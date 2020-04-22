Су-35 перехватил самолет-разведчик США у берегов Сирии: что ищут американцы?

Безопасность и боеспособность российских баз "Хмеймим" и "Латакия" несовместимы с "открытым небом" для самолетов-разведчиков США и НАТО у сирийского побережья Средиземного моря, считает военный обозреватель Александр Хроленко.

Участившиеся полеты американских самолетов военной разведки вблизи границ суверенной Сирии и перехваты этих бортов российскими истребителями Су-35 отражают намерение США сохранить военно-политическое влияние в Ближневосточном регионе. Разумеется, безопасность и боеспособность российских баз "Хмеймим" и "Латакия" несовместимы с "открытым небом" для самолетов-разведчиков США и НАТО у сирийского побережья Средиземного моря.

Несколько перехватов за неделю американских самолетов-разведчиков "Посейдон" (P-8A Poseidon) российскими Су-35 все расставляют по своим местам. Операционная обстановка в регионе с 2015 года очень изменилась, и не в пользу Пентагона. Объективная реальность и российское стратегическое (долгосрочное) военное присутствие вызывают раздражение на Западе.

Судя по информации пресс-службы 6-го флота ВМС США, 19 апреля российский Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 м) перед американским самолетом-разведчиком P-8A Poseidon над Средиземным морем. Поскольку экипаж "Посейдона" на этот сигнал отреагировал не сразу, то был перехвачен два раза за 100 минут и ощутил турбулентность. Подобная ситуация сложилась дважды за четыре дня.

Ранее США также выразили России недовольство из-за пролета 15 апреля истребителя Су-35 в восьми метрах от американского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Средиземным морем. Американский "Посейдон" якобы ничем не спровоцировал недобрую реакцию, безответственные действия российского летчика и турбулентность от Су-35. Подобные встречи в "горячем" регионе явно участились. В чем причина и кто виноват?

Пентагон призвал летчиков ВКС РФ придерживаться соглашения 1972 года "О предотвращении инцидентов в открытом море и над ним". Минобороны РФ ответило, что Су-35 взлетел с авиабазы "Хмеймим" из-за опасного приближения американского самолета к российскому военно-морскому объекту в сирийском Тартусе.

В российском военном ведомстве неоднократно отмечали, что полеты российской авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Летчики ВКС России "хулиганства" в небе не допускают. Маневры истребителя Су-35 указывают самолету-разведчику США куда лететь не надо. Обычная практика сопровождения. Американские летчики прекрасно знают причины "опасных маневров" над Средиземным морем. В начале марта истребители США четыре часа сопровождали российский дальний противолодочный самолет Ту-142 над нейтральными водами близ Аляски.

Цели и средства

Военно-политическая реальность такова, что в регион, где сегодня "нарезает круги" американский самолет-разведчик, завтра могут прилететь крылатые ракеты Tomahawk (их в арсенале Пентагона около 5 тысяч). В Сирии такое уже случалось (в апреле 2017 года). Дежурные силы истребительной авиации ВКС России действовали строго по правилам.

Boeing P-8A Poseidon называется "патрульным" и "противолодочным", но его возможности гораздо шире: самолет над Средиземным морем способен успешно вести радиотехническую разведку военных объектов на суше (система радиотехнической разведки Raytheon AN/APY-10). Недавно у "Посейдона" появился поисковый радар Advanced Airborne Sensor (двусторонняя активная фазированная решетка), который позволяет вести круговой поиск целей на земле. Многоцелевой радиолокатор Raytheon AN/APS-137D "рисует" подробные карты местности, обнаруживает воздушные и надводные цели.

Самолет способен решать широкий спектр боевых задач благодаря современному прицельно-навигационному комплексу Smiths Aerospace. На случай боевых действий "Посейдон" оснащается не только глубинными бомбами или торпедами Mk.54, но и корректируемыми авиабомбами SLAM-ER, управляемыми противокорабельными ракетами AGM-84K Harpoon, ракетами "воздух-земля" AGM-65 Maverick и даже ракетами "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM с радиолокационным наведением, которые позволяют вступить в бой с истребителями. И не случайно авторитетное американское издание The National Interest замечает: "В случае возникновения конфликта эти самолеты будут выполнять важнейшие задачи по поиску и уничтожению разбойничающих субмарин, а также по отслеживанию перемещений надводных кораблей противника". Разумеется, "разбойников" назначат в Вашингтоне.

Американские жалобы и протесты на этом фоне явно неуместны. Пресечение боевой разведывательной миссии в отношении российских военных баз методом турбулентности для экипажа P-8A Poseidon (девять человек) – наименьшее из вероятных зол при встрече с истребителем Су-35 в зоне боевого дежурства.

Если Соединенные Штаты постараются и далее не замечать интересов России в регионе, неприятные встречи в небе, в море и на суше наверняка будут иметь продолжение. Утраченной в регионе "американской исключительности" уже не вернуть, хоть Вашингтон и пытается поправить дела демонстративной переброской в Иорданию, поближе к Сирии, ударных истребителей-бомбардировщиков F-35A.

Россия – надежный защитник

На сирийской земле легитимно находятся российские военные базы "Хмеймим" (ВКС) и "Латакия" (ВМС). Здесь сосредоточены объекты Минобороны РФ стратегической важности, применяются новейшие образцы вооружения и военной техники – самолеты Су-35С, крылатые ракеты "Калибр" морского базирования и крылатые ракеты воздушного базирования "Х-101", боевые машины "Терминатор", испытывались танки Т-14 "Армата". Периодически в Сирии действуют и новейшие невидимые для радаров НАТО авиационные комплексы Су-57. Все это вызывает неподдельный и нездоровый интерес западных стратегов. Причем интерес вызывают не столько технические характеристики, сколько места расположения, координаты объектов. Эти данные могут пригодиться и для возможного опосредствованного удара (беспилотниками незаконных вооруженных формирований).

Районы концентрации российских сил и высоких технологий нуждаются в надежном прикрытии с неба, с моря и с суши. Поэтому на сирийской земле постоянно несут боевое дежурство зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и зенитные ракетные комплексы С-300 "Фаворит", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", эскадрильи истребительной авиации. На военные угрозы и откровенную демонстрацию силы в Средиземноморье Россия всего лишь отвечает аналогичным образом. Еще раз напомню: войска РФ находятся на сирийской территории по просьбе официальных властей республики, а корабли и авиация 6-го флота ВМС США присутствуют в Средиземноморском регионе по собственной инициативе. Американских военнослужащих в Сирию также никто не приглашал.