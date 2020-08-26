Урок клиники "Шарите" для России

Ничего удивительного, что при подобных раскладах политики блогеры и просто неравнодушные граждане мгновенно стали крупными специалистами в области биохимии, медицины и криминалистики.

Кремль назвал пустым шумом и неправдой утверждения о причастности к "отравлению" Алексея Навального, к чему, по словам пресс-секретаря российского президента, просто невозможно относиться серьезно.

Однако в нынешнем скандале есть обстоятельства, которые выделяют его из других инцидентов с обвинением России в самых разнообразных преступлениях, включая сбитые гражданские лайнеры, покушения на бывших шпионов, химические атаки на мирные города и подмены пробирок с биоматериалами спортсменов.

Как известно, согласно заявлению берлинской клиники "Шарите", результаты обследования Алексея Навального "указывают на интоксикацию субстанцией из группы действующих веществ ингибиторов холинэстеразы". Какое конкретно вещество отравило политика, немецким врачам неизвестно — они продолжают исследования.

Обнародование информации повлекло за собой два основных последствия.

Во-первых, дикое количество спекуляций, заполонивших страницы СМИ и социальных сетей.

Причина в том, что "группа действующих веществ ингибиторов холинэстеразы" чрезвычайно велика. В нее входят и лекарства от обширного списка заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, передозировку кокаина и послеоперационный парез кишечника, и органофосфорные удобрения, и некоторые препараты бытовой химии (например, всем известный "Дихлофос"), и даже нервно-паралитическое вещество "Новичок". Да-да, тот самый, которым, по утверждению британских спецслужб, в 2018 году были отравлены Скрипали.

Ничего удивительного, что при подобных раскладах политики блогеры и просто неравнодушные граждане мгновенно стали крупными специалистами в области биохимии, медицины и криминалистики.

Вторым же — и вполне ожидаемым — последствием стала жесткая официальная позиция Европы в отношении России. Правда, на этот раз выдвигаемые обвинения носят еще более двусмысленный, нежели обычно, характер. Хорошо знакомое "хайли лайкли", с которым страна уже успела сродниться, заменили более замысловатые конструкции.

Европейский союз, в лице своего верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, решительно осудил "то, что выглядит как покушение на господина Навального" и потребовал привлечь к ответственности "виновных". Стоит отдать должное риторическим изыскам европейской дипломатии: ведь "то, что выглядит как покушение" может таковым вовсе и не являться, зато Москва в любом случае призвана к ответу за попытку убийства борца с властью.

Схоже себя повела и Германия, которая в лице канцлера и министра иностранных дел потребовала от российских властей "до конца" прояснить произошедшее и наказать причастных к нему. Вот только правительство ФРГ использовало изумительную формулировку "с некоторой вероятностью", говоря о возможно криминальном характере болезни Навального. То есть это даже не высоковероятное "хайли лайкли".

К происходящему можно было бы отнестись философски: ведущийся Западом список "преступлений России" пополнился новым инцидентом — это далеко не первый и точно не последний случай. А у российского государства, включая его спецслужбы и сам Кремль, шкура достаточно толстая, чтобы не страдать от огульных обвинений.

Беда в том, что на этот раз на передней линии огня оказались вовсе не они, а совсем другие люди — российские медики. Которые вытащили с того света Алексея Навального, сняли угрозу жизни и стабилизировали его до состояния, позволившее транспортировку пациента в Германию.

Вот уже почти неделю этих людей смешивают с грязью. Сначала за то, что делали свою работу, следуя при этом протоколам соблюдения медицинской тайны, за то, что не информировали ежечасно взволнованную общественность о состоянии политика, и вообще за все на свете. Причем эта же самая взволнованная общественность с полным пониманием отнеслась к строгому соблюдению протоколов немецкой стороной — и к отложенному ради отдыха пилотов рейсу и к отсутствию всякой информации из клиники на выходных.

Теперь же — после заявления "Шарите" — российские врачи и вовсе предстают чудовищами. И вот они уже либо халатные непрофессионалы, не распознавшие отравления ингибитором холинэстеразы, либо вовсе покрывающие убийц преступники.

Не имеют значения звучащие в их защиту голоса: что у отравлений подобными веществами слишком характерная клиническая картина, которую невозможно пропустить токсикологу; что пониженную холинэстеразу российские медики установили в первые же часы; что они проверяли эту версию и отвергли ее; что спасением Алексея Навального занимались как местные омские, так и командированные из столицы специалисты высочайшей квалификации и безупречной репутации. И уж тем более не имеют значения результаты работы врачей, которые говорят сами за себя.

Создателю ВДВ генералу Василию Маргелову принадлежит знаменитое высказывание "Не важно, какой оттенок нашей кожи или разрез глаз, — для врагов мы все русские!".

Наверняка у медиков, спасавших Алексея Навального, самые разные политические взгляды. Не исключено, что среди них есть симпатизанты блогера. Но прямо сейчас их вместе с остальными работавшими в омской больнице коллегами обвиняют во всех грехах, а Запад, по сути, представляет их то ли соучастниками преступления, то ли бессловесными рабами Кремля.

Что ж, происходящее служит нашему обществу очередным болезненным уроком: не имеет значения, каковы ваши убеждения или род занятий, для противников России мы всегда будем русскими, которых нет проблем пустить в расход — политически, профессионально или буквально.

Источник: РИА Новости.