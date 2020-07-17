Европа проведет зеленую революцию на Украине и заставит платить Россию

Напомним, что Европа заинтересована в первую очередь в так называемом зеленом водороде, получаемом электролизом с использованием ВИЭ (возобновляемых источников энергии), но на переходном этапе возможно брать водород и из других источников. Так или иначе, в планах на ближайшую пятилетку строительство шести гигаватт электролизеров. Это не так уж и много, но вот в более долгосрочных планах, до 2030 года, предполагается строительство 40 гигаватт на территории ЕС и еще 40 гигаватт в сопредельных странах, которые будут экспортировать водород в ЕС. Это уже заметные объемы, для сравнения: мощность всей российской энергосистемы — 240 гигаватт.
В любом случае, даже если использовать более дешевую, чем на Украине, возобновляемую энергию, общим местом стал тот факт, что использование зеленого водорода заметно повысит расходы на энергоснабжение. Вопрос: насколько?
Данные о себестоимости водорода очень часто сообщаются в долларах за килограмм. Этот подход приводит к тому, что соотношение с традиционными единицами измерения теряется. На самом деле все просто: чтобы перевести доллары за килограмм в ставшую уже нормой для нефтегазовых рынков оценку в долларах за миллион британских тепловых единиц (БТЕ) нужно умножить на 7,4.
Соответственно два доллара за килограмм водорода (очень хороший результат, который пока также недостижим) — это 14,8 доллара за миллион БТЕ — столько стоил СПГ в Азии в самые лучшие, тучные для отрасли годы (семь лет назад) и с высокой вероятностью мы таких цен больше никогда не увидим. А все оценки текущей стоимости зеленого водорода — 2,7-6 долларов за килограмм — делают этот продукт в несколько раз дороже по сравнению даже с самыми высокими прогнозными ценами на газ.
Кстати, даже самый грязный с точки зрения выбросов "серый водород" производится из природного газа и в процессе конверсии часть энергии неизбежно теряется. Поэтому и такой продукт будет всегда стоить дороже газа.
И конечно, здесь самое важное то, что минимально разумные цены на водород — это прогнозные значения. Иронизировать не хочется: десять лет назад было много шуток по поводу прогнозов кратного снижения цен на электроэнергию ветряков и солнечных станций, но сейчас эти прогнозы реализовались.
Возникает вопрос: как все это будет окупаться? Ответ известен: за счет роста платежей на выбросы углекислого газа. Ведь даже для того, чтобы сделать зеленый водород конкурентоспособным с водородом из природного газа (с улавливанием углекислоты) необходима стоимость выбросов в 55-90 евро за тонну углекислого газа.
Меры с использованием углеродного налога действительно работают, это хорошо видно на примере Великобритании, где (еще до выхода из ЕС) был повышенный (по сравнению с ЕС) налог на выбросы, что сразу сдвинуло баланс от угольной генерации к газовой.
Как увеличение стоимости выбросов углекислоты будет происходить технически, пока не ясно, но схема в целом рабочая. Однако понятно, что конкурентоспособность европейской экономики с ростом доли дорогой энергии снизится. Решение есть и здесь: трансграничные "климатические налоги" на импорт из стран с высоким уровнем выбросов.
Прогнозировать, как изменится внешняя торговля в этом случае, сложно. Евросоюз слишком крупный торговый партнер, в том числе и для России, чтобы эти объемы можно было просто переориентировать на другие рынки. Не менее интересно, к чему подобные налоги приведут, к примеру, для китайского импорта. Непонятно и то, как будут развиваться США, — программа Байдена, в отличие от идей Трампа, подразумевает значительное "озеленение" американской экономики.
Но в сумме с уже ведущимися торговыми войнами можно предположить, что зеленые трансграничные налоги при прочих равных приведут к еще одному удару по глобализации и стимулируют регионализацию международной торговли — в данном случае раздел пойдет между теми странами, кто примкнет к стратегиям ускоренной декарбонизации, и теми, кто не придает этому аспекту серьезного значения.
Источник: РИА Новости