ЕАЭС против COVID-19: смогут ли страны-союзницы преодолеть последствия пандемии

Опыт США и Евросоюза показывает, что угроза значительна даже для наиболее развитых государств с точки зрения и здоровья, и долгосрочного экономического развития.

Страны-союзницы должны решать острые проблемы сообща, помогая друг другу. На 10 апреля запланировано заседание Межправительственного совета ЕАЭС по стабилизации экономической ситуации и согласованию мер по борьбе с пандемией. Ведутся постоянные консультации между странами ОДКБ.

Но какова реальная работа? Каковы успехи и неудачи?

Борьба с вирусом

Решение чисто медицинских проблем стало "узким местом" для многих стран СНГ. Девяностые годы сильно ударили по медицине, экономическое падение создало барьер для развития. В результате неготовыми к эпидемии оказались многие страны, включая достаточно благополучный Казахстан, который недавно обратился к России с просьбой о гуманитарной помощи.

Российский фактор особенно важен, так как именно эта страна смогла сохранить передовую медицину и биологию, а ее профильное оборудование закупают сейчас даже США. Еще в конце зимы Москва передала Казахстану, Кыргызстану и Таджикистану, а также некоторым другим странам СНГ тест-системы для диагностики коронавируса и запас необходимых химических реагентов. В Кыргызстане заявили, что получили из Москвы 7,5 тысячи тест-систем, которые полностью покрыли потребности республики в средствах диагностики.

Кроме того, в России созданы три прототипа вакцины против коронавируса, испытания которых должны начаться в мае. В работе участвует знаменитый "Вектор" (Новосибирск) и ряд других научных центров. Есть данные, что Россия готова позволить участвовать в исследованиях и внедрении вакцины исследовательским институтам стран-союзниц по ОДКБ и ЕАЭС.

Возможна и помощь с регулированием процессов самоизоляции. Российский "Яндекс" разработал систему мониторинга активности людей в течение суток ("Индекс самоизоляции"), которая сейчас действует в российских городах, а также проходит пилотную эксплуатацию в Минске, Ереване и Нур-Султане. В перспективе проект может быть расширен и поможет в оценке эффективности противоэпидемических мер в соседних государствах.

Наконец, обсуждается вариант экстренной помощи, аналогичный операции российских военных медиков в Италии, однако пока другие государства евразийского блока стараются справиться своими силами. Так, Казахстан даже пошел на мобилизацию резервистов, чтобы в будущем задействовать свои части в борьбе с эпидемией.

Задача для всех — пережить эпидемию

Благодаря превентивным мерам прямой ущерб эпидемии на евразийском пространстве ограничен, но некоторые вынужденные шаги наносят ущерб международной торговле, в том числе поставкам товаров первой необходимости. Пандемия уже начала запускать так называемую "спираль голода", разрушая цепочки продовольственных поставок.

Эта проблема относится к компетенции ЕАЭС. В частности, Евразийской комиссией введены ограничения на экспорт в третьи страны ряда продовольственных товаров, включая муку и крупы, чтобы избежать дефицит дома. Это вызвало беспокойство в сопредельных государствах, включая Узбекистан и Таджикистан. Но местные власти заверяют, что пока справляются с ситуацией за счет запасов, хотя розничные цены и растут.

Главное достижение — сохранение транспортировки грузов, несмотря на ограничения пассажирских перевозок. Работа государственных служб и представителей бизнеса позволила сохранить сообщение по железным дорогам, водным маршрутам и часть автомобильных грузоперевозок. Это позволяет сохранить поставки продовольствия во все точки ЕАЭС, несмотря на локальные сбои.

Важной новостью стало, что Россия отменила запрет на экспорт круп, а также, хотя и квотирует вывоз ряда продовольственных товаров, не прекращает его полностью, как это сделал Казахстан. Власти заявили, что агропромышленный комплекс будет работать штатно, несмотря на эпидемию, и ведет посевные работы. Сохранить продовольственные поставки также обещала Беларусь.

Страны Центральной Азии, включая "закрывшийся" Казахстан, зависят от поставок российских мясных и рыбных продуктов, а также сахара и некоторых других продовольственных товаров. Учитывая прекращение казахстанских поставок, России также предстоит насытить ряд евразийских рынков зерновых.

