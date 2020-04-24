Российские Су-24 и американский эсминец Donald Cook: что происходит в Балтийском регионе

В Латвии, Литве и Эстонии присутствуют тысячи иностранных военнослужащих, американских в том числе. Страны Балтии превращены в один большой полигон и военный плацдарм, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.

Многолетний "бой с тенью" — занятие достаточно скучное и не позволяет подтвердить ни полезность, ни хоть какую-то значимость иностранных войск в Балтийском регионе. Поэтому НАТО приходится придумывать сюжеты о собственной доблести и создавать актуальные видеоролики — на фоне будничной, плановой работы кораблей и самолетов Балтфлота России.

Пресс-служба ВВС Бельгии (самолеты которых патрулируют небо над странами Балтии) 17 апреля опубликовала видеозапись перехвата и сопровождения бельгийскими истребителями F-16 в небе над Балтийским морем российских фронтовых бомбардировщиков Су-24М, истребителей Су-27 и Су-30СМ. Перехват происходит якобы во время "облета" российской авиацией ракетного эсминца USS Donald Cook 6-го флота ВМС США — у побережья Литвы.

Этот "драматический момент" подогрел и крупнейший британский таблоид Daily Mail, то есть с кадрами "пятничной стычки" в международном воздушном пространстве за день могли ознакомиться тысячи посетителей веб-сайта издания. И ощутить, насколько опасны эти русские с ужасными толстыми ракетами "воздух – поверхность". Многих впечатлило — почти 300 комментариев и 700 перепубликаций в соцсетях.

Однако перелеты российских самолетов и встреча с бельгийскими F-16 связаны все же не с охотой на "Кука", а с обычными учениями Балтийского флота.

Плановые маневры

В зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО) и Балтийского флота (БФ) России в эти дни разворачивается целый ряд интегрированных учений Сухопутных войск, авиации, ПВО и сил флота. Активность плановая, не связанная непосредственно с присутствием в регионе американского эсминца Donald Cook или бельгийских истребителей. Для разведки и облета "Кука" хватило бы одного самолета Су-24МР, мы уже не раз наблюдали подобное развитие сюжета на Балтике и в Черном море. Сегодня есть задачи поважнее.

Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 соединения морской авиации Балтийского флота 21 апреля выполнили полеты над Калининградской областью и над морем, отработали задачи огневой поддержки сухопутных подразделений, уничтожили на полигонах командные пункты, бронетехнику и войска условного противника. Особое внимание уделялось пилотированию с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях. В этот же день на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 и Ка-29 планово обеспечивали высадку морского десанта на необорудованное побережье.

Одновременно корабельная десантная группа в составе больших десантных кораблей "Калининград" и "Королев", малого десантного корабля "Евгений Кочешков" и десантных катеров отразила налет авиации условного противника. При этом экипажи активно использовали средства радиоэлектронной борьбы. Затем большие десантные корабли выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям.

Высадка десанта состоялась на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и захвату побережья. При огневой поддержке с моря на берегу действовали десантно-штурмовые роты соединения морской пехоты БФ и около 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А.

Экипажи ракетных кораблей Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по воздушным целям и отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям. Содержание и характер маневров в целом наглядно демонстрируют иностранным "партнерам" оперативное и стратегическое превосходство России в Балтийском регионе. Восемь бельгийских истребителей "воздушной полиции" и один американский эсминец здесь погоды не делают.

Мышиная возня

В рамках весеннего усиления (обострения) военной активности НАТО у российских границ американский ракетный эсминец USS Donald Cook содействует формированию автоматизированной системы боевого управления, связи и разведки для противовоздушных и противоракетных средств НАТО. Однако "партнеры" отстают на несколько шагов. Передовые высокотехнологичные вооружения и географическое расположение делают Россию в Балтийском море неуязвимой, как и на балтийском берегу.

Вероятно, разумные военачальники в Брюсселе и Вашингтоне понимают это. Иначе не обсуждали бы 22 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс "вопросы, представляющие взаимный интерес". Подобные контакты сохраняются, невзирая на полную заморозку отношений по линии Россия – НАТО.

Москва не строит военных баз у границ США, к примеру, в Мексике, и вправе ожидать аналогичного миролюбия от Вашингтона. Однако в Латвии, Литве и Эстонии присутствуют тысячи иностранных военнослужащих, американских в том числе. Страны Балтии превращены в один большой полигон и военный плацдарм.

Многонациональный батальон альянса (около 1,4 тысячи военнослужащих) под общим командованием Великобритании размещается на военной базе Тапа, в 100 километрах от российской границы. Здесь сосредоточены сотни единиц тяжелой боевой техники, арсенал и склады, модернизирована взлетно-посадочная полоса. В республике имеется еще одна крупная военная база Эмари, явно чрезмерная для эстонской армии. Присутствие многонациональный батальона НАТО в Латвии (под командованием канадских "партнеров") также вызывает вопросы в сопредельной России. Кроме того, в Лиелварде создана самая крупная в регионе авиабаза альянса. В Литве многонациональным легионом альянса руководит Бундесвер.

Можно долго перечислять типы и количество иностранных боевых самолетов, вертолетов, бронетранспортеров и танков, которые якобы находятся в состоянии ротации. Суть даже не в количестве войск и сил НАТО, военно-политическое напряжение вызывает присутствие и расширение боевой (ударной) инфраструктуры враждебного блока на пороге России. На фоне этой "мышиной возни" активность Балтийского флота и Западного военного округа оправданна, необходима и будет расти.