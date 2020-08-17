В Китае призвали экономить еду. У России появился шанс потеснить США

"Год бедствий" в Азии может оказать серьезное влияние на положение России в мировой торговой иерархии.

В Китайской Народной Республике уже два месяца идут проливные дожди. В результате река Янцзы разлилась настолько сильно, что правительство было вынуждено эвакуировать из прилегающих районов более двух миллионов человек, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.

Рекордные атмосферные осадки привели к тому, что на плотине гидроэлектростанции "Три ущелья" в провинции Хубэй уже несколько недель проводится экстренный сброс воды, поэтому уровень воды в реке Хуайхэ и озере Тайху поднялся выше критических значений. В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса.

Проблема приобрела такой масштаб, что 11 августа председатель КНР Си Цзиньпин выступил с обращением к нации, призвав сограждан бережно относиться к еде. Параллельно правительству поручено разработать и реализовать программу продовольственной безопасности, которая, цитируем, "обеспечит рациональный расход пищевых продуктов в период борьбы с паводками и ограничения импорта в результате пандемии".

Обеспокоенность китайского руководителя абсолютно понятна. С одной стороны, от большой воды страдают главные рисовые житницы — провинции Цзянсу, Аньхой, Хубэй и Сычуань, и стране грозит если не голод, то резкий рост импорта, а значит, бюджетных расходов. С другой — примостился совместный отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Китайской академии наук, где сказано, что ежегодно китайские рестораны и другие заведения общественного питания выбрасывают на помойку без какого-либо применения 18 миллионов тонн еды, или более трех процентов национального производства. Таким количеством пищи можно было бы накормить 50 миллионов человек.

На призыв главы государства уже отреагировала, например, Wuhan Catering Association — из того самого города, где была зафиксирована первая и самая сильная вспышка коронавируса. Местные рестораторы обязались уменьшить объемы реализуемой пищи, в среднем каждые десять посетителей теперь будут съедать девять порций, а небольшим компаниям на два-три человека владельцы заведений будут предлагать половинные или уменьшенные порции. Кроме того, каждое заведение общественного питания будет предлагать забирать недоеденную пищу домой — чтобы не выбрасывать ее и чтобы клиенты меньше покупали продуктов на стороне.

Меры эти кажутся смешными, если не помнить, что только в самом Ухане — более 11 миллионов жителей, а если мероприятия станут общегосударственными, то придерживаться их будут полтора миллиарда человек.

А теперь, собственно, главное.

В своей речи Си Цзиньпин неоднократно повторил ключевой тезис: Китай должен решить проблему зависимости от импорта пищевой продукции. Тезис этот не нов, и Пекин настойчиво работает в этом направлении уже не первый год.

Информационное агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное бюро статистики КНР сообщает, что за последние 70 лет страна пятикратно увеличила сбор зерновых, активно развивает собственное птице- и животноводство. Еще Китай выдает 64,5 миллиона тонн речных и морепродуктов в год, нарастив производство по данному показателю в 143 раза и занимая первую строчку в мировом рейтинге. Поддерживается и фермерство: количество частных фермерских хозяйств с 2004 года утроилось и достигло отметки в 2,2 миллиона предприятий.

Но все эти позитивные изменения все равно не могут сделать Китай полностью независимым. Ряд продовольственных позиций производить у себя либо затруднительно, либо финансово нецелесообразно, а потому сейчас главный вопрос: с кем Китай будет дружить и у кого станет покупать еду?

В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5 процента всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция. И если все прочие предпочитают в отношениях с Китаем занимать позицию нейтралитета, то Вашингтону есть над чем задуматься.

Согласно результатам подписанного зимой торгового соглашения, КНР обязалась покупать у США сельскохозяйственных товаров на сумму не меньше 50 миллиардов долларов в год, однако на практике этого не происходит. Пекин ссылается на лазейку в договоре, где сказано, что закупки выполняются с учетом внутреннего спроса и рыночной конъюнктуры. Текущая диспозиция только ухудшает положение американских сельхозпроизводителей, на поддержку которых в период торговой войны американский бюджет выделил 28 миллиардов долларов, но даже это не смогло остановить волну банкротств.

Пандемия отношения государств только ухудшила, руку к чему основательно приложил Дональд Трамп, до сих пор обвиняющий китайцев в сокрытии данных на первом этапе заболеваемости и называющий COVID не иначе как "китайская лихорадка".

Россия среди поставщиков продуктов на общекитайский стол занимает скромную позицию в конце первой десятки, но именно эффект низкой базы и значительно потеплевшие за последние годы отношения открывают для нас окно возможностей.

За первые пять месяцев текущего года экспорт продукции российского АПК в Китай вырос на семь процентов, а в денежном эквиваленте Россия заработала два миллиарда долларов. Наши аграрии впервые в истории сместили со второй строчки экспорта лесопромышленный сектор и уступают лишь производителям минеральных удобрений.

Прогноз погоды на ближайшие дни для Китая неутешительный: там будут и дальше идти сильные дожди, огорчая одновременно руководство страны, фермеров и посетителей ресторанов.

В то же самое время — можно не сомневаться — за кулисами общественного внимания развернется отчаянная борьба за передел экспортного китайского рынка.

Слишком уж лакомые и внушительные цифры там крутятся.

И если Россия в этой борьбе сможет подняться хотя бы на одну строчку, будет уже очень и очень неплохо.