Сложнее ситуация с медицинскими масками и некоторыми препаратами, спрос на которые вырос многократно, однако есть надежда, что общими усилиями возникающие проблемы удастся решить в самом ближайшем будущем. Кроме того, ситуацию улучшают поставки из Китая, который благодарен Москве за помощь на начальном этапе эпидемии и пытается ответить взаимностью.

Люди труда

Вирус затронул рынок труда практически во всех странах ЕАЭС. Прекратили работу многие предприятия сферы услуг, сократились транспортные перевозки, остановлена работа части компаний. В особенно сложной ситуации оказались трудовые мигранты на территории других стран союза, лишившиеся работы и столкнувшиеся с ограничением выезда на родину.

Большинство стран СНГ не могут себе позволить такие масштабные операции по эвакуации собственных граждан, как Россия, которая вывезла домой после 23 марта более 330 тысяч граждан, отдыхавших и работавших за рубежом. В российских же аэропортах застряли сотни граждан Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана, которых не могут вывезти национальные авиакомпании из-за сокращения числа рейсов и роста спроса на билеты. Посольства организуют серии чартерных рейсов, но пока не могут справиться с потоком.

Российские власти стараются уменьшить возникающие проблемы. МВД уже заявило об автоматическом продлении разрешения на пребывание в России по заявлению мигранта в территориальные органы. Штрафы за нарушения сроков отменены в связи с форсмажорной ситуацией. Однако устранить все проблемы, связанные с жильем и работой иностранцев, власти не в состоянии.

Меньше всего пострадали те, кто работал в сфере реального производства. Ряд компаний продолжают действовать, в том числе магазины, реализующие продукты питания, многие стройки и аграрные и промышленные предприятия. В местах с жесткими ограничениями для их сотрудников оформляются пропуска. Однако кафе и парикмахерские закрываются, а спрос на услуги такси резко упал.

Мигранты, работавшие в стране легально, особенно выходцы из стран ЕАЭС, могут рассчитывать на большинство мер социальной защиты, касающихся россиян, и возобновление работы после завершения режима самоизоляции. Однако люди без официального устройства и минимальных сбережений оказались в непростой жизненной ситуации, которая вне ответственности любого государства.

Здесь могут помочь только обычные люди и "вирус доброты", как окрестили журналисты рост взаимовыручки в период кризиса. Одно из российских изданий приводит пример истории некоей кыргызстанки Анзират, владелицы кафе в Москве. Она договорилась об отсрочке оплаты за аренду на время карантина, и, столкнувшись с добротой москвичей, сама старается помочь работникам: разрешила тем, кто лишился средств на жилье, пожить в помещении закрытого кафе, помогает продуктами, пытается координировать проекты взаимопомощи кыргызстанцев через социальные сети.

Подобная взаимовыручка и способность понять непростую ситуацию ближнего — единственный реальный ответ на многие последствия кризиса.

Что еще сделать?

Кризис показал необходимость создания новых механизмов сотрудничества — хотя бы до его завершения. Прежде всего, речь об управлении рынком продовольствия и лекарств. Необходимо реально оценить имеющие запасы, объемы производства и уровень потребления при различных сценариях, чтобы минимизировать ограничения торговли товарами первой необходимости внутри ЕАЭС и исключить риски дефицита. Опыт прошлых лет показывает, что по основным продуктам союз может покрыть собственный спрос, нужно просто отрегулировать систему транспортировки и сбыта.

Не менее важной мерой стала бы синхронизация карантинных требований, чтобы сократить ограничения работы транспорта между странами ЕАЭС, чтоб они не были более строгими, чем на административных границах внутри государств. Оптимальным вариантом было бы кратковременное общее ужесточение мер, чтобы остановить прирост числа зараженных, а затем постепенное возобновление авиасообщения, пусть и с применением системы специальных виз от медицинских служб.

Необходима более гибкая работа на рынке труда. В России на фоне закрытия некоторых предприятий на самоизоляцию компании, занимающиеся доставкой товаров на дом, набирают дополнительный персонал. Сохраняется высокий спрос на рабочих на строящихся медицинских объектах. Ожидается сверхвысокий сезонный спрос на сельхозрабочих. Нужно создать в рамках ЕАЭС централизованную систему информирования граждан об изменениях на рынке труда, в создании которой должны принять участия и власти стран пребывания, и посольства, которые долгое время устранялись от решения проблем занятости мигрантов.

Наконец, необходима банальная взаимовыручка на фоне общей угрозы, "вирус добра", противопоставленный коронавирусу, — причем и от правительств, и от простых граждан.