75-й годовщине освобождения лагеря смерти Освенцим (Аушвиц). На мероприятии ожидаются десятки глав государств Европы, Северной Америки и Австралии, в том числе президенты России, Франции и Германии. От Великобритании прибудет наследник престола — принц Чарльз, а от США — вице-президент Майк Пенс. Сам Израиль будет представлен и президентом, и премьер-министром, пишет автор РИА Новости.

Последние недели вокруг предстоящего события бушуют довольно неожиданные страсти. Особенно усердствуют восточноевропейские политики и публицисты, хотя либеральная израильская общественность также не остается в стороне.

"В нынешнем контексте такой шаг фактически равносилен молчаливой поддержке той искаженной версии истории, которую продвигает Путин", — именно так охарактеризован предстоящий саммит в публикации Haaretz, старейшей ежедневной газете Израиля.

Впрочем, стоит учитывать, что последнюю пару десятилетий издание регулярно оказывается в центре скандалов из-за обвинений в левацко-либеральном радикализме и антиизраильской позиции. Для российской же аудитории наиболее интересен факт принадлежности двадцати процентов акций газеты Леониду Невзлину — бывшему совладельцу ЮКОСа, заочно осужденному в России на пожизненное заключение по обвинению в организации заказных убийств, самое громкое из которых — убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова в 1998 году.

Как бы то ни было, статья в Haaretz точно отражает тревогу определенных кругов по поводу двух "успехов Москвы": а) в продвижении "антипольской версии истории" и б) в вовлечении Тель-Авива в "общее обеление коммунизма".

Последняя цитата — из польского журнала Do Rzeczy, который целый номер посвятил "исключению Польши". Под этим авторы подразумевают совместные усилия российских и израильских властей по внесению восточноевропейской страны в группу государств, несущих ответственность за развязывание Второй мировой войны.

И можно понять, почему у них сложилось такое мнение.

Россия на самом высоком уровне сделала несколько очень резких шагов в противодействии попыткам переписывания истории, возложения вины за войну на Советский Союз и уравнивания его с нацистской Германией.

Идет рассекречивание ранее закрытых архивов, в частности, несколько дней назад Министерство обороны обнародовало материалы об освобождении Варшавы. А незадолго до этого Владимир Путин прокомментировал другие исторические документы, назвав польского посла, работавшего в Берлине в конце 1930-х годов, "сволочью и антисемитской свиньей".

Польша в предвоенных, военных и даже послевоенных событиях (самый крупный еврейский погром с десятками жертв после войны произошел в 1946 году в польском городе Кельц) на самом деле зачастую предстает в весьма неприглядном виде и может служить примером пословицы "чья бы корова мычала".

Действия России вызвали очень болезненную реакцию в Варшаве и виток напряжения в двусторонних отношениях.

Президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки на форум в Иерусалим, куда также был приглашен. Польские СМИ прямо связали данное решение с "антипольской атакой Москвы", поскольку на мероприятии "главным гостем должен быть президент России". Однако, как выяснилось, ситуация для Варшавы еще неприятнее. Оказалось, что организаторы-израильтяне вообще не планировали выступление Дуды на форуме. Учитывая, что Освенцим находится на территории Польши, в республике это восприняли как открытый антипольский выпад и подтверждение того, что Москва и Тель-Авив "спелись" в противостоянии Варшаве по теме Второй мировой войны и "еврейскому вопросу".

Правда, большинство польских и пропольских комментаторов неравномерно делят ответственность за происходящее между Россией и Израилем. Последний, по их мнению, стал жертвой коварного обмана Кремля или даже собственных продажных элит, пошедших ради грязных нефтегазовых денег себе в карман на сделку с дьяволом.

Подобное различие может показаться странным, но оно абсолютно закономерно — и крайне важно.

Попытки переписывания истории и пересмотра итогов Второй мировой действительно происходят. Более того, это по-своему неизбежный процесс: расшатывается вся система — ялтинско-потсдамская — международных отношений, в которой мир живет семь с половиной десятилетий. Вполне естественно, что параллельно прилагаются усилия по подрыву идейно-политических основ, на которых стоит эта система, а таковыми являются осмысление и оценка войны.

Уже почти не осталось тем, которые бы не пытались заляпать и исказить в политических целях нечистоплотные силы. России это касается особенно: "пили бы баварское", "Сталин хуже Гитлера", "миллион изнасилованных немок" и так далее.

Но геноцид евреев — исключение. Любая публичная попытка потянуться грязными ручонками к этому вопросу гарантированно делает человека общественно-политическим изгоем в любом цивилизованном обществе.

Также в мировом общественном сознании прочно осознание того, что Израиль помнит, как было на самом деле.

Именно поэтому прочная смычка позиций России и Израиля по теме Второй мировой (при наличии разногласий по множеству других вопросов) вызывает такой негатив у определенных сил.

Не говоря уже о том, что архивы страны-победительницы, прежде закрытые по политическим соображениям (в частности, дружбы народов), крайне обширны и содержат множество любопытных документов. За Польшей может прийти черед, например, прибалтийских и украинских пособников нацистов. Да и западные страны наверняка предпочли бы не вспоминать некоторые страницы того исторического периода.