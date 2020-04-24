Российские Су-24 и американский эсминец Donald Cook: что происходит в Балтийском регионе

Многолетний "бой с тенью" — занятие достаточно скучное и не позволяет подтвердить ни полезность, ни хоть какую-то значимость иностранных войск в Балтийском регионе. Поэтому НАТО приходится придумывать сюжеты о собственной доблести и создавать актуальные видеоролики — на фоне будничной, плановой работы кораблей и самолетов Балтфлота России.
Этот "драматический момент" подогрел и крупнейший британский таблоид Daily Mail, то есть с кадрами "пятничной стычки" в международном воздушном пространстве за день могли ознакомиться тысячи посетителей веб-сайта издания. И ощутить, насколько опасны эти русские с ужасными толстыми ракетами "воздух – поверхность". Многих впечатлило — почти 300 комментариев и 700 перепубликаций в соцсетях.
Однако перелеты российских самолетов и встреча с бельгийскими F-16 связаны все же не с охотой на "Кука", а с обычными учениями Балтийского флота.
Плановые маневры
В зоне ответственности Западного военного округа (ЗВО) и Балтийского флота (БФ) России в эти дни разворачивается целый ряд интегрированных учений Сухопутных войск, авиации, ПВО и сил флота. Активность плановая, не связанная непосредственно с присутствием в регионе американского эсминца Donald Cook или бельгийских истребителей. Для разведки и облета "Кука" хватило бы одного самолета Су-24МР, мы уже не раз наблюдали подобное развитие сюжета на Балтике и в Черном море. Сегодня есть задачи поважнее.
Экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 соединения морской авиации Балтийского флота 21 апреля выполнили полеты над Калининградской областью и над морем, отработали задачи огневой поддержки сухопутных подразделений, уничтожили на полигонах командные пункты, бронетехнику и войска условного противника. Особое внимание уделялось пилотированию с применением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях. В этот же день на аэродроме Донское в Калининградской области экипажи ударных вертолетов Ми-24, транспортных вертолетов Ми-8 и корабельных Ка-27 и Ка-29 планово обеспечивали высадку морского десанта на необорудованное побережье.
Высадка десанта состоялась на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Подразделения морской пехоты, экипажи кораблей и авиация отработали задачи по прорыву противодесантной обороны условного противника с моря и захвату побережья. При огневой поддержке с моря на берегу действовали десантно-штурмовые роты соединения морской пехоты БФ и около 20 единиц бронетранспортеров БТР-82А.
Экипажи ракетных кораблей Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по воздушным целям и отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по морским и береговым целям. Содержание и характер маневров в целом наглядно демонстрируют иностранным "партнерам" оперативное и стратегическое превосходство России в Балтийском регионе. Восемь бельгийских истребителей "воздушной полиции" и один американский эсминец здесь погоды не делают.
Мышиная возня
В рамках весеннего усиления (обострения) военной активности НАТО у российских границ американский ракетный эсминец USS Donald Cook содействует формированию автоматизированной системы боевого управления, связи и разведки для противовоздушных и противоракетных средств НАТО. Однако "партнеры" отстают на несколько шагов. Передовые высокотехнологичные вооружения и географическое расположение делают Россию в Балтийском море неуязвимой, как и на балтийском берегу.
Вероятно, разумные военачальники в Брюсселе и Вашингтоне понимают это. Иначе не обсуждали бы 22 апреля начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО Тод Уолтерс "вопросы, представляющие взаимный интерес". Подобные контакты сохраняются, невзирая на полную заморозку отношений по линии Россия – НАТО.
Москва не строит военных баз у границ США, к примеру, в Мексике, и вправе ожидать аналогичного миролюбия от Вашингтона. Однако в Латвии, Литве и Эстонии присутствуют тысячи иностранных военнослужащих, американских в том числе. Страны Балтии превращены в один большой полигон и военный плацдарм.
Можно долго перечислять типы и количество иностранных боевых самолетов, вертолетов, бронетранспортеров и танков, которые якобы находятся в состоянии ротации. Суть даже не в количестве войск и сил НАТО, военно-политическое напряжение вызывает присутствие и расширение боевой (ударной) инфраструктуры враждебного блока на пороге России. На фоне этой "мышиной возни" активность Балтийского флота и Западного военного округа оправданна, необходима и будет расти.