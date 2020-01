Goldman Sachs планирует делать деньги на женщинах

Громкое заявление на Давосском форуме генерального директора банка Goldman Sachs Дэвида Соломона о том, что с 1 июля инвестбанк будет отказывать в проведении IPO стартапам, где в совете директоров нет хотя бы одной женщины или представителя сексуальных или национальных меньшинств, внесло в бизнес-сообщество серьезный раскол. По версии господина Соломона, наличие "разнообразных" директоров может в разы увеличить средний годовой рост цены акций инклюзивных компаний по сравнению с компаниями, которыми руководят исключительно белые мужчины традиционной ориентации, пишет автор РИА Новости.

В то время как одни уже начали считать свои будущие прибыли от внедрения гендерного, сексуального и расового разнообразия, другие начали задавать себе вопрос: почему Goldman Sachs, который уже больше сотни лет считается столпом Уолл-стрит и иконой сверхконсервативного инвестбанкинга, вдруг решил встать под знамена политических активистов различной окраски?

Возможно, дело в том, что 29 января 2020 года в Goldman Sachs состоялся день инвестора, где, по мнению аналитиков, решалось, будет ли вообще компания существовать в нынешнем виде.

Даже небольшое углубление в историю вопроса показывает, что ко дню инвестора Goldman Sachs накопил большое количество проблем, которые нужно срочно решать. Здесь и рекордные провалы по стоимости акций компании в 2016 и 2018 годах; и преследование со стороны Министерства юстиции США с обвинениями в совершении коррупционных сделок в Малайзии, что грозит многомиллиардными штрафами; и скандал с IPO "единорога" WeWork; и огромные расходы при запуске совместно с Apple кредитной карты Apple Card, которая к тому же автоматически выставляет мужчинам кредитные лимиты в 20 раз больше, чем женщинам, что уже инициировало расследование департамента финансовых услуг Нью-Йорка. А главное — прибыль банка по результатам IV квартала 2019 года упала на 24 процента.

Очевидно, что все это не может не беспокоить существующих и потенциальных инвесторов, и банку Golden Sachs нужно убедить разнообразных финансовых управляющих, пенсионные фонды и частных акционеров, что в самом ближайшем будущем компании удастся выйти из финансового штопора и обеспечить стабильную прибыль.

Дэвид Соломон был назначен гендиректором Goldman Sachs не просто так. Он знает, куда и почему идут деньги и что в финансах эмоций больше, чем в латиноамериканском телесериале. И вполне оправданно, что он решил сделать ставку на Next Big Thing, а именно — "этичные инвестиции", которые на бумаге приносят больше прибыли, чем неэтичные.

Сам господин Соломон утверждает, что наличие женщин, нацменьшинств, геев и лесбиянок в совете директоров помогает цене акций стартапа за первый год в среднем вырасти на 44 процента по сравнению с 13 процентами роста в "обычных" компаниях. Откуда он взял эти цифры — не уточняется.

Ему вторят эксперты Credit Suisse, которые утверждают, что добавление хотя бы одной женщины в руководство компании приводит к росту стоимости ее акций на 3,4 процента по сравнению с компаниями, где в руководстве одни мужчины. Еще лучше дело обстоит с гомосексуалистами: по данным швейцарских специалистов, компании, поддерживающие и стимулирующие гей-культуру, наслаждаются прибылью на десять-двадцать один процент больше, чем все остальные.

Некоммерческое крыло Торговой палаты США, U. S. Chamber of Commerce Foundation (USCCF), не решилось озвучивать конкретные цифры, за которые нужно отвечать, но обнародовало результаты своего исследования, в рамках которого 36 процентов опрошенных компаний заявили, что привлекать в руководство представителей сексуальных меньшинств — правильное и благородное дело (the right thing to do).

Очевидно, что нет ни одного инвестора или бизнесмена, который бы не захотел в одночасье увеличить свои прибыли в разы и стать лидером рынка, просто превратив совет директоров своей компании в образцовую выставку инклюзивности. Однако в топ-500 Fortune, не говоря уже о топ-50 или топ-10, мы не найдем ни одной компании, где совет директоров на сто процентов состоит из "разнообразных" представителей. Возможно, ответ на этот парадокс нам дадут научные данные, которые все же более объективны, чем заявления политически ангажированных организаций и отдельных личностей.

