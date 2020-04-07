Эпидемия раскрыла самую страшную болезнь ядерной державы

На самом деле стопроцентно от коронавируса не защищен никто, включая российского президента, Папу Римского и британскую королеву.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отбыл в клинику с перебоями дыхания и занял, судя по всему, место поближе к аппарату ИВЛ, пишет автор РИА Новости.

Это, напомним, произошло после полутора недель "домашнего" режима Джонсона, который заразился коронавирусом. Заражение наступило после отважного решения британского политика не прибегать к дополнительным мерам предосторожности.

Тут нам интересны, разумеется, два момента.

Первый — мы зададим чисто риторический вопрос в воздух, на который нам, естественно, никто не ответит, на тему "интересно, извинится ли Русская служба государственной британской вещательной корпорации "Би-би-си" за попытки натужно прикалываться над защитным костюмом российского президента, посетившего Коммунарку?". Потому что понятно: не извинится.

Что тут важно учесть: на самом деле стопроцентно от коронавируса не защищен никто, включая российского президента, Папу Римского и британскую королеву. Но тот факт, что все население Земли сейчас участвует против своей воли в специальной лотерее, в которой каждый может выиграть себе поездку в палату для тяжелых случаев инфекционной больницы, не повод специально бегать и скупать по киоскам дополнительные билеты. Особенно эта беззаботность безответственно выглядит в исполнении главы правительства ядерной державы, которая (как и вообще все державы планеты) находится в связи с мировой пандемией не в лучшем состоянии.

Ответственное поведение в этой ситуации — стараться минимизировать вероятность собственного выхода из строя и, соответственно, потери контроля над вверенной тебе системой, и без того находящейся в состоянии "стресс-теста".

Но второй и главный момент, интересный нам, — тут в другом.

А именно: по данным британских СМИ, Джонсону было плохо уже довольно давно. Пишет The Guardian:

"Нам сообщали на прошлой неделе, что Джонсон находится в куда более тяжелом состоянии, чем готова признать его команда, и что наблюдающие за ним врачи озабочены его дыханием. Но Даунинг-стрит упорно отрицал, что здоровье премьер-министра серьезно поколеблено, и заявлял, что планов госпитализации Джонсона нет. <...> В воскресенье (то есть в день госпитализации Джонсона. — В. М.) министр здравоохранения сказал Sky News, что Джонсон в порядке, крепко держит руку на пульте". Сейчас представители британского кабинета настаивают, что и из клиники премьер-министр продолжит управлять Соединенным Королевством.

Говоря проще, ситуация следующая: состояние Джонсона в действительности неизвестно. В сознании он или нет — неизвестно. Факт официального вранья относительно состояния его здоровья как бы уже можно считать доказанным. То есть в чьих руках пульт, на котором якобы крепко сомкнута рука Джонсона, а также ядерная кнопка на нем, в действительности непонятно.

И это заставляет нас вспомнить, что сам Борис нередко находился с правдой всегда в столь же беззаботных отношениях, что и с противовирусной безопасностью. Понятно, что это было два года тому назад, в седой древности, когда над миром властвовали динозавры, и уже никто об этом не помнит. Но мы все-таки напомним: в апреле 2018 года Джонсон заявил, например, что лаборатория в Портон-Дауне установила российское происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали (кстати, где они?).

Руководитель лаборатории в Портон-Дауне был вынужден выйти и сказать, что на самом деле нет, они понятия не имеют, откуда это вещество, и что "этот вывод сделало правительство".

Говоря проще, Джонсон солгал так же, как, судя по всему, лгали о состоянии британского премьера его помощники в течение последних дней.

И это наталкивает нас на самые неприятные рассуждения о том, каким именно образом пандемия может превратиться в системный кризис, в свою очередь, грозящий превратиться в коллапс.

У нынешнего системного кризиса две главные составляющие: практическая некомпетентность и пиарная подкованность. То есть умение делать хорошую мину в передовых странах планеты настолько превышает умение играть, что разница между миной и игрой становится не просто огромной, а перманентно зашкаливает.

США и Великобритания, напомним, еще накануне пандемии успели поставить себя на два первых места в мире по готовности дать отпор эпидемиям (Китай получил у них 47-е место).

...А потом наступает момент, когда реальная обстановка начинает быстро сыпаться — и вот уже высокоцивилизованные обитатели вершины рейтингов с гиканьем и воплями "это пиратство!" крадут друг у друга маски, пошитые в отсталом Китае. Их цифры заболевших галопируют, а их особо беззаботных лидеров везут в больничку.

А их пиар-машины, как мы видим, продолжают улыбаться в тридцать два зуба, излучать оптимизм и твердить, что "все под контролем".

И это по-настоящему пугает.