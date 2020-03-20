Талибы теснят правительственные войска на севере Афганистана

Американские миротворческие эксперименты с талибами еще более дестабилизируют Афганистан и создают новые угрозы соседним странам Центральной Азии. Развитие афганского "внутриполитического диалога" в марте выглядит как явная эскалация боевых действий.

Соединенные Штаты 29 февраля заключили мирное соглашение с террористической организацией "Талибан"* и начали вывод своих войск из Афганистана. Однако кровопролитная гражданская война в Исламской республике разгорается с новой силой. Талибы ведут активные боевые действия и теснят правительственные войска в 27 провинциях страны из 34. Отряды "Талибана"* осаждают семь крупных городов страны, включая административный центр северной провинции Кундуз (находится в 50 километрах от границы с Таджикистаном). При этом Вашингтон требует от Кабула ускоренного освобождения заключенных талибов. На первом этапе - около пяти тысяч боевиков. "Талибан"* считает, что без освобождения этих людей межафганский диалог невозможен. А с ними в провинциях Афганистана может начаться такой "диалог", что и соседям мало не покажется.

Поначалу президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани категорически отказал США в праве договариваться с талибами об освобождении заключенных, но позднее смягчил позицию (ведь рассерженный Вашингтон может урезать финансирование государственных структур Исламской республики). Теперь Ашраф Гани тянет время: в предусмотренном формате "дозированной амнистии" до 18 марта не освобожден ни один заключенный, и президента можно понять. От рукопожатия с американцами талибы не перестали быть террористами. Соглашение не запрещает исламистам бороться против законного правительства своей страны.

Декларируя благородную цель - борьбу с пришлой террористической группировкой ИГ*, "Талибан"* продолжает уничтожать законопослушных сограждан. Только за прошлую неделю "перемирия" в Афганистане погибли 23 военнослужащих и 23 мирных жителя.

Чудный новый мир

Шестнадцатого марта в городе Мазари-Шариф (административный центр северной провинции Балх) прогремел взрыв, жертвами которого стали служащие полиции. Ежедневно Афганистан безвозвратно теряет около 30 военнослужащих и полицейских. Эта страшная статистика известна всем.

И все же Вашингтон намерен в течение 135 дней (отсчет после 29 февраля) сократить численность своих войск в Исламской республике с 12 000 до 8 600 человек. В дальнейшем, если талибы воздержатся от насилия, вывод войск США и стран-союзников будет продолжен. Схема нового мира выглядит нереалистично. До подписания соглашения с талибами только в феврале ВВС США сбросили на головы боевиков 360 авиабомб. А за весь период переговоров (2018-2019 годы) американская авиация вела боевые действия в Афганистане наиболее активно, потратив 14 тысяч авиабомб. Подобные методы убеждения и аргументы позволяют усомниться в прочности афганского мира на основе договоренностей с талибами.

Военные базы и подразделения США и НАТО в Афганистане в какой-то степени ограничивают свободу действий "Талибана"*. Соглашение с американцами фактически развязывает террористам руки, а некие секретные протоколы напоминают карт-бланш на государственное переустройство. Талибы продолжают бескомпромиссную и беспощадную вооруженную борьбу за власть в Афганистане, тем более что их мотивирует исторический прецедент захвата Кабула в 1996 году. Мирных талибов или талибов-парламентариев, на мой взгляд, не может быть в принципе.

Жизнеспособность "Талибана"* базируется не только на простых идеях протеста - против иностранцев на афганской земле, марионеточных властей, западной модели жизни. Стратегия "Талибана"* - террористический джихад, система сохраняет стабильность только в условиях хаоса. Если изменить стратегию (прекратить насилие), то исчезнут идейное единство (на этом погорели моджахеды, когда в 1992 году взяли, но не поделили власть), экономическая база (если не война, то зачем афганцу жертвовать последним), мобилизационные ресурсы (молодежь влечет романтика борьбы), и тогда военно-религиозное движение рухнет.

Экспансия – дело времени?

Соглашение террористической группировки "Талибан"* с американцами – тактический маневр, который позволяет США и союзникам относительно спокойно выйти из бесславной 19-летней афганской кампании. И гарантирует Афганистану длительный период жестокого насилия, погружения в общественный уклад средневековья. Талибы не остановятся на полпути, и когда американский президент Дональд Трамп заявляет: "Я сегодня поговорил с лидером "Талибана"*. У нас была хорошая беседа", он просто закладывает в регионе бомбу с часовым механизмом.

Сегодня талибы доминируют в Афганистане и, вроде бы, не претендуют на территории и ресурсы соседних стран. А что будет завтра? Заметим, что мирное соглашение с США поддержали не все талибы, некоторые бескомпромиссные члены военно-религиозного движения разочарованы, и этим пользуются внешние игроки. Губернатор провинции Кунар - Абдул Саттар Мирзаква сегодня сообщил об активных попытках перевербовки талибов агентами пакистанской межведомственной разведки (ISI), представителями группировок "Аль-Каида"* и "Исламское государство"*.

Разумеется, пожар в доме соседа не способствует покою и безопасности сопредельных с Афганистаном стран Центральной Азии. Пламя может распространиться. По разным оценкам, только в рядах "Талибана"* находятся от 10 тысяч до 15 тысяч иностранных граждан, из которых не менее половины – выходцы из Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Они могут вернуться на родину вместе с экстремистскими идеями и боевым опытом. Нередко победа террористической группировки в одной стране запускает механизм тиражирования подобного "успеха" в соседних государствах, близких религиозно и этнически.

Кроме того, в северных провинциях Афганистана присутствует, сохраняет определенное влияние и пользуется поддержкой иностранных государств "конкурирующая" террористическая группировка ИГ*. Нельзя недооценивать деструктивную идеологию, многолетний боевой опыт и финансовые возможности этой организации. Так, в результате атаки ИГ* в Кабуле 6 марта погибли 29 человек и еще 61 получил ранения. Ранее сделанное заявление Ашрафа Гани: "Мы покончили с ИГ*" носит в большей степени пропагандистский характер. Порой выясняется, что вместо боевиков ИГ* "сдаются" властям их семьи, что благотворно влияет на госстатистику, но не снижает уровень террористической опасности. Десятилетиями воюющий Афганистан уже не помнит иной реальности.

* – террористическая группировка, запрещенная в РФ.