В частности, по результатам исследования, проведенного Гарвардским университетом и охватившим данные 1 644 публичных компаний с 1998 по 2011 годы, назначение женщины в совет директоров вызывало уменьшение рыночной стоимости компании в течение минимум двух лет. По мнению исследователей, инвесторы своими деньгами скорее не награждают, а наказывают компании, решившие поиграть в гендерное разнообразие. Характерно, что руководили исследованием две женщины.

Анализ более 140 научных исследований на тему влияния инклюзивности и разнообразия на финансовые результаты бизнеса, проведенный Американской академией менеджмента, показал отсутствие прямой корреляции между заигрыванием с политически заряженной аудиторией и прибылью компании.

В докладе, сделанном по результатам исследования, проведенного Университетом Пенсильвании, говорится прямо: "Вопреки первоначальной привлекательности аргумента о том, что гендерное разнообразие в руководстве улучшает финансовую эффективность компании, данные свидетельствуют об обратном".

Как показывают история и практика, изобрести очередную "волшебную таблетку" для инвесторов не так сложно, и это делалось успешно и много раз.

Можно вспомнить блокчейн-истерию, которая обещала всеобщее благоденствие для всех в течение пары лет. Итог: только за 2019 год обанкротилось 70 крипто-хедж-фондов.

Можно вспомнить красивый массовый исход институциональных инвесторов из нефти, угля и газа, вызванный всеобщим климатическим медиапомешательством на фоне заключения Парижских соглашений, в частности — триллионного Норвежского пенсионного фонда, за которым последовали инвесторы, суммарно управляющие 11 триллионами долларов.

Однако же реальный бизнес идет своим чередом, и на данный момент акции той же Chevron рекомендуются на ведущих инвестиционных площадках как strong buy, а акции Royal Dutch Shell за последние четыре года выросли на 46 процентов.

Можно также вспомнить "зеленое безумие", охватившее инвесторов, которые массово возжелали вложить свои средства в компании и проекты, помогающие природе и не приносящие вреда климату. На этой волне в 2013 году было проведено специальное исследование, которое показало, что любящие природу и социальную справедливость компании в среднем опережают остальных на 4,8 процента в год.

Сейчас, однако, представители крупнейших инвестфондов говорят уже немного другие вещи. В частности, Гарет Чалк, представитель Blackstone Partners (545 миллиардов долларов под управлением), терпеливо объясняет природолюбивым клиентам, которых в портфеле компании не менее трети, что "по сравнению с традиционными инвестиционными портфелями (читай — с нефтью, углем и газом) возврат на инвестиции (в так называемых sustainable-компаниях) может быть преувеличен, а прибыли могут ходить вверх и вниз. Люди должны это понять и быть готовыми выдержать дорогу с рытвинами и ухабами".

Иначе говоря, никто ничего не обещал, и вообще с прибылями все может быть не очень хорошо и даже плохо, но это на самом деле не важно, если посмотреть на погибающую планету.

Мало кто обратил на это внимание, но прямо на наших глазах разворачивается новый глобальный тренд: инвестиционные фонды и банки начинают психологически-информационную кампанию по изменению самого отношения инвесторов к цели своих инвестиций. Им говорится прямо и недвусмысленно: "Суть "капитализма стейкхолдеров" такова: если компании продолжат ставить узколобую, быструю прибыль выше всего остального, а не видеть свои компании как действующие лица во взаимозависимой системе из акционеров, общества и всей планеты, они будут отвечать за ужасающие последствия излишних выбросов, производства отходов и имущественного неравенства — и их прибыли в процессе также попадут под удар".

Другими словами, новой Большой Идеей для инвесторов является мысль: от бизнеса больше не требуется прибыль, а требуются в первую очередь сострадание, ответственность, сексуальная толерантность и гендерное разнообразие, и судить о результатах нужно теперь именно по этим критериям.

Если Дэвиду Соломону удастся убедить в правильности и безальтернативности этого подхода своих инвесторов, то волки с Уолл-стрит вслед за ним начнут массово переодеваться в овец, чтобы также оправдать свои промахи и ошибки в стратегиях.

Многие критикуют российскую экономическую политику как ультраконсервативную и отсталую. Мы согласны быть отсталыми, если под продвинутостью понимается принесение в жертву финансовых результатов и стабильного развития в пользу хайпа и очередных пузырей. Быть реалистами и консерваторами в мире сейчас не модно, но там, где идет игра вдолгую, разговоры о быстро меняющейся моде только вредят, и подтверждения тому мы видим каждый день.