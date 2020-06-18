Есть вещи пострашнее расизма — за что линчуют "мать" Гарри Поттера

Да, черно-белые противоречия хорошо разжигаются, но все-таки, кроме черных и белых, есть на Земле и другие расы, да и вообще расовая принадлежность — вещь спорная.

Можно быть белым в собственных глазах и "небелым" в глазах других белых (как насчет арабов?). Как с этим бороться? Понятно, что только насильственным смешением всех рас в едином плавильном котле — не беда, что он не работает, а если и работает, то выдает результат, подобный смешению всех красок на палитре, то есть обычную грязь, непригодную ни для чего.

Важно внушить всем неизбежность подобного будущего — для чего и нужны покаяния белых за свое неправильное (а оно же в самом деле было таковым для черных!) прошлое. Скоро отрицание самого факта различия рас (любого, включая физиологическое) станет обязательным пропуском в число правильных людей, так что тут задачи и цели ясны, дело только во времени.

Поэтому на первый план в борьбе за светлое будущее человечества выходит другое, еще более важное противоречие — можно сказать, коренной вопрос современности. Противоречие между мужчиной и женщиной — вот главное препятствие и главное зло всей человеческой истории! Как его снять? Ответ на этот глупый вопрос давно уже известен: отменить существование полов. И не надо говорить, что это невозможно: если полов будет не два, а двадцать два, противоречия размоются и смягчатся. Меняем пол на гендер, умножаем, получаем хоть 30, хоть 50 разных "гендеров", выбирай на вкус.

Вам смешно? Нет, давно уже не стоит смеяться над больными людьми, нужно изучать и готовиться к нашествию "дискурса". Если бы не было расовых волнений, главной новостью на Западе в последние дни стала бы массированная психологическая атака на сказочницу-миллиардершу — и это не шутка.

В понедельник началась публикация на русском языке новой сказки самой популярной и богатой из современных писателей — Джоан Роулинг. "Икабог" — "это история о правде и злоупотреблении властью", сказала англичанка, которая решила выложить в Интернет свою книгу бесплатно, чтобы поддержать детей и родителей, запертых дома на карантине. Фрагменты книги в переводах на разные языки будут публиковаться порциями, а в ноябре книга должна выйти целиком в электронном виде и на бумаге. Должна, но в некоторых странах может и не выйти.

Потому что во вторник сотрудники лондонского издательского дома, работавшие над "Икабогом", объявили бойкот новой книге Роулинг, а издательство "Хашетт" заявило, что больше не готово работать над новым проектом.

Руководство одной из английских школ обратилось с официальным письмом к родителям своих учеников, заявив, что передумало называть один из новых корпусов именем писательницы, потому что "Роулинг больше не может быть подходящим образцом для подражания" для 1 750 учеников заведения.

С осуждением Роулинг в последние дни выступили Дэниел Рэдклиф, Эмма Уотстон и Руперт Грин — звезды фильмов про "Гарри Поттера". Что же такое она написала в "Икабоге"? Может, это замаскированный под сказку "Майн кампф"?

Нет, дело совсем не в новой книге, хотя и в жизни мы видим "историю о правде и злоупотреблении властью", дело в "Твиттере". Именно в нем в страшный день, 7 июня, Роулинг перепостила на своей страничке (с 14 миллионами подписчиков) одну из статей журнала Devex. Текст назывался "Сделаем постковидный мир более равноправным для людей, которые менструируют". Писательница решила пошутить: "Люди, которые менструируют. Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь... Жоншины? Жинсчины? Женстины?"

Что здесь не так? Роулинг шутит над дураками — что такого-то? Но не для современной западной реальности, в которой реплика писательницы вызвала грандиозный скандал. С отречением актеров и издательств, с оправданиями (но не покаянием) Роулинг. Потому что ее тут же объявили трансфобом, то есть ненавистником трансгендеров. И как ей теперь с таким клеймом жить?

Дело в том, что трансфоб постепенно становится на Западе тем же, чем недавно были гомофоб, а до этого женоненавистник. Причем чтобы заработать это клеймо, вовсе не нужно ненавидеть трансгендеров, то есть тех, кто считает, что может изменить свой пол. Нет, можно даже поддерживать их, как это делает та же Роулинг. Но поддерживать неправильно, недостаточно, не во всем — и за это быть проклятым.

