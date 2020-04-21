Для чего испытывают в Сирии российский танк "Армата"

Проверка в боевой обстановке на территории Сирийской Арабской Республики танка Т-14 "Армата" свидетельствуют о дальнейшем совершенствовании изделия, и стремлении Москвы закрепить превосходство российских оружейных технологий на международном рынке.

Длительные испытания новейшего танка Т-14 на платформе "Армата" завершаются в условиях реальных боевых действий. Это оптимальный путь формирования основного боевого танка, в котором сфокусированы самые передовые технологии, уникальные цифровые и программные решения, учтены особые требования Минобороны РФ. О том, что российский танк "Армата" прошел боевые испытания в Сирии, и серийные поставки машины в войска начнутся в 2021 году, рассказал 19 апреля министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Сенсационная информация вызвала значительный резонанс в иностранной прессе.

"Армата" стоит особого внимания. Это единственный в мире танк третьего поколения с необитаемой башней и бронированной капсулой для экипажа, который превосходит все лучшие зарубежные образцы бронетехники, включая американский Abrams, французский Leclerc и немецкий Leopard 2. Российский танк в 2019 году признан лучшим в мире из 12 машин самых развитых государств. Впрочем, прямых конкурентов или аналогов "Арматы" в мире не существует. Танк выполнен по модульному принципу, с отдельным размещением экипажа (в бронированной капсуле), боекомплекта и топлива, вынесенным дистанционно-управляемым вооружением (это определяет высокую боевую эффективность и живучесть машины). Имеет неограниченные возможности для модернизации и роботизации. Предусмотрена интеграция в автоматизированную систему управления войсками и оружием тактического звена.

Боевые характеристики

Специалисты считают "Армату" на 25–30% более эффективной и живучей машиной, нежели танки вероятных противников. Экипаж (три человека) управляет 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 дистанционно, находясь в бронированной капсуле, расположенной в корпусе танка. Это позволяет экипажу выжить после прямого попадания в башню большинства современных и перспективных противотанковых снарядов и ракет, и после возгорания боекомплекта (40 снарядов различного назначения в автомате заряжания расположены отдельно). Совершенно новое решение в мировом танкостроении.

Огневая мощь 125-мм пушки превосходит все существующие танковые орудия в (включая 120-миллиметровую систему "Леопарда-2А6"), и обеспечивает скорострельность до 12 выстрелов в минуту. Оптика "Арматы" позволяет обнаруживать цели на дистанциях до 5 км днем и до 3,5 км ночью. Орудие, танковые пулеметы и прицелы дают возможность вести огонь в движении. При массе 48 тонн машина развивает скорость до 90 км/час. Силовая установка – 1500-сильный дизельный двигатель с моторесурсом более 2000 часов. В перспективе "Армата" получит дистанционное управление, то есть танк станет необитаемым (лучшая защита для экипажа – его отсутствие на борту). Новую, более прочную и легкую броню стойкостью свыше 900 мм разработал московский "Научно-исследовательский институт стали" (снижение массы танка до 55 тонн повышает маневренность). Гусеничная платформа "Армата" универсальна, и послужит для производства новых тяжелых БМП, машин разведки, управления, поддержки танков, инженерной техники.

Танк "Армата" имеет "эшелонированную оборону". Традиционная пассивная защита "Малахит" дополнена комплексом активной защиты "Афганит", который в автоматическом режиме уничтожает подлетающие противотанковые снаряды, бомбы и ракеты противника – без непосредственного участия экипажа. Радиооптический радар "Афганита" (четыре фазированные антенные решетки) предупреждает «танковый интеллект» об угрозах, а затем ракеты противника выводит из строя система радиоэлектронного подавления. "Афганит" может уничтожать цели и физически, а в резерве остаются динамическая защита "Малахит" с модульным комплексом "Реликт", которые способны устранять снаряды и ракеты тандемного типа. Непростой силуэт танка с использованием специального покрытия значительно снижает заметность объекта в тепловом и радиолокационном спектрах.

Перевооружение и экспорт

Общая потребность Российской армии определена в 2300 танков "Армата", Минобороны РФ планирует закупать ежегодно около 200 танков. На первом этапе, в сентябре 2016 года в контракте с "Уралвагонзаводом" значилась опытная партия – более 100 машин. На форуме "Армия-2019" российское военное ведомство подписало контракт о закупке 132 боевых машин Т-14 (танки) и Т-15 (тяжелые БМП) на платформе "Армата" (срок исполнения – до конца 2021 года).

Государственные испытания танка на платформе "Армата" планируется завершить в 2020 году. Войсковая жизнь новой машины только начинается, и все же успешно пройдены испытания в условиях Арктики, Сирии и во многих других суровых местах планеты (в температурном диапазоне от –50 до +50 градусов Цельсия). Доказана высокая эффективность и жизнеспособность этой новейшей, революционной системы вооружения. Закономерно возникает интерес потенциальных зарубежных покупателей.

Заметим, "Армата" – дорогой танк – до 7 млн. долларов за единицу, что обусловлено высокотехнологичной конструкцией, значительным циклом испытаний и модернизации (вероятно, с ростом объемов производства стоимость будет снижаться). Однако совершенное оружие в современном мире служит незаменимым инструментом суверенитета для многих государств, и Москва уже получила предварительные заявки на приобретение Т-14 (переговоры прошли с Египтом, Индией, Китаем и другими странами). Поставки за границу начнутся после того, как "Армата" появится в российской армии. И после получения паспорта экспортного облика машины (дело непростое).

Как бы то ни было, танк Т-14 способен приумножить славу русского оружия во многих горячих точках планеты. Заложенные в "Армате" передовые технологические решения сохранят актуальность на протяжении всего XXI века. Неслучайно зарубежные эксперты поставили этот танк на первое место в рейтинге самого грозного для вероятного противника сухопутного оружия России. А военные ведомства Германии и Франции пытаются разработать достойного конкурента "Арматы".