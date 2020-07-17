Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию

Напомним, что Европа заинтересована в первую очередь в так называемом зеленом водороде, получаемом электролизом с использованием ВИЭ (возобновляемых источников энергии), но на переходном этапе возможно брать водород и из других источников. Так или иначе, в планах на ближайшую пятилетку строительство шести гигаватт электролизеров. Это не так уж и много, но вот в более долгосрочных планах, до 2030 года, предполагается строительство 40 гигаватт на территории ЕС и еще 40 гигаватт в сопредельных странах, которые будут экспортировать водород в ЕС. Это уже заметные объемы, для сравнения: мощность всей российской энергосистемы — 240 гигаватт.

Любопытно, что среди сопредельных стран приоритетным партнером выбрана Украина, где может размещаться до десяти гигаватт электролизеров. Неясно, правда, откуда на Украине будет браться достаточно дешевая электроэнергия. Солнечная энергетика на Украине оказывается в 2,5-3 раза дороже, чем в Германии (хотя инсоляция лучше). И как раз сейчас на Украине происходит в общем-то редко встречающийся в мировой практике процесс — изменение задним числом гарантированных тарифов выкупа зеленой электроэнергии, так как с текущими отчислениями на "зелень" собираемых денег на энергорынке не хватает. Даже с учетом дешевой энергии АЭС. В теории именно с помощью АЭС на Украине могли бы производить достаточно дешевый водород, но при условии, что все эти станции будут работать еще десятилетия. Пока же вся эта история выглядит очередным способом демонстрации интеграции в ЕС с неочевидным результатом.

В любом случае, даже если использовать более дешевую, чем на Украине, возобновляемую энергию, общим местом стал тот факт, что использование зеленого водорода заметно повысит расходы на энергоснабжение. Вопрос: насколько?

Данные о себестоимости водорода очень часто сообщаются в долларах за килограмм. Этот подход приводит к тому, что соотношение с традиционными единицами измерения теряется. На самом деле все просто: чтобы перевести доллары за килограмм в ставшую уже нормой для нефтегазовых рынков оценку в долларах за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) нужно умножить на 7,4.

Что это означает? Один доллар за килограмм водорода — недостижимая пока, прогнозируемая на 2050 год себестоимость для водорода из ВИЭ, соответствует цене в 7,4 доллара за миллион БТЕ. На всю обозримую перспективу природный газ едва ли будет стоить дороже этой цифры, скорее заметно дешевле. Сейчас стоимость газа — два доллара за миллион БТЕ.

Соответственно два доллара за килограмм водорода (очень хороший результат, который пока также недостижим) — это 14,8 доллара за миллион БТЕ — столько стоил СПГ в Азии в самые лучшие, тучные для отрасли годы (семь лет назад) и с высокой вероятностью мы таких цен больше никогда не увидим. А все оценки текущей стоимости зеленого водорода — 2,7-6 долларов за килограмм — делают этот продукт в несколько раз дороже по сравнению даже с самыми высокими прогнозными ценами на газ.

Кстати, даже самый грязный с точки зрения выбросов "серый водород" производится из природного газа и в процессе конверсии часть энергии неизбежно теряется. Поэтому и такой продукт будет всегда стоить дороже газа.

И конечно, здесь самое важное то, что минимально разумные цены на водород — это прогнозные значения. Иронизировать не хочется: десять лет назад было много шуток по поводу прогнозов кратного снижения цен на электроэнергию ветряков и солнечных станций, но сейчас эти прогнозы реализовались.

Удастся ли это сделать с водородом? Главных компонентов себестоимости водорода — три. Стоимость энергии ВИЭ, стоимость электролизеров и уровень загрузки электролизеров. И если падение стоимости электролизеров очевидно произойдет (все-таки отрасль в нынешнем виде только начинает развиваться), то, с точки зрения цены электроэнергии из ВИЭ, есть все основания предполагать, что мы уже близки к минимально возможной стоимости. И как известно, при двойной конверсии (лишняя энергия ВИЭ — водород — энергия из водорода) мы теряем до половины исходной энергии. Так или иначе, даже в случае благоприятного сценария, электроэнергия из водорода будет как минимум в два раза дороже и непосредственно электроэнергии ВИЭ, и природного газа.

Возникает вопрос: как все это будет окупаться? Ответ известен: за счет роста платежей на выбросы углекислого газа. Ведь даже для того, чтобы сделать зеленый водород конкурентоспособным с водородом из природного газа (с улавливанием углекислоты) необходима стоимость выбросов в 55-90 евро за тонну углекислого газа.

Меры с использованием углеродного налога действительно работают, это хорошо видно на примере Великобритании, где (еще до выхода из ЕС) был повышенный (по сравнению с ЕС) налог на выбросы, что сразу сдвинуло баланс от угольной генерации к газовой.

Как увеличение стоимости выбросов углекислоты будет происходить технически, пока не ясно, но схема в целом рабочая. Однако понятно, что конкурентоспособность европейской экономики с ростом доли дорогой энергии снизится. Решение есть и здесь: трансграничные "климатические налоги" на импорт из стран с высоким уровнем выбросов.

Уже сделаны и предварительные оценки, что это означает для России. В зависимости от выбранного варианта, это может привести к дополнительным пошлинам на поставки российской продукции в Европу — от шести миллиардов евро в 2028-2030 годах (позитивный для нас сценарий) до 50 миллиардов за 2022-2030 гг. (негативный вариант). Базовый сценарий — 33 миллиарда за 2025-2030 годы. При этом в большей степени пострадает экспорт газа и некоторых металлов, а, к примеру, производство нефти полностью укладывается в европейские нормативы. Ведь речь пока в этих трансграничных углеродных налогах идет только о выбросах при производстве продукции. Другими словами, остается возможность и в дальнейшем увеличении подобных пошлин, по мере того как ЕС будет двигаться к полной декарбонизации.

Прогнозировать, как изменится внешняя торговля в этом случае, сложно. Евросоюз слишком крупный торговый партнер, в том числе и для России, чтобы эти объемы можно было просто переориентировать на другие рынки. Не менее интересно, к чему подобные налоги приведут, к примеру, для китайского импорта. Непонятно и то, как будут развиваться США, — программа Байдена, в отличие от идей Трампа, подразумевает значительное "озеленение" американской экономики.

Но в сумме с уже ведущимися торговыми войнами можно предположить, что зеленые трансграничные налоги при прочих равных приведут к еще одному удару по глобализации и стимулируют регионализацию международной торговли — в данном случае раздел пойдет между теми странами, кто примкнет к стратегиям ускоренной декарбонизации, и теми, кто не придает этому аспекту серьезного значения.

Источник: РИА Новости