Да, Роулинг, которая давно уже рассказывала о гомосексуальных и лесбийских подтекстах в "Гарри Поттере", говорила о своей дружбе и поддержке трансгендеров, сломалась на последних ступенях толерантности: отказывается считать трансов такими же женщинами, как и обычные женщины, и не поддерживает изменение пола у детей. То есть попытавшись быть своей для "нового дивного мира", цепляется за последнее, жалкое — существование двух биологических полов. Не хочет отказаться от своих заблуждений, упорствует, вступает в дискуссии вместо того, чтобы смиренно разоружится перед партией ЛГБТ.

"Исчезновение биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. <…> Когда вы открываете двери в ванные комнаты и раздевалки любому мужчине, который считает или чувствует себя женщиной, — как я говорила, гендер хотят подтверждать без каких-либо операций и гормональной терапии — вы открываете дверь любому мужчине. Это простая истина".

Подобной наглостью Роулинг еще больше злит и заводит беснующихся. Причем не только из числа "меньшинств", но и мейнстримную группу поддержки. Как написала та же Эмма Уотсон:

"Трансгендерные люди — те, кем они сами себя считают. Они заслуживают жить в таком мире, где их идентичность не подвергается сомнению и где им не говорят, что они не те, кем они себя считают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные подписчики знали, что я и огромное количество людей по всему миру видят вас, уважают вас и любят такими, какие вы есть".

Атака на Роулинг началась не 7 июня — еще в прошлом декабре ее ругали за то, что она вступилась за британку, уволенную с работы за заявление о том, что трансженщина — это не женщина. Сейчас Роулинг пишет, что ее беспокоит рост числа подростков, молодых девушек, которые "решаются на трансгендерный переход", — в 44 раза за последние годы. Может быть, не все они нуждаются в этом, ведь среди них много аутистов, робко спрашивает Роулинг. Нет, вы послушайте, что несет эта фашистская гадина, отвечают ей. Не помогает даже апелляция писательницы к личному опыту: "Я задавалась вопросом: не решилась ли бы я на смену пола сама, если бы родилась на 30 лет позже? Искушение бежать от женственности было бы огромным".

Роулинг рассказала, что подростком страдала от обсессивно-компульсивного расстройства, но если бы это происходило сегодня и у нее была группа поддержки в Интернете, то, возможно, она нашла бы в себе силы, чтобы сменить пол, ведь ее отец часто говорил, что предпочел бы мальчика.

Кто вступился за Роулинг? Англиканская церковь? Французские феминистки в Le Figaro. "Мы, феминистки, поддерживаем Джоан Роулинг и против ее линчевания трансактивистами", потому что множество людей в мире "живут в страхе" перед радикальными трансактивистами. Среди них лесбиянки, не желающие принимать трансгендеров в свои ряды, а также длинный список ученых-исследователей, занимающихся проблемой смены пола, пишут они, например, психотерапевта Джеймса Каспиана атаковали за одну лишь попытку провести исследование процента людей, сожалеющих о смене пола, "само желание провести исследование на эту тему теперь считается оскорбительным".

Дело в том, что, по некоторым данным, в последний год в англоязычных и скандинавских странах резко выросло число людей, рассказавших в соцсетях о своем возвращении к исходному полу после его смены, при этом травмы от попытки смены пола будут преследовать их всю жизнь, а такая правда не нужна "борцам за прогресс".

Травля Роулинг — наглядный пример того, что невозможно быть немного беременной. Ей всего лишь хотелось, чтобы детей оставили в покое: пускай становятся трансгендерами повзрослев. Но никто из агрессивного меньшинства не хочет сбавить обороты — добившись одних уступок (уравнивания в правах и даже положительной дискриминации в свою пользу), они продолжают наступление. А построенные и запуганные звезды поддакивают им, не желая получить обвинения в человеконенавистничестве.

Для того чтобы мир сошел с ума, не нужно сумасшествие всех или даже большинства — достаточно потакания агрессивному меньшинству, которое криком ставит на колени всех, кого захочет: черных и белых, мужчин и женщин. Потому что для них нет ни тех ни других — они и себя-то давно потеряли.

Источник: РИА Новости