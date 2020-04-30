Насколько усилила модернизация танки Т-64 Узбекской армии

Крепнущий военно-промышленный комплекс Республики Узбекистан и национальные проекты модернизации вооружений – важные слагаемые роста обороноспособности страны. Надежным партнером в обновлении армии РУз выступает Россия.

Вооруженные силы Узбекистана многие годы оснащались продукцией военного назначения за счет импорта, сегодня многое меняется. Предприятия в структуре Госкомоборонпрома в 2020-м планово увеличат производство продукции военного назначения в два раза. Разрабатывается план развития оборонно-промышленного комплекса республики на 2020-2025 годы.

Наряду с закупками новой техники организован ремонт "крепких ветеранов". В сухопутных войсках успешно проведена модернизация основных боевых танков Т-64Б1, выпускавшихся до 1987 в городе Харькове. Следует заметить, что в советском наследстве Узбекистана (на базе хранения под Термезом) насчитывалось более двух тысяч танков. Сегодня в строю – 420 машин, многие из них выработали моторесурс, но не утратили ударного потенциала. Поэтому в течение двух лет произведена полная реконструкция силового отделения большинства строевых танков Т-64Б1. Старый двигатель 5ДТФ мощностью 700 л.с. (харьковского производства) поменяли на дизельный В-84 (от российского Т-72Б), который более надежен в суровых условиях эксплуатации, и на 140 л.с. мощнее. Т-64 получил не только современный двигатель повышенной мощности, но и цифровую радиостанцию, динамическую защиту башни "Контакт", противокумулятивные экраны.

Модернизированные Т-64 впервые и вполне достойно продемонстрировали "второе дыхание" и свои возможности в "Танковом биатлоне" весной прошлого года – в узбекском Чирчике. Обновленные Т-64 наравне с танками Т-72 успешно преодолевали препятствия (брод, курган, косогор, эскарп, противотанковый ров, заминированное поле), экипажи точно стреляли по мишеням из пушки и пулемета.

Минобороны республики также провело модернизацию состоящих на вооружении БТР-70 (установка нового дизельного двигателя и коробки передач, дополнительной брони, кумулятивной решетки), БМ-21 "Град" (замена шасси реактивной системы залпового огня) и других видов военной техники. Однако, поговорим о танках.

Дизельная классика

Вместо чувствительных к перегреву и пылевому износу, требующих дорогих масел харьковских 700-сильных двигателей 5ДТФ, узбекские Т-64 получили моторно-трансмиссионные отделения (целиком) уральских танков Т-72Б с двигателем В-84МС мощностью 840 л.с. Это V-образная 12-цилинровая дизельная классика, с оригинальной системой охлаждения и двухступенчатой системой воздухоочистки. Соответственно, Т-64 значительно прибавил в динамике. Мощный двигатель с запасом компенсировал увеличение массы танка после установки дополнительной защиты. Прочие элементы обновления позволяют "ветерану" встать в один ряд с более современными танками, и еще значительное время оставаться на вооружении сухопутных войск Узбекистана. Модернизация позволила унифицировать обслуживание всего танкового парка сухопутных войск.

Выбор узбекских специалистов неслучаен. На всемирно известных танках Т-72 российского производства устанавливались различные модели V-образных 12-цилиндровых многотопливных четырехтактных дизельных двигателей жидкостного охлаждения: В-46 (мощностью в 780 л. с.), В-46-6, В-84 и В-84-1 (мощностью 840 л. с. на Т-72Б). Мощность, относительная экономичность дизеля, и емкость наружных и внутренних топливных баков (1600 литров топлива) обеспечивали большой пробег – до 700 км по шоссе и 320-650 км по пересеченной местности. Со скоростью до 50 км/час по шоссе и до 45 км/ч на пересеченной местности. Могучая, быстрая и безотказная боевая машина.

С другой стороны, привередливость аутентичных (украинских) двигателей Т-64 давно известна танкистам. На этапе освоения новой техники в войсках бывали случаи массового выхода из строя оппозитных двигателей 5ТДФ. Отчасти влияло слабое знание механиками-водителями правил эксплуатации. И все же основные проблемы харьковского изделия – чрезмерные перегрев и пылевой износ. Чего стоила только заправка охлаждающей жидкостью с трехкомпонентной присадкой (в летнее время заливалась простая вода, но через специальный сульфофильтр). Пылевой износ неизбежно приводил к прогару прокладок форсунки, что не смертельно для двигателя, но не способствует порядку в танковых войсках.

Новые горизонты

Жизнь не стоит на месте. На выставке военной техники в Ташкенте в январе показали модернизированный танк Т-72Б. Динамическая защита на его башне (аналог экспортных Т-90С) прикроет экипаж от кумулятивных снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат, подкалиберных боеприпасов. Кормовую часть танка укрепили противокумулятивными экранами. Машина получила такие же гусеничные ленты, как у российских Т-90С, Т-90А, и много чего еще.

Важно понимать, что модернизация – это не "перелицовка старой одежды", а технологический рывок в будущее. К примеру, современные системы динамической защиты и дополнительная многослойная броня делают танк практически неуязвимым для ракет и кумулятивных снарядов противника. Усовершенствованные тепловизионные камеры (прицелы) обеспечивают возможность действовать в условиях пониженной видимости (ночью, в тумане или в задымлении). Новые системы связи и навигации позволяют лучше ориентироваться, больше знать и видеть на операционном пространстве. Автоматика упрощает боевую работу экипажа. Рост мощности двигателей отражается на скорости и маневренности машины.

Новые боеприпасы позволяют значительно увеличить дальность стрельбы из пушки. Проект модернизации может позволить продлить срок службы танка на 15-20 лет, а по стоимости составляет примерно 30% от суммы, необходимой для закупки новых машин. Поэтому различные варианты модернизации танков давно практикуют в Азербайджане, Казахстане, Польше, Румынии, Чехии, Словакии, Хорватии, Индии, Ираке, Израиле и в других странах. Возможно, узбекистанская программа модернизации танков Т-64 и Т-72 со временем окажется наиболее успешной. Сила армии – в политике правительства.

Наряду с системными закупками современных образцов вооружения, модернизация военной и специальной техники остается приоритетной задачей Госкомоборонпрома Республики Узбекистан. Налажено военно-техническое сотрудничество с 20 ведущими странами мира, функционируют шесть межправительственных комиссий, подписаны более десяти соглашений о сотрудничестве в военно-технической сфере. Один из наиболее надежных партнеров Узбекистана – Россия.