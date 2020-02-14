Залог стабильности: как Узбекистан укрепляет армию и чем помогает Россия

Прочные позиции Республики Узбекистан в области обороны и безопасности созданы во многом благодаря военному и военно-техническому сотрудничеству с Российской Федерацией и другими странами СНГ.

Минобороны Узбекистана продемонстрировало на стоянке в международном аэропорту имени Ислама Каримова несколько новейших ударных вертолетов Ми-35М российского производства. В течение двух лет Москва поставит Ташкенту 12 таких машин (за счет выданного в 2017-м правительству Узбекистана государственного экспортного кредита) - это очень серьезная сила на поле боя. Напомню, национальная армия в прошлом году также приняла на вооружение российские бронеавтомобили "Тайфун" и "Тигр". И вскоре получит сверхманевренные истребители Су-30СМ, бронетранспортеры БТР-82А, современные радиолокационные комплексы.

Особенности национальной обороны

Опыт Узбекистана в области военного строительства заслуживает самого пристального внимания. За короткое время Ташкент создал 50-тысячную мобильную и эффективную армию. Структурная модернизация, переоснащение войск новейшими образцами оружия и техники продолжаются с использованием собственных ресурсов и помощи союзников — России и других стран СНГ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил военную реформу в 2017 году, когда стало ясно: армия не вполне соответствует современным вызовам и угрозам. Приоритетами проекта стали кадры, финансирование, структурное совершенствование и перевооружение войск.

Модернизация затронула, прежде всего, высший и средний командный состав (сменились начальник Генерального штаба и все командующие войсками округов). Большие перемены состоялись в системе высшего военного образования. Армия получила современные технические стандарты. Военный бюджет достиг 4% ВВП (около 1,4 миллиарда долларов). К сегодняшнему дню изменились порядок прохождения воинской службы, система социального и медицинского обеспечения военнослужащих и их семей.

В обновленной Оборонной доктрине Узбекистана (2018 год) систематизированы основные области модернизации армии: реформа территориальной организации вооруженных сил, масштабная программа перевооружения и создание собственного оборонно-промышленного комплекса. Доктрина носит оборонительный характер, исключает участие страны в военно-политических союзах и размещение на узбекской территории иностранных военных баз. Вместе с тем, декларируется курс на эффективное оборонное взаимодействие с другими государствами.

Серьезную угрозу для Узбекистана и для всей Центральной Азии представляет сопредельный и воюющий Афганистан. Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил о готовности предоставить площадку для прямых переговоров между официальным Кабулом и движением "Талибан"*. Инициативу поддержали Россия, ЕС, США и другие страны.

Модернизация вооружений

Согласно военному рейтингу Global Firepower, Сухопутные войска Узбекистана располагают 420 танками, 1215 бронемашинами, 137 самоходными артиллерийскими установками, 98 реактивными системами залпового огня. Основой военно-воздушных сил являются свыше 90 ударных самолетов и вертолетов (всего — 185 летательных аппаратов).

В ходе реформирования армии Узбекистан развивает военно-техническое сотрудничество со многими странами мира. В последние годы Ташкент приобрел крупную партию гранатометов у Болгарии, четыре транспортных самолета S-295W у Испании, 14 военно-транспортных вертолетов у Франции, БПЛА Yilong и зенитные ракетные комплексы FD‑2000 (модификация ЗРК С‑300) у Китая, партию легких беспилотников RQ‑11B Raven у США.

И все же Россия — крупнейший поставщик оружия и военной техники в Узбекистан, который получает всю оборонную продукцию по внутрироссийским ценам (единственной пример в СНГ — вне Организации Договора о коллективной безопасности). Российско-узбекское военное и военно-техническое сотрудничество с годами расширяется. При этом Ташкент отдает предпочтение ударной авиации и средствам ПВО. Кроме вышеупомянутых Ми-35М и Су-30СМ, Узбекистан в перспективе может приобрести российские учебно-боевые самолеты Як-130, которые при небольшой доработки могут получить значительные ударные возможности.

После двенадцатилетнего перерыва на узбекском полигоне "Фориш" осенью 2017 года состоялись совместные учения вооруженных сил России и Узбекистана . Подобное взаимодействие ведет к сближению со странами ОДКБ. В российских стратегических учениях «Центр-2019» также участвовали узбекские военнослужащие.

Инициированная президентом Шавкатом Мирзиёевым военная реформа постепенно трансформируется в модернизацию всего Узбекистана, и проецируется в геополитику — укреплением Центрально-Азиатской региональной стабильности и безопасности.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.