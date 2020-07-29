Для чего Россия проводит маневры войск в пяти регионах Кавказа

А также — привести силы и средства Южного военного округа в состояние готовности к мгновенному и эффективному реагированию на внешние военные угрозы.
Учебно-тренировочные полеты в стратосфере 28 июля выполнили экипажи истребителей Су-27СМ3 и Су-30М2 из состава авиационных соединений ЮВО, которые базируются в Крыму и Краснодарском крае. Летчики отработали поиск и обнаружение летательных аппаратов условного противника, ведение воздушного боя на высотах 12-15 километров.
В движение пришел весь могучий боевой организм Южного военного округа, где в летнем периоде обучения запланированы свыше 20 батальонных тактических и более десяти специальных учений. Командующий войсками ЮВО Александр Дворников ранее заявил: "Батальонные тактические учения, а также ряд специальных учений являются основой подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения "Кавказ-2020".
Большой Кавказ
Мотострелковое соединение 58-й общевойсковой армии Южного военного округа 28 июля поднято по тревоге. Подразделения различных родов войск из состава двух батальонных тактических групп (БТГ) соединения получили оружие, боеприпасы и на штатной боевой технике выдвинулись в районы сосредоточения. На общевойсковом горном полигоне Дальний военнослужащим предстоит выполнить учебно-боевые задачи по предназначению, с применением всего спектра тактических приемов и вооружения. Батальонные тактические группы отрабатывают действия друг против друга под прикрытием армейской авиации.
В начале июля на территории полигонов Нагвалоу и Цабал, в горах и на Черноморском побережье Абхазии прошли совместные учения абхазской армии и подразделений 7-й российской военной базы с участием более трех тысяч военнослужащих, 300 единиц боевой и специальной техники. Объединенная войсковая группировка двух стран постоянно учится эффективно взаимодействовать на поле боя с применением широкого спектра тактических приемов и вооружений.
Совпадение
Совместные азербайджано-турецкие военные маневры начинаются 29 июля на фоне обострения обстановки на границе Азербайджана и Армении. Тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой поэтапно пройдут в Баку, Нахчыване, Гяндже, Кюрдамире, Евлахе и завершатся 10 августа.
Разумеется, в совпадении мероприятий боевой подготовки разных стран на Северном и Южном Кавказе нет интриги или конфликтного потенциала. Маневры российских войск всегда проходят строго по плану, даже если это внезапная проверка с привлечением 150 тысяч военнослужащих, 26 тысяч единиц вооружения и техники, 400 летательных аппаратов и более 100 кораблей и судов ВМФ Южного и Западного военных округов. Напомню, это мероприятие состоялось 17-21 июля.