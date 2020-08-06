Возрождение "Каспийского монстра": быть или не быть

В ближайшее время в ВМФ России вернутся тяжелые боевые экранопланы в их новейшем варианте, с крылатыми ракетами на борту. Они способны действовать вблизи родных берегов и в самых удаленных районах планеты, в любых климатических условиях, при отсутствии инфраструктуры базирования.

Единственный в мире российский ракетный экраноплан "Лунь" 31 июля отбуксирован морем из Каспийска в Дербент, где станет центральным экспонатом парка "Патриот". Построенный 34 года назад в Нижнем Новгороде, после длительных испытаний экраноплан "Лунь" в 1991 году был передан Каспийской флотилии для опытной эксплуатации. И остался единственным в серии из восьми запланированных аппаратов проекта 903. Однако экранопланы не ушли в историю.

Благодаря высокой скорости (500 км/час) и малой высоте полета (7-10 метров) экранопланы-ракетоносцы способны незаметно для радаров преодолевать тысячи километров над морем и равниной, с неожиданных направлений подходить к военно-морским базам или авианосным ударным группам противника на расстояние ракетного пуска и наносить удар.

Новые экранопланы позволят расширить боевые возможности Военно-морского флота. Ранее начальник управления кораблестроения ВМФ России капитан 1 ранга Владимир Тряпичников заявил, что "Развитие экранопланов" будет включен в программу кораблестроения до 2050 года. Минобороны РФ сформировало тактико-техническое задание на создание нового экраноплана, ведутся опытно-конструкторские работы. По предварительным данным, новый экраноплан взлетит уже в 2022 году.

В СМИ активно обсуждается возрождение "Каспийского монстра" (так аппарат назвали на Западе за огромные размеры и фантастический внешний вид). Мимо не прошли ни американское издание National Interest, ни китайское издание Sohu.

Научно-технологическая и производственная база имеется – Россия значительно опередила западные страны в развитии многоцелевых экранопланов. Так, "Лунь" еще 29 лет назад хорошо летал и проводил ракетные пуски, а разрабатываемый в США с конца 1990-х годов грузовой экраноплан Boeing Pelican проектной грузоподъемностью 1 200 тонн (отсек рассчитывали на 17 танков "Абрамс") не был построен даже в виде прототипа.

Каковы сегодня перспективы возрождения боевых экранопланов российского ВМФ?

Особенности применения

Многоцелевые экранопланы (на Западе их называют WIG - Wing-In-Ground effect) в недалеком будущем могут стать основой для разработки и применения новейших высокоточных крылатых и гиперзвуковых ракет, ударных беспилотников, электромагнитных пушек, тяжелых торпед.

В качестве сил быстрого реагирования ударные экранопланы могли бы эффективно патрулировать зону российского Заполярья.

В десантной (грузовой) модификации эти аппараты позволят оперативно перебрасывать на значительное расстояние военнослужащих со штатным вооружением и бронетехникой. Новые экранопланы практически невидимы для радаров противника, по экономичности и грузоподъемности превосходят самолеты и вертолеты, по скорости – суда на подводных крыльях. Позволяют "проецировать силу" на большом удалении от зоны конфликта ("Чайка-2" – до 5000 км), и во всех сферах боевого применения способствуют росту возможностей России.

По данным National Interest, новый экраноплан А-050 "Чайка-2" является реинкарнацией "Каспийского монстра" и создается (в нижегородском Центральном конструкторском бюро имени Алексеева) для перевозки пассажиров (до 100 человек) и грузов в морских прибрежных районах, включая арктические. Строится целая линейка "крылатых кораблей" различной грузоподъемности (специализации), которые взлетят не позднее 2022 года.

Ранее Китай инициировал переговоры о приобретении нескольких экранопланов "Чайка" для Народно-освободительной армии. Это косвенно свидетельствует о высокой степени готовности и эффективности машины, которая может стать большим сюрпризом для вероятного противника.

Как безаэродромная авиация экранопланы полезны и в мирной жизни. Так, российское НПО "Эколен" разрабатывает гражданский аналог "Каспийского монстра", наземно-воздушную амфибию (НВА), способную летать со скоростью самолета, и гораздо большей грузоподъемностью до 750 тонн – для эксплуатации на морях и реках, в тундре и пустыне. Для взлета и посадки экраноплану необходима лишь достаточная по размерам акватория или ровный участок суши.

Выдающиеся характеристики

Экраноплан использует эффект, возникающий при полете на очень малой высоте, когда набегающий воздушный поток создает под крылом плотную "воздушную подушку". Приподнимаясь над морем (ледяным полем, снежной равниной или южной степью), аппарат приобретает устойчивость и "планирует" на скоростях до 500 км/час с минимальным расходом топлива и с большой полезной нагрузкой: "Чайка-2" – до 10 тонн.

Нижегородское КБ имени Алексеева также работает над созданием тяжелой версии экраноплана А-080 "Чайка-3" со взлетной массой в 100 тонн. Перспективная машина получит современную российскую авионику и навигационно-пилотажный комплекс. Сможет самостоятельно выходить на необорудованное побережье с уклоном в пять градусов, базироваться на воде и аэродромах.

Технологически впечатляет даже старый добрый "Лунь", который мог преодолеть со скоростью 450 км/час более 2 000 км, на высотах от трех до 500 метров и при своих габаритах потреблял топлива в пять раз меньше, чем транспортный самолет.

Он внушает уважение одним своим видом. На передней части корпуса, на пилоне расположены 8 тяговых двигателей (на базе турбин Ил-86), сопла которых для усиления экранного эффекта расположены под углом к воде (нагнетаемый поток отражается в крылья, расположенные чуть позади). На фюзеляже экраноплана установлены три пары противокорабельных ракет ЗМ-80 "Москит" дальностью до 250 км и РЛС наведения. Длина – почти 74 метра, и трапециевидные крылья с размахом в 44 метра и площадью 550 квадратных метров венчают космический облик аппарата с максимальной взлетной массой 380 тонн.

Что касается боевого предназначения, трех сверхзвуковых ракет "Москит" (максимальная скорость 2,8М с темпом стрельбы при залповом пуске 5 секунд) было бы достаточно для уничтожения авианосца.

Экранопланы создавались для ВМФ СССР как средство уничтожения кораблей противника. Первый полет "Лунь" совершил в 1985 году. Высокая скорость и живучесть в сочетании с большой грузоподъемностью и способностью лететь над сушей и льдом (а также летать на больших высотах) изначально обеспечивали невероятные возможности. Экранопланы "Лунь", "Орленок" успешно адаптировали для доставки ракет и десантников.

Десантный "Орленок" был поменьше размером, и предназначался для быстрой перевозки войск и техники (до 150 десантников или две БМП). После демонтажа СССР строительство всей серии аппаратов прекратили (к этому времени второй "Лунь" проекта 903 был готов на 95%), а боеспособного "убийцу авианосцев" поставили на прикол в Каспийске. Подобное больше не должно повториться, ведь западные "партнеры" все равно не оценят. Сегодня на качественно новом технологическом уровне можно и нужно совершенствовать боевые характеристики экранопланов – для укрепления мира, на благо России и ее союзников.