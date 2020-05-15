"Почему от вируса не погибло больше русских?": ответ найден

Западный дискурс вообще не работает без недочеловеков, которых нельзя считать равными себе и с которыми можно себя вести как угодно, считает автор.

"Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" — под таким заголовком вышла вчера статья в авторитетном агентстве деловой информации Bloomberg, пишет автор РИА Новости.

Агентство влилось в ряды ведущих западных СМИ, пытающихся объяснить причины гораздо меньшего, чем в западных державах, числа смертей от коронавируса в России.

На всякий случай: если вам показалось, что игривый заголовок Bloomberg — это самое дно западного дискурса, то нет. Это не дно, это последний бастион истинного духа Запада.

Дело в том, что западный дискурс вообще не работает без недочеловеков, которых нельзя считать равными себе и с которыми можно себя вести как угодно. Но в последние годы у Запада проблема с тем, кого можно называть недочеловеками открыто.

Это когда-то, лет двести назад, недочеловеками прилично было считать, например, ирландцев в Англии. Приличные люди соглашались с тем, что ирландец по своим расовым качествам куда ниже, чем настоящий англичанин, склонен к пьянству, лени и бунту, поэтому церемониться с ним нечего. Ирландцев изображали в виде обезьян, и это было смешно. Про другие нации и тем более другие расы говорить о равенстве на Западе считалось просто антинаучным. Следы восприятия цветных людей в качестве недоразвитых гоминид отпечатались даже в приключенческих книжках — от "Детей капитана Гранта" Верна до фантастики Уэллса.

В XX веке, когда расовая теория была опровергнута в ходе научного эксперимента Красной армией (1941-1945), в мире что-то надломилось, и количество тех, кого можно не считать за людей, начало стремительно съеживаться. Где-то в 1970-х белым стало нельзя публично рассказывать анекдоты "чем сбитый негр отличается от сбитой собаки", в нулевых недопустимы стали шутки о живущих и умирающих крупным оптом индийцах и китайцах, последовательно из числа недочеловеков исчезли женщины, арабы и латиноамериканцы.

В итоге в числе "разрешенных недочеловеков" остались только русские. Нет, правда — за выражение ненависти к русским, за клевету на русских, за распространение лживых и расистских стереотипов о русских пока что на Западе не наказан ни один политик, ни один журналист и ни одно публичное лицо. А это значит, что пока на русских можно оттопыриваться — в играх, фильмах, заголовках.

(На самом деле есть еще одна безусловная сволочь — это белый христианский гетеросексуальный мужчина консервативных взглядов. Но эту сволочь, по крайней мере, передовые силы Запада постоянно побеждают у себя и не дают захватить всю власть. А русские ужасны тем, что у них есть свое государство с ядерным оружием и свой хитрый президент Путин).

Но главное не в этом. Главное — в самой идее: в России просто не может, нельзя, запрещено быть такому маленькому количеству смертей от болезни, которая косит по всей просвещенной Европе и просвещенной Америке десятки и сотни тысяч людей.

Напомним, что чуть раньше с аналогичными тезисами выступили американская New York Times и британская Financial Times.

Их аргументация сводится к следующему:

1). В среднем по миру от коронавируса умирают втрое больше людей, чем в России;

2). В России плохая медицина, поэтому так быть не может;

3). Один независимый эксперт из "Фейсбука" обнаружил на секретном портале правительства Москвы, что в Москве в этом апреле умерло "на 1 700 больше людей, чем в среднем за пять лет", при этом официально в этом месяце от коронавируса скончались лишь 642 человека. Значит, остальные скрыты;

4). Правда, официальный представитель ВОЗ отрицает, что организация заметила какое бы то ни было сознательное занижение числа смертей. Но мы же знаем этих русских, правда?

...Что тут хотелось бы отметить.

Во-первых, стоит разобраться с цифрами западных СМИ (это единственное, что имеет хоть какую-то конкретику). Конечно, лезть на секретный портал открытых данных правительства Москвы и там разбираться в таблицах — дело скучное, и мало кто этим будет заниматься.

Но вообще фокус в том, что население Москвы с годами растет, средний возраст москвичей с годами повышается, поэтому и число смертей в среднем растет.

Поэтому NYT приводит, например, "средние данные за последние годы", потому что если бы она сравнила 11 846 москвичей, умерших в апреле 2020-го, скажем, с 10 861 москвичом, умершим в апреле 2018-го, то разница, с учетом 642 умерших от коронавируса, оказалась бы 343 человека. Это была бы совсем неподходящая разница для того, чтобы подогнать вывод под тезис: "русские скрывают миллионы своих трупов".

Далее: помимо России, весьма низкое соотношение умерших и инфицированных имеют Саудовская Аравия (45 тысяч заболевших и 273 погибших, соотношение вдвое ниже даже, чем у нас), Израиль (более 16 тысяч заболевших, 260 погибших) и Турция (143 тысячи заболевших, менее четырех тысяч умерших).

Ну и наконец: даже если принять во внимание тезис NYT и FT о том, что на самом деле летальность от коронавируса в России "на 70 процентов выше, чем говорят официальные данные", она бы все равно оказалась в разы ниже, чем в США, не говоря о Южной Европе или Соединенном Королевстве.

Жестокая правда жизни состоит в том, что это не у России феноменальная низкая смертность. Это у Западной Европы и Соединенных Штатов феноменально высокая смертность, черт побери.

Потому что среднее соотношение выявленных случаев и умерших в остальном мире (включая Россию, Израиль, Германию, Турцию и Китай) в разы ниже, чем в США, а там в разы ниже, чем в Великобритании, Испании и Италии.

То есть на самом деле вопли, которые мы сейчас слышим — что о Китае, скрывшем настоящее число своих инфицированных (ведь не могли же китайцы, блокировавшие целую провинцию, перекрывавшие дороги и устраивавшие жесточайший карантин в Ухане, так взять и справиться?), что о России, скрывающей настоящее число погибших (ведь не могли же эти дикие алкоголики, развернувшие массированное тестирование, не допустившие эпидемий по домам престарелых, выстроившие в сверхскоростном режиме спецбольницы и ни разу не вставшие перед выбором, кого класть под ИВЛ, а кому дать умереть, взять и справиться с пандемией лучше настоящих западных людей?), — все эти вопли немного не то, чем кажутся.

Это то, что с таким вкусом любили годами цитировать наши самоназначенные интеллектуалки обоих полов, пока речь шла о России: обратный карго-культ.

То есть обычный дикарский карго-культ — это выстраивать из бамбука самолеты и ВПП и ждать, когда к нам, как к белым людям, посыплется тушенка на парашютах. А обратный карго-культ — это уверять друг друга, что у белых людей, в сущности, тоже самолеты из бамбука, а диспетчерские центры из грязи и веток.

Так вот: рассказывая про заговоры молчания в Китае, России и других цивилизованных странах, СМИ как бы считавшегося до сих пор по инерции передовым Запада исполняют тот самый воинственный танец обратного карго-культа.

Тут никакой загадки нет. Как и в том, почему у нас обнаружилось довольно много адептов этой западной магии. То есть тех, кто готов ритмично подскакивать и повторять, что да, у нас просто должно быть хуже, чем у настоящих людей, иначе мы просто не поверим, ха-ха.

Это просто напоминает нам о том, что у нас тоже есть дикари, которых еще долго придется цивилизовать и выбивать из них дикие суеверия прошлых эпох.