Украина нашла уникальный путь к победе над эпидемией

Чем закончится любопытный эксперимент над экономикой и населением в Украине, можно будет увидеть, вероятно, ближе к зиме, пишет колумнист Сергей Левченко.

Правительство Украины подготовило изменения в государственный бюджет на 2020 год в связи с шагающим по планете SARS-CoV-2.

Суть изменений сводится к секвестированию множества расходных статей и созданию Стабилизационного фонда, средства из которого планируется пустить на борьбу с эпидемией и вызванным ею кризисом.

До сих пор украинские власти сыпали абсолютно непродуманными решениями, которые только добавляли паники и хаоса, но не содержали существенных мер поддержки ни для населения, ни для бизнеса.

Определенные надежды связывались с экстренным заседанием Верховной рады, намеченным сначала на 26, а потом на 28 марта, и пакетом законопроектов во главе с пересмотром бюджета.

Но, похоже, и они были напрасны. Существенных мер поддержки населения и бизнеса предложено так и не было. Секвестр планируется провести за счет немногочисленных расходов развития, отчасти социалки и образования. Расходы на бесчисленные силовые ведомства урезать не предлагается. Равно как и на обслуживание госдолга, хотя в условиях форс-мажора переговоры о его реструктуризации были бы логичны.

Безусловно, при нынешнем кризисе придется несладко всему миру. Но украинское руководство и не думает смягчать кризис для своей страны.

Предыдущие недели были наполнены удивительными решениями украинских властей.

В обстановке повышенных мер безопасности и всеобщей истерии в страну завозят несколько десятков здоровых сограждан из Китая, а уже через пару недель без каких-либо проверок запускают сотни тысяч, возможно, инфицированных сограждан из Европы.

Принимается решение об остановке передвижения общественного транспорта между городами и метро в Киеве и Харькове, но никто не задумывается над вопросом, как добираться иногородним или жителям мегаполисов на работу — даже в больницу, а равно и на другие работы, которые не могут быть остановлены. И это не говоря о том, какие близкие контакты между людьми в других видах транспорта спровоцировало решение остановить метро, — люди просто штурмовали маршрутки и автобусы.

Принимается решение об остановке торговли непродовольственными товарами, но крупнейшая сеть строительных магазинов в стране продолжает работать, потому как собственники близки к власти.

Единственная принятая мера поддержки бизнеса, разрешение два месяца не платить земельный налог, проводится с нарушением Бюджетного кодекса — без компенсации местным бюджетам, в которые этот налог поступает и для которых является важным источником доходов.

Принимается решение об освобождении от НДС импорта медикаментов и медицинских изделий, необходимых для борьбы с эпидемией, а внутреннему производителю льготу дать забывают.

И так далее.

Наконец, спустя полмесяца украинская власть дозрела до неких комплексных решений — создания Стабилизационного фонда и пересмотра бюджета.

Правда, мало-мальски думающее руководство государства должно было бы озаботиться созданием финансовой подушки не во время кризиса, а до него. По крайней мере, если это руководство связывает свое будущее со страной, которой управляет. Продолжать потреблять больше, чем производишь, привлекая дорогие кредиты и убивая свое производство в канун кризиса, — это точно другой случай.

Теперь же этот фонд в размере 124 миллиардов гривен планируется наполнять из оскудевших доходов бюджета и финансировать за счет масштабных заимствований.

План по доходам планируется сократить всего на 116 миллиардов гривен, или на десять процентов. Чтобы оценить реалистичность этой инициативы, достаточно сказать, что еще до введения карантина и остановки части экономики план недовыполнялся больше чем на десять процентов.

А вот заимствования предлагается увеличить почти вдвое — с 365 до 643 миллиардов гривен. Причем если насчет внутренних заимствований все возможно: их думают увеличить с 231 до 378 миллиардов гривен — в случае чего, займут у Национального банка, то с внешними, которых теперь планируется привлечь 265 вместо 134 миллиардов гривен, не так просто.

Всерьез обсуждается, что заемщиком может стать Китай. Но тут есть два вопроса. Во-первых, под какое обеспечение планируется привлекать китайские деньги, ведь в Поднебесной уже сталкивались с "обязательностью" Украины как заемщика? Во-вторых, а точно ли нужно было разрушать свою страну и подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, чтобы в критический момент идти на поклон к Китаю?

Любопытно также, что, согласно планам украинского Министерства финансов, расходы на погашение госдолга должны вырасти всего на 64, а на обслуживание — на три миллиарда гривен. То есть кредиты должны быть длинными и дешевыми. Чистая маниловщина!

С другой стороны, просить кредиторов о реструктуризации имеющихся долгов украинская власть тоже не намерена. По сути, обслуживание долга — теперь единственная защищенная статья расходов бюджета.

Вопреки названию, деньги из Стабилизационного фонда направлять на поддержку (стабилизацию) экономики и граждан, по сути, не планируется. В этом смысле Украина — уникальная страна, так как решения о первоочередной поддержке бизнеса и населения приняли, наверное, уже все. Предлагается лишь одноразовая выплата 1000 гривен тем людям, у которых пенсия меньше 5000 гривен, и введение необлагаемого минимума в 4000 гривен для тех, у кого зарплата меньше 10 000 гривен.

Но эта "забота" в полной мере "компенсируется" тем, что из защищенных расходных статей бюджета собираются выкинуть зарплаты бюджетников и выплату различных социальных пособий.

Впрочем, бизнесу повезло не больше — его обещают лишь не проверять и не штрафовать. Разве что производителей лекарств все же перестанут дискриминировать и уравняют с импортерами. Как при этом с полумертвой экономики рассчитывают собирать налоги в прежних размерах — остается загадкой.

Деньги же из фонда планируется тратить на закупку медикаментов, медицинского оборудования, доплаты медперсоналу и т. п.

Но даже с учетом описанных бюджетных мер денег на финансирование ранее запланированных расходов и нового

Стабилизационного фонда никак не хватит.

Поэтому потребовался секвестр расходных статей.

И тут украинская власть также проявила себя во всей красе.

Не обеспечив никакой поддержки бизнесу, она предлагает еще и славно порезать расходы развития: полностью обнулить немногочисленные программы поддержки реального сектора экономики, сократить расходы на строительство автодорог и пр.

Второе направление сокращения расходов — социалка. Существенно урезаются расходы на выплату коммунальных субсидий и ряда социальных пособий.

Третье — это образование. Тут резали по максимуму, как до недавних пор здравоохранение.

Плюс — в очередной раз будет перенесена перепись населения, а также сокращено до нуля финансирование осенних местных выборов.

Финансирование гражданских министерств и ведомств планируют сократить в довольно скромных объемах — примерно на десять процентов.

Но есть и те, кто вообще не должен никак пострадать. Это силовые и правоохранительные органы, которые либо всеми силами препятствуют "российской агрессии", либо не менее успешно "борются с коррупцией", поглощая существенную долю бюджета.

Чем закончится этот любопытный эксперимент над экономикой и населением, можно будет увидеть, вероятно, ближе к зиме. Но может статься так, что в следующем году финансировать силовиков и правоохранителей будет некому.

Источник: РИА Новости