Кабул устал терпеть: талибам объявили войну

Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ на непрекращающиеся атаки движения "Талибан"* в своем телеобращении отдал приказ военным начать наступление на позиции этой организации.

Американский вариант мирного урегулирования не изменил принципов и природу "межафганского диалога", заметно ухудшил ситуацию в Исламской Республике Афганистан (ИРА), содействовал обострению вооруженной борьбы "Талибана"* с правительственными силами, привел к новым значительным жертвам мирного населения. У Вашингтона и Кабула запасного плана нет. Региональные соседи должны быть готовы к новому обострению в ИРА.

Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ на непрекращающиеся атаки движения "Талибан"* в своем телеобращении отдал приказ военным начать наступление на позиции этой организации.

В Кабуле неделя началась серией крупных террористических актов. Несколько взрывов прогремело в районе Таиа Маскан 11 мая. Силы безопасности заявили, что целью является Дирекция по национальной безопасности (ДНБ) и правительственные автомобили (о жертвах не сообщалось). Талибы не афишировали свою принадлежность к терактам, но их выдает знакомый почерк, уровень организации.

Пять человек погибли 12 мая при нападении боевиков на больницу в Кабуле. Смертник совершил самоподрыв у входа в медучреждение, затем туда ворвались вооруженные террористы. В результате 13 человек убиты (в том числе двое младенцев) и 15 получили ранения. Причиной атаки могло быть "иностранное присутствие" гуманитарной организации "Врачи без границ".

Активные боевые действия развернулись в восточных и северных провинциях страны. Более 20 афганских военнослужащих погибли и шестеро пострадали 11 мая в столкновении с талибами в провинции Лагман. В ходе военной операции в провинции Газни уничтожено более 100 боевиков движения "Талибан"*. Власти страны сообщили также об уничтожении пяти членов группировки ИГ*.

Продолжается масштабная антитеррористическая операция правительственных сил в северных провинциях Фарах и Балх. В свою очередь "Талибан"* атакует опорные пункты армии и полиции.

В провинции Нангархар 12 мая в результате взрыва на похоронах главы районной полиции (Хаджи Шейха Икрама) погибли 24 человека и 68 получили ранения. Большинство раненых – в критическом состоянии, и число жертв может возрасти. Кажется, мирный договор США с талибами трещит по швам.

Освобождение бандитов

Оживление террористической активности выглядит неслучайным, боевые действия подпитывает перманентный и вынужденный процесс освобождения заключенных талибов из государственных тюрем Афганистана. Согласно подписанному в Дохе соглашению, обмен осужденных по закону бандитов на пленных военнослужащих ИРА – главное условие прямого межафганского диалога. В ряды "Талибана"* уже вернулось свыше одной тысячи боевиков из возможных пяти тысяч. Полагаю, все они продолжат заниматься привычным "бизнесом". По данным ВВС, террористическая группировка ежегодно получает от различной нелегальной деятельности более 1,5 млрд долларов. При всех рисках, бесконечный "джихад" гарантирует "студенту" с автоматом постоянный доход. А равноправное партнерство "Талибана"* с Соединенными Штатами рисует перспективу реабилитации, легализации и доминирования военно-религиозного движения в государственной жизни.

Некоторые афганские парламентарии всерьез утверждают, что администрация президента США намерена узаконить военную деятельность движения "Талибан"* путем превращения группировки в своего рода частную военную компанию. Якобы эта неоднозначная инициатива формализована и закреплена в тексте подписанного в Катаре 29 февраля мирного соглашения. Возможно, ЧВК "Талибан" – преувеличение, но чрезмерная вседозволенность боевиков, откровенное бегство американцев из Афганистана, "двоевластие" в Кабуле значительно повышают шансы талибов на возвращение во власть и реконструкцию жестокого средневековья с всевластием шариатских судов и публичными казнями.

Дерзость и цинизм боевиков проявляется и в том, что они освободили всего 105 военнослужащих и полицейских. Это в 10 раз меньше, чем позволил себе официальный Кабул. Правительство Афганистана 11 мая приостановило процесс неравноправного обмена. Представитель Совбеза ИРА Джавид Фейсал заявил, что больше не будет освобождено ни одного заключенного исламиста, пока талибы не выпустят 200 сотрудников сил безопасности. Надо заметить, условия ультиматума выглядят достаточно мягкими, талибы не утратят инициативу.

Наблюдая определенные успехи "Талибана"*, активизируют свою деятельность и непосредственно поддерживают "единомышленников" на афганской земле боевики из сопредельных Таджикистана и Узбекистана. Мы наблюдаем формирование некоего "Исламского эмирата", границы которого в замыслах могут совершенно не совпадать с существующими в Центральной Азии государственными границами.

"Талибан" возмущен

В недавнем докладе Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) отмечается: в результате боевых действий в первом квартале 2020 года погибли 533 мирных жителя, в том числе более 150 детей. И в 55% случаев ответственность за убийство гражданских лиц лежит на незаконных вооруженных формированиях. Конкретно талибам ставят в вину гибель 39% из 533 человек. Усилиями террористической группировки "Исламское государство" уничтожены 13% мирных граждан.

Проправительственные силы несут ответственность за 32% случаев (здесь закономерно возникает вопрос об эффективности "проправительственных сил", кто бы ни скрывался под этим эвфемизмом).

На фоне растущего в Афганистане насилия талибы возмущенно парируют: гражданские потери в подконтрольных им районах снижены до нуля. Официальный представитель группировки "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что доклад ООН о гибели мирного населения ИРА – лишь попытка "скрыть ежедневные преступления, совершаемые американскими войсками и войсками администрации в Кабуле, разведкой, полицией и милицией против мирных жителей, путем занижения численности жертв среди мирного населения и приписывания 39% подобных потерь моджахедам Исламского эмирата".

По данным Совета национальной безопасности (СНБ), со дня подписания мирного соглашения с США в Дохе (29 февраля) талибы совершали в среднем 55 атак в день. Афганские национальные силы безопасности и обороны (ANDSF) провели более 1 200 ответных операций против "Талибана".

Руководитель Дирекции по национальной безопасности (разведки Афганистана) Ахмад Зия Сарадж заявил: талибы все еще думают "о возвращении к власти военными средствами" и не ценят взаимную терпимость и мир. При этом отношения талибов с другими террористическими группировками "продолжают оставаться тесными и взаимовыгодными, что противоречит духу мирного соглашения, подписанного группой с Соединенными Штатами". Безусловно, "Талибан"* не способен победить на поле боя, владея ситуацией в 133 из 407 районов Афганистана. Бесконечная и бессмысленная война продолжается.

* – террористическая организация, запрещенная в России.