Почему тяжелая БМП Т-15 "Армата" – лучшая в мире

Организация внутреннего пространства и систем жизнеобеспечения машины позволяют экипажу и десанту выполнять боевые задачи, не покидая машину в течение трех суток, на сегодня это самая мощная и защищенная БМП на планете, отмечает военный обозреватель.

Россия занимает передовые позиции в области разработки и производства вооружений. Тяжелая боевая машина пехоты на базе платформы "Армата" - качественный технологический скачок. Новая БМП будет востребована на мировом рынке оружия.

В параде Победы в Москве 24 июня в числе выдающихся образцов боевой техники участвует тяжелая боевая машина пехоты Т-15 "Армата" с новейшим дистанционно-управляемым универсальным боевым модулем "Кинжал" (способен поражать противника на удалении свыше 14 км, скорострельность 57-мм орудия – 80 выстрелов в минуту).

На сегодня это самая мощная и защищенная БМП на планете.

Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Армата" предназначена для доставки пехоты и ведения огневой поддержки войск на переднем крае. Вооружение, маневренность и системы защиты позволяют БМП Т-15 действовать в одном строю с танками. Впрочем, компоновка тяжелой боевой машины пехоты отличается от "ближайшего родственника" – танка Т-14. Двигатель расположен в носовой части, в центре – отделение управления, в кормовой части – десантный отсек. Орудие и боеприпасы размещены в полностью необитаемой башне с дистанционным управлением. Организация внутреннего пространства и систем жизнеобеспечения БМП Т-15 позволяют экипажу и десанту выполнять боевые задачи, не покидая машину в течение трех суток.

Машина управляется тремя членами экипажа, десантное отделение вмещает 9 полностью экипированных мотострелков (БМП-2 и БМП-3 вмещают 7 десантников). Откидная аппарель делает более удобными загрузку и десантирование. Безопасность и достаточный комфорт для 12 военнослужащих, значительное вооружение и боезапас к нему определили внушительные габариты и массу БМП Т-15 (длина – 9,5 м, ширина – 4,8 м, высота – 3,5 м, масса – 55 тонн). Этот "монстр" с многослойной броней оснащен дизельным двигателем 2В-12-3А мощностью 1500 л.с., может преодолевать водные препятствия глубиной до 5 метров (по дну), развивает скорость по пересеченной местности около 50 км/час, и по шоссе – до 75 км/час. Запас хода – 500 км.

Потребность Российской армии в БМП Т-15 "Армата" огромна. Новая боевая машина гарантирует качественное улучшение технического оснащения мотострелковых подразделений и внедрение новых концепций использования бронированной техники на поле боя. Поставки в войска БМП Т-14 и танка Т-15 на единой платформе "Армата" будут осуществляться синхронно, ведь обе машины были разработаны для ведения боевых действий в интеграции.

Уникальная защищенность

Все существующие в мире боевые машины пехоты уязвимы для огня противотанковых средств противника, но это не про БМП Т-15. Защищенность – главная черта семейства "Армата". Важная особенность конструкции Т-15 – изолированная от боекомплекта и моторно-трансмиссионного отделения бронекапсула (в которой размещаются командир, механик-водитель и оператор) и противоминная конструкция корпуса, защищающая экипаж и десант от подрыва фугасов. Отдельного внимания заслуживает глубоко эшелонированная, многоуровневая система защиты Т-15 от противотанковых средств поражения.

Комплекс оптико-электронного подавления и система датчиков обнаружения облучения (лазерным целеуказателем или дальномером противника) позволяют автоматический отстрел дымовых гранат для плотной аэрозольной завесы.

Основную работу выполняет всеракурсный комплекс активной защиты "Афганит" – автоматизированная система выявляет противотанковые ракеты противника при подлете к БМП, и сбивает их (без соприкосновения с корпусом машины). "Афганит" может определять район пуска ракеты противника для нанесения ответного удара. Фазированные антенные решетки отслеживают любую активность вблизи БМП. Полный круговой обзор на ближней дистанции осуществляется также при помощи видеокамер, передающих изображение на дисплеи экипажа.

Если снаряды противника все же преодолевают защитный рубеж "Афганита", в дело вступает комплекс динамической защиты "Малахит". Обе системы обеспечивают БМП Т-15 надежные рубежи обороны, но удар способен выдержать и основной броневой корпус, изготовленный из композитов и стали. Сочетание материалов позволяет достичь эквивалента прочности обычной бронированной плиты толщиной 1200 мм. Кроме того, машина располагает средствами радиоэлектронной борьбы, которые глушат спутниковую навигацию и радиосигналы, сбивают с курса снаряды и ракеты противника. Донная противоминная защита способна погасить ударную волну даже мощного фугаса. Переднее расположение силовой установки БМП создает дополнительную защиту для экипажа и десанта.

