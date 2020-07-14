Новый раздел Польши. На этот раз Россия в нем не участвует

Это были самые длинные, самые непредсказуемые, самые одиозные, самые грязные выборы. И не факт, что они закончились, пишет автор РИА Новости.

Речь идет о многострадальных выборах президента Польши, которые должны были состояться еще в мае. Напомним, если бы их провели в определенные законом сроки, то действующий президент Анджей Дуда имел бы все шансы победить уже в первом туре, поскольку, по ряду опросов, его рейтинг тогда превышал 60 процентов. Именно поэтому либеральная оппозиция при активной поддержке западных политиков и СМИ сделала все от нее зависящее, чтобы сорвать голосование под предлогом пандемии. И им это удалось.

Перенос выборов на середину лета был, по сути, своеобразным "третьим туром" (если провести аналогию с "оранжевым Майданом" 2004 года на Украине), не предусмотренным Конституцией страны. В глазах некоторых своих сторонников Дуда "сдулся", дал слабину, а потому его рейтинг после отмены майского голосования обвалился поначалу чуть ли не вдвое. Оппозиция же воспользовалась моментом и сняла с выборов откровенно провальную креатуру, которую пытались противопоставить Дуде весной, — экс-маршала сейма Малгожату Кидаву-Блоньску. Вместо нее выдвинули гораздо более харизматичного мэра Варшавы Рафала Тшасковского, пользующегося значительной поддержкой не только в столице, но и в западных, более "еврофильских" регионах Польши, а также среди молодежи.

По итогам первого тура Дуда вроде бы обеспечил себе довольно комфортный отрыв от основного соперника в 13%, однако вплоть до дня голосования опросы показывали, что идут они ноздря в ноздрю, фактически с равными показателями. Собственно, так выборы и закончились. Сразу после закрытия участков объявили результаты экзит-полла: действующий президент побеждает с отрывом всего в 0,8%. Итоговый счет оказался чуть больше в пользу Дуды: 51,2% против 48,8% у Тшасковского.

Пожалуй, для единства Польши именно такой результат самый рискованный. В ходе более чем эмоциональной кампании оба лагеря высказали друг другу немало оскорблений, подозрений и обвинений. При таком минимальном отрыве действующего президента от соперника очень легко раздуть сомнения в легитимности его победы, учитывая те грязные методы, которые применялись в ходе кампании. Собственно, сторонники Тшасковского сразу же принялись этим заниматься.

Польское общество расколото по географическому признаку: семь восточных воеводств проголосовали за действующего президента, девять западных — за его соперника. Налицо и резкое поколенческое расслоение. Так, за Дуду отдали голоса 62% избирателей старше 60 лет, а за Тшасковского — 64% молодежи младше 29 лет. Нынешнего главу державы поддержало подавляющее большинство патриархальной польской деревни, его оппонента — крупные города, склоняющиеся к Западной Европе.

Если раньше польские элиты худо-бедно объединялись вокруг придуманной ими же идеи "русской угрозы", то сейчас эта тема как бы и не присутствовала. Нет, без нее, конечно, не обошлось. И в этом смысле никаких кардинальных изменений не произошло: что Дуда, что Тшасковский ничем не отличаются друг от друга при обсуждении внешнеполитической повестки, высказывая антироссийские, проамериканские и пронатовские идеи.

Занятный момент: основной поп-темой, как это ни парадоксально звучит для тех, кто считал Польшу католической традиционалистской державой, стало обсуждение прав ЛГБТ-сообщества и однополых союзов. По мере приближения выборов Дуда усиливал свою риторику, направленную против геев, и даже договорился до того, что "идеология ЛГБТ более деструктивна, чем коммунизм", что вызвало предельно гневную реакцию на Западе.

Надо заметить, в кампанию не раз вмешивались и европейские структуры, которые по мере усиления консервативной риторики Дуды увеличивали и резкость своих заявлений, явно подыгрывавших оппоненту президента. К примеру, когда власти регионов, контролируемых правящей партией, попытались объявить себя зонами, "свободными от ЛГБТ", Еврокомиссия моментально ударила по самому больному месту поляков: пригрозила, что за это лишит финансирования местные правительства. Так что если кого и обвинят во вмешательстве в польские выборы, то на этот раз вряд ли Россию.

Собственно, накануне второго тура за это уже досталось Германии. МИД Польши вызвал немецкого поверенного в делах после статьи Die Welt, открыто призвавшей поляков голосовать за Тшасковского. Масла в огонь подлил польский таблоид Fakt, обвинивший Дуду в покрывательстве педофила. Это тоже добавило антигерманской риторики в кампанию главы державы, который сразу указал на немецких собственников газеты и обвинил Германию в том, что та хочет выбрать польского президента.

Команда Дуды, обложенная со всех сторон Брюсселем и либеральными СМИ Европы, в конце концов пошла на ход, кажущийся совершенно диким для XXI века. Решили разыграть карту антисемитизма. Сделали это руками государственного польского телеканала TVP, который фактически являлся медиаштабом президента (97% новостей о Дуде там были позитивными при трех процентах нейтральных сюжетов, а 87% сообщений о Тшасковском были негативными при 13% нейтральных).

Этот канал поставил Тшасковского в тупик вопросом о том, собирается ли он выплачивать компенсации евреям за холокост на территории Польши. А затем регулярно разгонял тезис о том, что отказ оппозиционного кандидата обсуждать данный вопрос — проявление его сговора с некими закулисными "еврейскими организациями", порой с прямым указанием на Джорджа Сороса. Данный ход настолько шокировал западные и израильские СМИ, что, по-видимому, Варшаве придется еще долго объясняться по поводу столь оригинальных для современного европейского государства технологий выборов.

Вообще, взаимных претензий у Брюсселя и кампании Дуды в ходе этой ожесточенной борьбы накопилось огромное множество. И без того сложные отношения последних лет уж точно не станут лучше после столь бурного обмена мнениями. Таким образом, главным итогом столь грязных выборов-2020 стало усугубление политического раскола Польши и резкое ухудшение ее отношений со своими европейскими союзниками.

Варшаве стоило бы зафиксировать то, что Россия тут совершенно ни при чем.