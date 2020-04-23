Сказ о том, как "Путин и Мухаммед кричали друг на друга"

Одним из важнейших элементов информационной войны является внесение смуты в ряды противника — и Россия, бросившая вызов атлантической элите, одна из основных мишеней для атак. Причем главной целью будет не внутриполитическая стабильность — понятно, что и тут будут постоянные попытки сыграть на трудностях, натравить те или иные части общества на власть и т. д., но надежды на их успех мало даже у организаторов.
Вбросы и дезинформация, слухи и утечки — все идет в дело. Вбить клин между Путиным и Си Цзиньпином невозможно — но можно противодействовать восстановлению отношений Москвы, например, с европейскими странами, подставлять и дискредитировать конкретных политиков (как было в прошлом году, например, в Австрии), запугивать Путиным африканских президентов и арабских шейхов.
Естественно, подобная работа ведется всегда (получается, правда, с каждым годом все хуже и хуже), но в момент самоизоляции государств и мировых лидеров приобретает особое значение. От того, какова будет расстановка сил в клубе великих держав на момент начала торгов о будущем мира, зависит очень многое — а эти "торги" перейдут в решающую стадию сразу же после того, как все выйдут из изоляции и смогут собраться вместе не в онлайн-режиме. Поэтому частота "сенсаций" будет нарастать — подобных той, которую мы увидели в эту среду.
Саудовский наследный принц Мухаммед выдвинул ультиматум Владимиру Путину, в ходе телефонного общения они кричали друг на друга и разговор закончился ссорой. Такую сенсационную информацию выдало лондонское издание Middle East Eye — со ссылкой на свои неназванные саудовские источники.
Речь идет о разговоре, который состоялся полтора месяца назад — накануне встречи ОПЕК+, прошедшей 6 марта. Тогда России и Саудовской Аравии не удалось договориться о сокращении добычи нефти, после чего саудиты резко нарастили добычу и стали демпинговать, что привело к обрушению и так падавших (на фоне мирового кризиса из-за коронавируса) цен. Спустя месяц Россия и Саудовская Аравия все-таки договорились — с привлечением даже США, и добыча была сокращена, но цены пока что продолжают падать. Однако сейчас речь не об этом.
Источники Middle East Eye утверждают, что в ходе телефонного общения Путин и принц Мухаммед разругались вдрызг:
Причем якобы наследный принц повел себя так неспроста — а чуть ли не с подачи Трампа. Дескать, перед тем как поговорить с Путиным, Мухаммед связался с Джаредом Кушнером, зятем и советником американского президента:
"Разговор с Путиным состоялся с опосредованного благословения Трампа через Кушнера. Кушнер не просил МБС этого делать, но о звонке он знал и никак ему не помешал. Бен Сальман сделал свои выводы".
В сухом остатке — американцы знали о планах Сальмана поругаться с Путиным, но не остановили его. Какой-то бред? Да, особенно учитывая, что после провала соглашения с Россией саудиты начали выбрасывать на рынок дополнительные объемы дешевой нефти, обвалив цену, что уж совсем невыгодно американской сланцевой нефтедобыче. Зачем и кого пытается обмануть лондонское издание — или его источники?
Представить себе, чтобы Путин и принц Мухаммед орали друг на друга и перешли на личности, может только совершенно не знакомый с их отношениями человек. Дело даже не в том, что принц вдвое младше президента, а в том, что именно Путин и Мухаммед вывели отношения России и Саудовской Аравии на совершенно новый уровень. С 2015 года, когда в королевстве сменился правитель и Мухаммед стал правой рукой нового короля и своего отца Сальмана, у молодого принца состоялось множество встреч с Путиным (ничего подобного не было раньше в истории наших двусторонних отношений). Иногда он приезжал в Россию по два раза в год — а в прошлом октябре состоялся долго готовившийся визит Путина в Эр-Рияд.
Мартовский разговор теоретически мог идти горячо — но не на уровне личных оскорблений или крика. Важность темы была понятна обоим собеседникам: саудиты предлагали дополнительно сократить добычу, чтобы удержать цены, а Россия считала, что это не поможет и сыграет на руку только американцам, постоянно наращивающим свою долю мирового рынка. То есть шел спор о том, как найти баланс между приемлемой ценой и решением стратегической задачи, стоящей перед Россией и Саудовской Аравией: сохранением своей доли рынка и ограничении американской экспансии. Тут уж проще увидеть антиамериканский сговор (что некоторые и сделали в марте — даже посчитав разногласия саудитов и русских постановочными), чем хитрый американский план по провоцированию молодого принца.
Но публикация в Middle East Eye как раз и рассчитана на то, чтобы ударить по установившемуся между Путиным и Мухаммедом доверию: пускай теперь выясняют, кто и зачем придумал ссору и крик, кто и кому таким образом о чем сигналит. Саудиты все сваливают на американцев — мол, они нас не остановили (как будто бы Кушнер или Трамп могли повлиять на Мухаммеда). Или, наоборот, оправдываются перед американцами — вот, это во всем Путин виноват, он отказался от сделки, даже вывел наследника из себя. Подобные "разводки" вполне в духе англосаксонских спецслужб — чьей операцией и является публикация в Middle East Eye.
Есть у нее и побочная прагматичная цель — сорвать конкретный контракт между Саудовской Аравией и Россией. Об этом прямо говорится в самой статье — "эта ссора поставила под угрозу многомесячную разрядку в отношениях между двумя странами, притом что Москва и Эр-Рияд на полном серьезе обсуждали крупную сделку по продаже оружия":
"Саудовский спор с Путиным из-за нефти похоронил месяцы закулисной дипломатии между Москвой и Эр-Риядом. Подобная динамика в отношениях наметилась после того, как Путин воспользовался тем, что Трамп не отреагировал на удары иранских БПЛА по заводам Saudi Aramco в прошлом сентябре. В то же время после встречи с турецким и иранским лидерами Путин предложил саудовцам приобрести российские системы ПВО, а в середине января, по данным источников Middle East Eye, Саудовская Аравия приняла принципиальное решение купить российские "Панцири-С1М".
"Они не подписывали никаких контрактов. Они решили купить систему, но с условиями. Саудовцы хотели, чтобы некоторые узлы российской системы производились у них в стране. Но настроены они были серьезно. Это произошло спустя три месяца после атаки на Aramco", — отметил источник".
Американцам важно сорвать сделку с "Панцирем" не просто потому, что они боятся конкуренции. В конце концов, саудовский пакет потенциальных военных заказов у США на порядок больше, чем у России. Тут важен сам принцип — американский союзник покупает оружие у русских.
Такое уже было с Турцией с С-400 — и никакие угрозы или уговоры не смогли остановить Эрдогана. Сейчас то же самое может произойти с саудитами: сначала купят "Панцирь", а потом и до С-400 дело дойдет, тем более что договоренность об их поставке достигнута Эр-Риядом и Москвой уже давно — тоже благодаря личным отношениям Путина и Мухаммеда. А покупка подобного оружия — это не просто деньги. Это то, что куда больше денег: демонстрация геополитического суверенитета.
Не Москва увела у Вашингтона Анкару — это Эрдоган выбрал путь укрепления национального суверенитета. Не Москва уводит у Вашингтона Эр-Рияд — это принц Мухаммед хочет сделать свою страну более независимой. Именно поэтому Владимир Путин и Россия так нужны ему и другим мировым лидерам, готовым к построению нового мирового порядка.
Источник: РИА Новости