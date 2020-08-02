Объявлять холодную войну Америке — а зачем? Китай никуда не спешит

Если вам, глобальной державе, другая такая же по мощи глобальная держава объявила, по сути, холодную войну на десятилетия вперед — и множество аналитиков в мире именно так эту акцию и восприняло, — то, не правда ли, было бы естественно как-то на вызов ответить.

И тоже что-то такое объявить. Однако реакция Китая на вызов США получается пока весьма своеобразная и как минимум неторопливая, пишет колумнист РИА Новости Дмитрий Косырев.

Речь, напомним, о выступлении на прошлой неделе госсекретаря США Майка Помпео "Коммунистический Китай и будущее свободного мира" в калифорнийском городе Йорба-Линда. Общая идея речи: весь "свободный мир" теперь должен ужесточить политику в отношении Китая, а как именно — подробности будут позже.

Первая китайская реакция поступила во внешний мир в виде публицистики, то есть личных мнений экспертов в разных СМИ. Ну и еще — реплики официального представителя МИД КНР.

Ждали выступления главы государства Си Цзиньпина, который, как было известно, собирался произнести речь на ежегодном заседании директоров Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, дождались — вот оно, выступление. Про то, что банк — платформа для построения мирового сообщества с общей судьбой, Си сказал. Про Помпео и холодную войну — нет.

Хорошо, допустим, Пекин строго соблюдает протокол: от имени США выступил глава дипломатического ведомства, значит, от Китая должен говорить тоже министр иностранных дел Ван И. Говорить, обращаясь к кому? Здесь Пекин пошел на не вполне обычный шаг — опубликовал довольно полную версию слов Ван И в разговоре с нашим Сергеем Лавровым по горячим следам выступления Помпео.

А сказал министр Ван следующее: великая держава (США) не должна себя так вести, она "прибегает к экстремальным мерам и создает горячие точки и конфронтацию в международных отношениях, потеряв ум, мораль и доверие к себе".

Хорошо, ум Америка, может, и потеряла, но что Китай будет по этому поводу делать, кроме очевидных обещаний в разговоре Ван — Лавров "защищать свои интересы и достоинство"? Пекин как минимум не спешит это нам рассказывать. Более того, он, похоже, вообще не склонен присоединяться к мнению политологов, говорящих, что мир теперь вернется к эпохе холодной войны на десятилетия вперед.

Почему так: здесь есть смысл посмотреть на некоторые очевидные и не очень очевидные мысли упомянутых выше китайских экспертов. Например, мысли о том, что никогда еще Америка не была такой внутренне слабой, как сейчас: надвигающаяся расово-гражданская война, вирус и прочее. Соответственно, попытки сделать из Китая врага, объединяющего собственную нацию, — это скорее отчаянная импровизация, чем что-то продуманное; надо подождать и посмотреть, чем она кончится.

Но что совершенно очевидно — это то, что для населения Китая США утратили облик державы и общества, "выдающихся во всех отношениях". Америка победила СССР, напоминает очередной китайский автор, из-за внутреннего развала последнего, и превосходство западной системы и стиля жизни сыграли тут свою роль. А китайское общество сейчас, наоборот, утрачивает здоровое, как и нездоровое уважение к США, поэтому переживет возможные надвигающиеся неприятности куда легче.

И опять из области очевидного: в прежней холодной войне у США были мощные союзники, целый западный альянс. А сейчас Америка лишилась прежних способностей мобилизовывать союзников на длительную конфронтацию. Никакая холодная война им не нужна. Китай же всего-навсего призывает этих союзников к нейтралитету, то есть к тому, чего они и сами хотят.

Да и своих партнеров склоняет к тому же, а не к выстраиванию антиамериканского лагеря. ("Проще погонять лошадь в том направлении, куда она и без того уже скачет". Ковбойский фольклор, не из Китая.)

Допустим, что немалая часть этих оценок пахнет самообманом или, точнее, происходит из стремления китайцев к внутренней мобилизации общества — такой же, какую пытаются организовать для Америки персонажи типа Помпео. Допустим также, что ровно половина полуофициального пекинского оптимизма чрезмерна. Но все-таки остается вторая половина такового. Откуда он берется?

Прежде всего тут имеет значение фактор времени — есть смысл срочно подождать развития событий. Хотя бы потому, что не только Китай, а весь мир ждет исхода ноябрьских президентских выборов в США, пытаясь угадать, что после них будет: демократы, республиканцы или гражданская война и прочий развал на почве непризнания результатов выборов. Соответственно, до того у нас — время уклоняться от союзнических и прочих обязательств перед любой из сторон конфликта.

Надо сказать, что как минимум на экспертном уровне китайские полемисты тут уже допустили явную ошибку — пытаются в своих публикациях однозначно встать на сторону "угнетенной черной общины", "борющейся за свои права", да еще и объяснять, что США — худший в мире образец борьбы с коронавирусом. То есть, по сути, речь о подыгрывании не самой чистоплотной пропаганде демократов.

Ну и стоит ли тогда удивляться, что на таком же неофициальном уровне в правых кругах США появилась фальшивка о том, что черные террористы получают целые партии оружия из Китая? Это — из серии прочих фальшивок, вместе выстраивающих совершенно несуразный образ Китая как "подрывного коммунистического государства, где подавляется сопротивление режиму, особенно национальных меньшинств".

Есть еще одна причина нежелания официального Пекина слишком быстро и сильно реагировать на действия США. В Китае существует традиция — каждый год в августе высшее руководство отправляется на курорт Бэйдайхэ, где в неформальной обстановке решает самые важные вопросы.

Помнится, пару лет назад оттуда долетала никем не подтвержденная информация насчет бунта оппозиции Си Цзиньпину: зачем ему нужно было отказываться от традиции "скрывать свою силу", зачем в речах претендовать на глобальное лидерство или часть такового?

Но Си и его сторонники тогда якобы объяснили недовольным, что первая экономика мира имеет ноль шансов прикидываться слабой, так что надо готовиться — к тому, что далее и произошло. И продолжает происходить.

Так что сильных акций Китая в ответ на американский вызов не стоит ждать до сентября, а оттуда недалеко и до 3 ноября (выборы в США), далее будут печальные для всех в мире (но необязательно для Китая) экономические итоги года… В общем, найдется много поводов не явиться на холодную войну, просто проигнорировав ее.