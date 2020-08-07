Саудовская Аравия "делает шаг к ядерной бомбе", готовясь к выборам в США

По мере приближения выборов президента США вскрываются определенные факты, указывающие на то, что некоторые страны заранее готовят себе "запасные аэродромы" на тот случай, если президентом США станет Джо Байден и начнет корректировать внешнюю политику Вашингтона в соответствии со своими представлениями о прекрасном.
Независимо от того, какой электоральный сценарий реализуется на американских избирательных участках (или если пророчество Трампа о гражданской войне сбудется, то прямо на окровавленных вашингтонских улицах), последствия этих подготовительных действий будут сказываться на распределении геополитических сил, блоков и контуров еще очень долгое время, что сильно беспокоит наших заокеанских партнеров. А уж когда речь заходит о ядерных рисках и китайском влиянии в самом взрывоопасном и стратегически важном регионе планеты, то эмоции и страхи просто зашкаливают.
А с другой стороны, The Wall Street Journal публикует информацию от своих собственных высокопоставленных американских источников, согласно которой Саудовская Аравия якобы уже находится в тесном ядерном сотрудничестве с Китаем и даже якобы завершила строительство собственной секретной установки по обогащению урана.
Можно долго дискутировать о том, является ли предполагаемое ядерное сотрудничество по линии Эр-Рияд — Пекин (если оно действительно происходит) неким ответом на вероятные экономические, санкционные и дипломатические риски, связанные с Джо Байденом, или речь идет о том, что угрозы Байдена и его очевидная антисаудовская риторика по сути являются попыткой запугать Эр-Рияд, который начал сближение с самым серьезным конкурентом США на геополитической арене. Однако независимо от точной интерпретации связь между вышеперечисленными событиями, скорее всего, есть, и этот сюжет явно не закончится двумя материалами в авторитетных СМИ — в том смысле, что обязательно последуют (частично скрытые) политические и экономические жесты и меры воздействия.
"Презрительная критика Байдена в адрес саудовцев — это предупредительный выстрел после объятий Трампа", — утверждает заголовок Bloomberg. Как следует из самой статьи, "бывший вице-президент (Байден) назвал королевство изгоем и пригрозил остановить продажи американского оружия, крупнейшим покупателем которого является Саудовская Аравия", а кроме того, "сигнализировал о большем желании сотрудничать с Ираном, главным соперником королевства".
Действительно, сложно спорить с тезисом, что для администрации Байдена (если он выиграет выборы или победит в будущей гражданской войне) борьба с Китаем и Россией будет очень важна, но именно из-за этого как минимум "саудовский вопрос" может быть очень важным для Вашингтона. Главный покупатель саудовской нефти — КНР, и вообще необходимость импорта энергоносителей является одной из немногих уязвимостей китайской экономики, на которые Вашингтон в перспективе может надавить. Саудовская Аравия и Россия — это два столпа нефтяного мегаальянса ОПЕК+, который, с одной стороны, разорил американских сланцевиков, а с другой — позволяет поддерживать цены на нефть на сравнительно комфортных уровнях для российского бюджета. А если учесть (не подтвержденные официально) сообщения о том, что Саудовская Аравия занимается секретным ядерным сотрудничеством с Китаем, то ситуация становится совсем интересной.
Легко поверить на слово американским журналистам, когда они утверждают, что эта информация вызвала крайнюю озабоченность среди конгрессменов обеих партий. Саудовская Аравия на официальном уровне, по утверждению The Wall Street Journal, отрицает существование установки и подчеркивает мирный характер своей ядерной программы. Госдеп США отказался комментировать ситуацию, но почему-то решил подчеркнуть, что Вашингтон неоднократно предупреждал своих партнеров об "опасности сотрудничества" с Китаем в сфере даже гражданских атомных технологий.
Если ситуация будет развиваться по "иранской схеме", которую опробовал Трамп, то последствия могут быть самыми разными, но все они будут негативными для американо-саудовских отношений: начиная от дипломатического охлаждения и заканчивая (если дело зайдет совсем далеко) санкциями. Но даже если Байден не победит, возникнет вопрос: не захочет ли Саудовская Аравия все-таки найти себе более предсказуемого партнера, чем переменчивый вашингтонский истеблишмент.
Источник: РИА Новости