По степени защищенности равноценных аналогов в мире нет. Тяжелая боевая машина пехоты Т-15 превосходит всех ближайших конкурентов, включая новейшую немецкую "Пуму" (Schützenpanzer Puma), которая сейчас приходит на смену БМП "Мардер" (Marder) в Бундесвере. Лишь по некоторым параметрам с ней могут посоревноваться израильский бронетранспортер Namer.

Замечу, не все характеристики БМП Т-15 известны широкой общественности, "Армата" – один из самых засекреченных проектов Минобороны России.

Сокрушительная мощь

Новая тактика в локальных конфликтах (и городских боях) потребовала сделать боевые машины пехоты более живучими. Новейшая российская БМП обладает танковой броней, способна обеспечить надежную защиту пехоте и вступить в бой практически с любым противником. Мощная, хорошо бронированная и вооруженная машина обеспечит быструю доставку подразделений пехоты на передний край, организует там плотную огневую поддержку, подавит огневые точки противника, прорвет укрепленную линию обороны. БМП Т-15 будет одинаково успешно действовать в полевых и в городских условиях.

Основное оружие Т-15 – боевой модуль "Кинжал" с 57-мм нарезной автоматической пушкой и противотанковый ракетный комплекс "Атака Т". Необитаемый боевой модуль выполнен в виде дистанционно-управляемой боевой системы кругового вращения. Мощное скорострельное 57-мм орудие предназначено для уничтожения бронебойными и осколочно-фугасными снарядами наземных и воздушных целей на дистанции до 14 500 метров. Противотанковые управляемые ракеты 9М120 "Атака" работают по бронированным целям (с комплексами активной защиты) на удалении до 10 км. Дополнительное средство борьбы с живой силой противника – 7,62-мм пулемет ПКТМ. Автоматизированная система способна в активном и пассивном режимах производить поиск и сопровождение целей оптическим локатором. К примеру, обнаруживать замаскированных снайперов, вести слежение и обстрел двух целей одновременно.

Подчеркну, в отличие от БМП стран НАТО, боевые модули Т-15 поддерживают режим ПВО ближнего боя с пассивным обнаружением летательных аппаратов по телевизионным и инфракрасным оптическим приборам.

Орудие БМП Т-15 способно поражать практически все наземные цели (в том числе танки) и сбивать штурмовики, противотанковые вертолеты типа Apache, ударные беспилотники типа MQ-1 Predator. Имеются радиолокационная станция, развитая система датчиков и двухплоскостной стабилизатор вооружения. Для надежности в состав компьютеризованной системы управления входят два многофункциональных прицела: один для наводчика, другой для командира машины.

Модульный принцип построения вооружений позволяет менять варианты боевой комплектации в зависимости от тактического фона. Несколько сегодняшних конфигураций БМП Т-15 наверняка будут дополнены новыми модулями.

Боевая интеграция

В единой системе управления тактического звена (ЕСУ ТЗ) БМП Т-15 способна интегрировано передавать данные по обнаруженным целям другим машинам и принимать целеуказания на уничтожение – адекватно вооружению или позиции. Это качественно новый уровень боевой организации войск.

Таким образом, Т-15 предназначена для ведения маневренных боевых действий против любого противника в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве основного многоцелевого боевого средства – даже в условиях применения ядерного оружия или других видов оружия массового поражения.

Боевая информационно-управляющая система (БИУС) БМП Т-15 обеспечивает значительно более высокий уровень командной управляемости Т-15 по сравнению с БМП предыдущих поколений. БИУС предоставляет экипажу БМП полные данные о техническом состоянии машины, позволяя сосредоточиться непосредственно на выполнении боевых задач. Ранее разработчики обещали, что БМП Т-15 будет иметь на борту даже беспилотник для разведки и оценки оперативной обстановки.

Старые БМП-1 и БМП-2 создавались в качестве средства поддержки и прикрытия действующих на поле боя танковых подразделений. Высокая скорость и незначительная масса обеспечивали хорошую маневренность машин. Однако слабая броня не способствовала высокой живучести. БМП Т-15 по своим тактико-техническим характеристикам опережает все существующие аналоги. Кроме того, основной боевой танк Т-14 и БМП Т-15 имеют одинаковые силовые блоки и гидромеханической трансмиссии. Такая унификация применена в России впервые, и сильно упрощает техническое обслуживание боевых машин.

Не случайно БМП Т-15 пришлась по душе индийским военачальникам. Задумываются о приобретении новейших боевых машин пехоты также в армиях Ирака, Кувейта, Таиланда и Пакистана. Россия может успешно конкурировать в данной нише оружейного рынка с американцами, которые продолжают поставлять БМП M2 Bradley в десятки стран. По мнению российских и зарубежных военных экспертов, Т-15 еще долгие годы будет образцом для подражания в зарубежных конструкторских бюро.