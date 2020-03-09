Юрий Гагарин: с улыбкой к звездам

Сегодня, 9 марта 1934 года, родился в мире самый известный человек - Юрий Гагарин. Человек, ставший первым, кто больше всех приблизился к звездам и первым увидел нашу удивительно красивую Землю издалека. Примерно так, как мы, обычные люди, рассматриваем заложенный на полку, чуть тронутый пылью глобус…

Читая биографию Юрия Гагарина, я все время ищу то место, тот момент, ту точку, когда какая-то природная сила именно ее выбрала для выполнения величайшей и важнейшей миссии. И, знаете, обнаружила! На протяжении всей своей, к сожалению, очень непродолжительной жизни (всего какие-то 34 года) Юра оставался очень порядочным и искренним человеком.

© Sputnik / Александр Моклецов Гагарин Юрий Алексеевич, первый с мире космонавт СССР, Герой Советского Союза.

Однако, мое мнение дилетантское. А подбор первых космонавтов производился специалистами высокого уровня и ранга из Центрального авиационного госпиталя. Они обратили внимание на следующие качества Юрия: "Постоянно уверен в себе, в своих силах. Тренировки переносит легко, работает результативно. Развит весьма гармонично. Чистосердечен. Чист душой и телом. Вежлив, тактичен, аккуратен до пунктуальности. Интеллектуальное развитие у Юры высокое. Прекрасная память. Выделяется среди товарищей широким объемом активного внимания, сообразительностью, быстрой реакцией. Усидчив. Не стесняется отстаивать точку зрения, которую считает правильной".

Я же сразу поняла, что уважаемые специалисты (и я тем более) упустили одно: замечательную и неповторимую улыбку Юрия Гагарина… Ведь когда человека отправляешь к звездам, если у него нет самой красивой и по-детски искренней улыбки, какой тогда в этом смысл?!

Между прочим, селекционеры вывели специальный сорт гладиолуса, который называется "Юрий Гагарин". Это гигантский цветок, высота которого достигает 1,9 метра, и на нем бывает 16-19 побегов. А цветы - нежно-персиковые с красной сердцевиной.

Sputnik Гладиолусы "Юрий Гагарин"

Теперь что касается первого полета человека в космос.

3 марта 1960 года сын плотника и колхозницы, 26-летний Юрий Гагарин, окончив Оренбургское военно-авиационное училище, официально записался в ряды космонавтов. В 2011 году с большей части материалов того времени был снят гриф секретности, и оказалось, что Москва получила информацию о намерении американцев 20 апреля 1961 года отправить человека в космос. Естественно, на самом высоком уровне приняли решение, что Советский Союз должен был опередить США.

Полет в космос был запланирован с 1 по 17 апреля. В последний тур прошли шесть кандидатов. За два дня до полета остались только двое из них - Юрий Гагарин и Герман Титов. Окончательный выбор пал на Гагарина из-за того, что в дни перед вылетом его пульс даже во сне не превышал 70 ударов. Вообще же меня более всего удивило то, что 12 апреля Гагарина разбудили в 5 часов. Как он мог спать? И когда его спросили, как ему спалось, он шутя ответил: "Как вы меня и учили".

11 апреля, накануне вылета, главному информационному агентству СССР ТАСС передали для распространения три варианта информации. А именно: "положительный результат", то есть космонавт выживет, "нейтральный результат", то есть ракета станет неуправляемой и, возможно, приземлится на территорию другого государства, и "последний вариант", который предполагал гибель космонавта.

© Sputnik / Александр Моклецов Лётчик-космонавт СССР Юрий Гагарин (справа) с женой Валентиной (слева на втором плане) и дочерьми Галей и Леной.

Юрию Гагарину разрешили написать письмо жене, которая, разумеется, не была в курсе дела. Если прочитать только это письмо, можно понять, каким хорошим и светлым человеком был Юрий. В письме всего три просьбы - он просит Валентину (не Терешкову, с Терешковой они были близкими друзьями), чтобы в случае если с ним что-то случится, она позаботилась о детях и обязательно наладила свою личную жизнь. А в конце письма - скромная просьба: "Не оставляй моих родителей, им придется труднее всего". Это письмо Валентине Горячевой передали спустя 7 лет - в 1968 году, когда Юрий Гагарин погиб во время запланированного учебного полета.

