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Многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны (корвет) Стойкий, большой противолодочный корабль (БПК) Адмирал флота Советского Союза Горшков (слева направо)

Как российский "Циркон" изменит тактику ВМФ и баланс сил в Мировом океане

© Sputnik / Александр Гальперин
Колумнисты
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/columnists/20200416/13937314/Kak-rossiyskiy-Tsirkon-izmenit-taktiku-VMF-i-balans-sil-v-Mirovom-okeane.html

Первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования с борта атомной подводной лодки запланированы на 2024-2025 годы.

Гиперзвуковые ракетные комплексы на борту боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России кардинально изменят тактику морского боя и расклад сил в Мировом океане.

По данным источника "России сегодня" в оборонно-промышленном комплексе РФ, первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования с борта атомной подводной лодки запланированы на 2024-2025 годы.

Ракеты планируется устанавливать на атомные субмарины 5-го поколения, "Циркон" заменит противокорабельные ракеты комплексов "Гранит" и "Оникс". Надводные корабли в плановом режиме получат гиперзвуковое оружие быстрее – в 2022 году. И, возможно, раньше. Недавний и предстоящий испытательные пуски "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" приближают серийное производство новейшего противокорабельного ракетного комплекса.

На этом высокотехнологичном направлении Россия опередила самые развитые страны мира. Серия испытаний продолжается с весны 2016 года, и уже в апреле 2017 года "Циркон" превысил скорость звука в восемь раз. Известно, что серийные образцы будут летать со скоростью 9 Махов (в девять раз быстрее скорости звука), и поражать цели на удалении свыше 1000 километров. Неслучайно в США эту ракету назвали "квантовым скачком" в создании "асимметричного оружия" для защиты от ядерной угрозы. Пентагон планирует получить гиперзвуковые ракеты для субмарин только к 2028 году.

Ракета 3M22 "Циркон", летящая со скоростью девять махов (более 10789 км/час), неуловима для существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут определять ход и исход войны. И даже в мирное время, под присмотром российских "Цирконов" авианосные ударные группы и соединения вероятного противника обречены лишь на имитацию эффективности в океанских далях.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" дополнят широкий спектр возможностей высокоточных крылатых ракет "Калибр" морского базирования, предназначенных для поражения в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью стационарных наземных и морских целей (пунктов управления, арсеналов, аэродромных и портовых сооружений).

Боевое применение

Гиперзвуковой "Циркон" одним только фактом своего существования диктует военно-морским силам недружественных Российской Федерации государств принципиальные изменения тактики и технологий противовоздушной обороны. Определяет увеличение безопасной дистанции от российских территориальных вод, значительно сокращает операционное пространство для маневра. Понимание бесполезности систем ПРО типа "Иджис" не способствует росту боевого духа экипажей.

В ситуации военного противостояния авианосным ударным группам (АУГ) вероятного противника придется держаться вне зоны досягаемости "Цирконов", на дистанции более 1000 км от надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. Причем формулировка "более 1000 км" не исключает, что дистанция значительно больше. Палубной авиации может просто не хватить топлива для преодоления расстояния до зоны выполнения задач и возвращения на корабль. В перспективе (после 2025 года) высокая скрытность российских субмарин с "Цирконами" на борту сделает ударные авианосные группировки потенциального противника уязвимыми в любой точке Мирового океана.

Невидимый в облаке плазмы "Циркон" способен преодолевать зону противовоздушной обороны противника в считанные секунды, системы ПВО-ПРО не успеют засечь цель, и отразить удар. В Британских СМИ уже выражали обеспокоенность относительно нового российского оружия. К примеру, современные средства ПВО Королевского флота способны сбивать воздушные цели, летящие на скоростях не выше 3700 км/час, и российский "Циркон" – просто "неостанавливаемая" (unstoppable) ракета, способная, по мнению британских наблюдателей, "одним ударом уничтожить два новых британских авианосца стоимостью шесть миллиардов фунтов".

Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня. Архивное фото
© Sputnik / Александр Вильф
В России испытывают ракету "Циркон"

Действительно, огромная кинетическая энергия гиперзвуковой ракеты позволяет "разрубить" надвое эсминец типа Arleigh Burke. Этот поражающий эффект наблюдали еще в ходе испытаний российско-индийской крылатой ракеты BrahMos (трехкратное превышение скорости звука в течение всего полета). Вероятность поражения "Цирконов" чем-либо на подлетной траектории практически нулевая, в мире нет оружия против этих ракет. Российское гиперзвуковое оружие не имеет конкурентов в мире. Это вынужден был признать даже западный исследовательский центр Rand. Причем "Циркон" – не вызов, а ответ.

Пентагон признал отставание в этой сфере. Угасает проект "Быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike), но использование ядерного оружия для достижения "решающих результатов и восстановления стратегической стабильности" по-прежнему служит базовым элементом военной стратегии США. Антироссийский курс остается приоритетом и других стран НАТО.

Высокие технологии

Большинство характеристик "Циркона" засекречены. Из открытых источников известно, что длина ракеты составляет около 6 метров, вес боевой части – 300 кг. Для запуска служит универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С-14, который используется также с противокорабельными ракетами "Гранит" и "Оникс".

Новое оружие рождено в преодолении целого комплекса научно-технических проблем. Ракетно-прямоточный двигатель "Циркона" со сверхзвуковым горением использует в качестве окислителя атмосферный кислород. Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем на обычном топливе. Пришлось создать принципиально новое топливо "Децилин-М" с увеличенной на 20% энергоемкостью.

Гиперзвуковые ракеты действуют в высокотемпературном – до +1500 °С – облаке плазмы (плавятся алюминий и магний, теряет свойства жаропрочная сталь). При этом система самонаведения должна видеть цель, бортовое радиоэлектронное оборудование – устойчиво работать. Для управляемости на сложной траектории и сохранения функций крылатой ракеты в конструкции используются бериллиевые сплавы, новые абляционные материалы, композиты на основе волокон бора и углерода, плазменное напыление тугоплавких покрытий, и другие космические технологии.

Разработчиком гиперзвукового комплекса является военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения", которая входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Заметим, что "Циркон" появился не на пустом месте, он является развитием гармоничной концепции российско-индийского проекта BrahMos. Этот процесс не останавливается. Российская Государственная программа вооружения 2018 - 2025 годов включает разработку перспективных образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах.

Разумеется, лидерство в области высокотехнологичных вооружений для России – не самоцель. К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров 14 апреля заявил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном о новых перспективных разработках, включая гиперзвуковое оружие. Ответа пока не последовало. Необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений продолжается.

Теги:
колумнист, Россия, Россия, ВМФ России, ВМФ России



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