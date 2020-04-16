Как российский "Циркон" изменит тактику ВМФ и баланс сил в Мировом океане

Гиперзвуковые ракетные комплексы на борту боевых кораблей и подводных лодок ВМФ России кардинально изменят тактику морского боя и расклад сил в Мировом океане.

По данным источника "России сегодня" в оборонно-промышленном комплексе РФ, первые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" морского базирования с борта атомной подводной лодки запланированы на 2024-2025 годы.

Ракеты планируется устанавливать на атомные субмарины 5-го поколения, "Циркон" заменит противокорабельные ракеты комплексов "Гранит" и "Оникс". Надводные корабли в плановом режиме получат гиперзвуковое оружие быстрее – в 2022 году. И, возможно, раньше. Недавний и предстоящий испытательные пуски "Циркона" с борта фрегата "Адмирал Горшков" приближают серийное производство новейшего противокорабельного ракетного комплекса.

На этом высокотехнологичном направлении Россия опередила самые развитые страны мира. Серия испытаний продолжается с весны 2016 года, и уже в апреле 2017 года "Циркон" превысил скорость звука в восемь раз. Известно, что серийные образцы будут летать со скоростью 9 Махов (в девять раз быстрее скорости звука), и поражать цели на удалении свыше 1000 километров. Неслучайно в США эту ракету назвали "квантовым скачком" в создании "асимметричного оружия" для защиты от ядерной угрозы. Пентагон планирует получить гиперзвуковые ракеты для субмарин только к 2028 году.

Ракета 3M22 "Циркон", летящая со скоростью девять махов (более 10789 км/час), неуловима для существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Гиперзвуковое оружие относится к технологиям, которые в XXI веке будут определять ход и исход войны. И даже в мирное время, под присмотром российских "Цирконов" авианосные ударные группы и соединения вероятного противника обречены лишь на имитацию эффективности в океанских далях.

Гиперзвуковые ракеты "Циркон" дополнят широкий спектр возможностей высокоточных крылатых ракет "Калибр" морского базирования, предназначенных для поражения в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью стационарных наземных и морских целей (пунктов управления, арсеналов, аэродромных и портовых сооружений).

Боевое применение

Гиперзвуковой "Циркон" одним только фактом своего существования диктует военно-морским силам недружественных Российской Федерации государств принципиальные изменения тактики и технологий противовоздушной обороны. Определяет увеличение безопасной дистанции от российских территориальных вод, значительно сокращает операционное пространство для маневра. Понимание бесполезности систем ПРО типа "Иджис" не способствует росту боевого духа экипажей.

В ситуации военного противостояния авианосным ударным группам (АУГ) вероятного противника придется держаться вне зоны досягаемости "Цирконов", на дистанции более 1000 км от надводных кораблей и подводных лодок ВМФ России. Причем формулировка "более 1000 км" не исключает, что дистанция значительно больше. Палубной авиации может просто не хватить топлива для преодоления расстояния до зоны выполнения задач и возвращения на корабль. В перспективе (после 2025 года) высокая скрытность российских субмарин с "Цирконами" на борту сделает ударные авианосные группировки потенциального противника уязвимыми в любой точке Мирового океана.

Невидимый в облаке плазмы "Циркон" способен преодолевать зону противовоздушной обороны противника в считанные секунды, системы ПВО-ПРО не успеют засечь цель, и отразить удар. В Британских СМИ уже выражали обеспокоенность относительно нового российского оружия. К примеру, современные средства ПВО Королевского флота способны сбивать воздушные цели, летящие на скоростях не выше 3700 км/час, и российский "Циркон" – просто "неостанавливаемая" (unstoppable) ракета, способная, по мнению британских наблюдателей, "одним ударом уничтожить два новых британских авианосца стоимостью шесть миллиардов фунтов".

Действительно, огромная кинетическая энергия гиперзвуковой ракеты позволяет "разрубить" надвое эсминец типа Arleigh Burke. Этот поражающий эффект наблюдали еще в ходе испытаний российско-индийской крылатой ракеты BrahMos (трехкратное превышение скорости звука в течение всего полета). Вероятность поражения "Цирконов" чем-либо на подлетной траектории практически нулевая, в мире нет оружия против этих ракет. Российское гиперзвуковое оружие не имеет конкурентов в мире. Это вынужден был признать даже западный исследовательский центр Rand. Причем "Циркон" – не вызов, а ответ.

Пентагон признал отставание в этой сфере. Угасает проект "Быстрого глобального удара" (Prompt Global Strike), но использование ядерного оружия для достижения "решающих результатов и восстановления стратегической стабильности" по-прежнему служит базовым элементом военной стратегии США. Антироссийский курс остается приоритетом и других стран НАТО.

Высокие технологии

Большинство характеристик "Циркона" засекречены. Из открытых источников известно, что длина ракеты составляет около 6 метров, вес боевой части – 300 кг. Для запуска служит универсальный корабельный стрельбовый комплекс 3С-14, который используется также с противокорабельными ракетами "Гранит" и "Оникс".

Новое оружие рождено в преодолении целого комплекса научно-технических проблем. Ракетно-прямоточный двигатель "Циркона" со сверхзвуковым горением использует в качестве окислителя атмосферный кислород. Гиперзвуковой аппарат невозможно разогнать традиционным реактивным двигателем на обычном топливе. Пришлось создать принципиально новое топливо "Децилин-М" с увеличенной на 20% энергоемкостью.

Гиперзвуковые ракеты действуют в высокотемпературном – до +1500 °С – облаке плазмы (плавятся алюминий и магний, теряет свойства жаропрочная сталь). При этом система самонаведения должна видеть цель, бортовое радиоэлектронное оборудование – устойчиво работать. Для управляемости на сложной траектории и сохранения функций крылатой ракеты в конструкции используются бериллиевые сплавы, новые абляционные материалы, композиты на основе волокон бора и углерода, плазменное напыление тугоплавких покрытий, и другие космические технологии.

Разработчиком гиперзвукового комплекса является военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения", которая входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". Заметим, что "Циркон" появился не на пустом месте, он является развитием гармоничной концепции российско-индийского проекта BrahMos. Этот процесс не останавливается. Российская Государственная программа вооружения 2018 - 2025 годов включает разработку перспективных образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, оружия на новых физических принципах.

Разумеется, лидерство в области высокотехнологичных вооружений для России – не самоцель. К примеру, глава российского МИД Сергей Лавров 14 апреля заявил, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном о новых перспективных разработках, включая гиперзвуковое оружие. Ответа пока не последовало. Необъявленная гонка высокотехнологичных вооружений продолжается.