Оказывается, даже самые сильные космонавты часто при выходе на орбиту не могут совладать с нервами, нецензурно выражаются из-за неадекватности ситуации. Когда расшифровали записи Юрия Гагарина до его знаменитого "Поехали!", которое у него вырвалось и не было ни с кем согласовано, он сказал перед стартом: "До свидания, дорогие друзья, до следующей встречи". А выйдя в космос, спокойно заявил: "Как интересно… Четко вижу Землю. Она голубая. И горы, и реки. Но на небе нет звезд". Когда Юрий Гагарин вернулся на Землю и его спросили, как прошел полет, он и не скрывал, что, фактически, ничего не делал, а просто сидел в ракете. Даже пошутил: "Пока что не разобрался, я в космосе был первым человеком или последней собакой".

© Sputnik / РИА Новости Первый человек полетевший в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин.

Должна открыть один секрет. Когда Гагарин сел в ракету, за два часа до полета оказалось, что не закрылся главный клапан. Потом Гагарин забыл переключить тумблер, и он исчез из эфира. До полета оставалось еще достаточно времени и генеральный конструктор Сергей Королев предложил ему послушать музыку. Оказывается, перед вылетом Юрий Гагарин слушал песни Булата Окуджава. Я уверена, что у них была и эта… "Песня грузинская".

А главное, знаете что? То, что Юрий Гагарин, которого весь мир носил на руках, не изменился. Его не смогли испортить ни положение, ни деньги. Хотя, с сегодняшней колокольни может показаться даже смешным, о каких деньгах и положении была речь…

На шестой день после первого полета человека в космос Никита Хрущев подписал секретное распоряжение, в котором отмечалось, что от имени Правительства Советского Союза первому космонавту Юрию Гагарину и его семье в подарок передается автомашина "Волга", жилой дом, мебель и экипировка.

В прилагаемый перечень были внесены: шесть комплектов постельного белья, два одеяла, две пары обуви (черная и светлая), шесть белых сорочек, перчатки - одна пара, носовые платки - 12 штук.

Много интересных эпизодов рассказывают о зарубежных турне Юрия. То, что он покорил сердце Джины Лоллобриджиды мы все уже знаем. А еще он, оказывается, завоевал и сердце королевы Великобритании. В июле 1961 года, во время приема у королевы, Юрий Гагарин растерялся, увидев на столе множество различных столовых приборов, пользоваться которыми не умел. И прямо обратился к королеве: "Ваше Величество, я простой человек и родился в глухой русской деревне, где во время любой еды единственным прибором была ложка.

Поэтому я совершенно не знаю, как всем этим пользоваться"… Замечательная и достойная королева Елизавета II ответила: "Вы напрасно волнуетесь. Я выросла в Букингемском дворце и до сих пор не смогла научиться ими пользоваться. Пользуюсь тем, что мне подают". После чего королева взяла простую ложку и вместе с Гагариным вкусно отведала паштет из омаров.

© Sputnik / Александр Моклецов Летчики-космонавты СССР Юрий Гагарин и Валерий Быковский делают упражнения на брусьях.

После возвращения из космоса Юрий Гагарин не расслабился, не успокоился и каждый день тренировался в полную нагрузку. К сожалению, он погиб во время обычного учебного полета.

Совершенно естественно, что память о первом космонавте Юрии Гагарине бессмертна. Есть город, названный его именем, множество улиц его имени, проспектов, площадей. Его скульптуры украшают разные города. Его имя присвоено высшим учебным заведениям, паркам, аэропортам, кораблям. Проводятся турниры, олимпиады имени Гагарина. Учреждены награды и стипендии его имени. Именем Юрия Гагарина назвали расположенный на Луне кратер и астероид.

© Sputnik / Александр Моклецов Летчик-космонавт СССР Юрий Алексеевич Гагарин с дочерьми Леной (слева) и Галей у себя дома.

Но главное все же то, что этот красивый и достойный человек, словно комета, оставил светлый след в наших сердцах и подарил нам надежду, что человек может все!