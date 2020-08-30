США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие

Наиболее влиятельное издание США The New York Times опубликовало грустное размышление о том, что возвращение США к той же внешней политике, которая характеризовала "эпоху позднего Обамы", вряд ли будет триумфальным и может оказаться довольно болезненным. Автор материала ведущей американской газеты — Эмма Эшфорд, аналитик номинально республиканского (но насквозь пропитанного симпатиями к американскому "глубинному государству") исследовательского центра Cato Institute, которая открыто поддерживает Байдена и сильно не любит Трампа, что, впрочем, не мешает ей признать очевидное: "возвращение к нормальности", которое может произойти в случае победы Байдена на выборах, на самом деле будет упущенным шансом в плане выстраивания более здоровых отношений между США и окружающим миром, пишет автор РИА Новости.

Стоит отметить, что перспектива победы Байдена и сопутствующего переформатирования внешней политики США печалит не только некоторых номинально республиканских аналитиков (которые при этом не готовы простить Трампу его излишнее миролюбие), но даже некоторых демократов, включая журналистов и высокопоставленных сотрудников администрации самого Барака Обамы.

В свежем номере журнала Foreign Affairs Бен Роудс, который был советником по вопросам национальной безопасности в администрации Обамы с 2009 по 2017 год, в красках описывает, что произойдет после изгнания Трампа из Белого дома:

"Для начала важно иметь четкое представление о том, чего не следует делать новой демократической администрации. Было бы неправильно возвращаться к провалам (внешней. — Прим. ред.) политики США после 11 сентября в ответ на суровую реальность колоссальных ошибок самого Трампа. <...> Существует опасная пропасть между ожиданиями тех избирателей, которые могут избрать Байдена, и инстинктами тех представителей внешнеполитического истеблишмента, которые будут требовать возвращения Соединенных Штатов, действующих как (мировой. — Прим. ред.) гегемон. Если Байден прислушается к своим избирателям, а не к воинственным вашингтонским чиновникам, то ему бы стоило заявить о прекращении состояния постоянной войны (в которой находятся. — Прим. ред.) США, отменив билль "Разрешение на использование военной силы от 2001 года".

Билль, к отмене которого призывает советник по вопросам национальной безопасности Барака Обамы, — это специальный закон, принятый после терактов 11 сентября 2001 года, который дал президенту США практически безграничные полномочия в плане использования военной силы за рубежом. Создатели американской конституционной системы и системы государственного управления в свое время специально не дали президенту таких полномочий и ввели требования точечного согласия со стороны конгресса (то есть учета мнения оппозиции), что, в свою очередь, должно было служить тормозом для слишком кровожадных или авантюрных политических лидеров. Джордж Буш воспользовался терактами, чтобы это ограничение убрать, ввергнув США в состояние той самой "перманентной войны", к остановке которой автор Foreign Affairs призывает Байдена. Однако вряд ли этот призыв будет услышан.

Эмма Эшфорд в статье для New York Times формулирует причину, по которой демократическая администрация в случае победы над Трампом не будет отказываться от "перманентной войны": "Байден хочет вернуться к "нормальной" внешней политике. В этом проблема. Америка не может вернуться к тому, чтобы быть везде и решать каждую проблему".

Соответственно, легко себе представить, как будет выглядеть попытка влезть во все проблемы на мировой арене, причем срочно, особенно в исполнении той части команды Обамы, которую штаб Байдена усадит за штурвал внешней политики. Среди предполагаемых "возвращенцев" — не только сторонники идеи угрожать Китаю "уничтожением его флота за 72 часа" в лице предполагаемого министра обороны Мишель Флурнуа, но и такие кровожадные безумцы, как Саманта Пауэр (сторонница военных интервенций в Ливии, Сирии и вообще везде), Энтони Блинкен — сторонник бесконечной войны в Афганистане, который жестко критиковал Трампа за миролюбие, а Обаму — за нежелание проводить полноценное военное вторжение в Сирию, а также известный и яростный сторонник войны в Ираке 2003 года Николас Бэрнс.

Парадоксальным образом попытка "исправить" внешнеполитические "ошибки" эпохи Дональда Трампа может привести новую администрацию Байдена к типично "трамповской" ситуации — то есть к войне на нескольких фронтах одновременно, только в ее случае это будут не экономические и дипломатические конфликты, а самые настоящие — военные, с вечно повышающимися ставками и рисками.

Белый дом, в котором поселится наиболее кровожадный сегмент команды Обамы, который будет пытаться наверстать упущенные четыре года, может втянуться в жесткое противостояние с Китаем, причем сразу в двух горячих точках: в Южно-Китайском море (плюс Тайвань) и на индо-китайской границе, которая стала ареной кровавых столкновений из-за нерешенных территориальных споров. Запрос на то, чтобы "обрубить крылья китайскому дракону", присутствует и в американской элите, и в американском обществе. Также новой администрации может показаться очень соблазнительной идея все-таки провести военную интервенцию в Венесуэле и показать, что там, где у Трампа с Гуайдо ничего не получилось, вопрос могут решить стратегические бомбардировщики. Введение американских войск в Ливию — это тоже вполне вероятный шаг для того, чтобы "ливийская нефть не досталась Путину".

И конечно, первый же день президентства Байдена можно будет считать первым днем периода повышенного риска начала третьей мировой войны, потому что новая вашингтонская администрация попробует выиграть "сирийскую партию", поражение в которой было невероятно унизительным для американского истеблишмента. И тут в ход вполне могут пойти не только традиционные для США провокации в стиле "белых касок", но и настоящие бомбардировки Дамаска, попытки физической ликвидации сирийского руководства и, вероятно, даже силовые столкновения с российскими силами в регионе.

Если бы речь шла о любой другой группе политиков, чиновников, дипломатов и экспертов (неважно, из какой страны), то можно было бы сказать, что осознание тех ужасающих последствий, к которым приведет эскалация любого из вышеперечисленных конфликтов, обязательно остановит реализацию столь катастрофических сценариев.

Проблема в том, что внешнеполитическая команда Байдена в том виде, в котором она вырисовывается сейчас, — это не те люди, которых пугают какие-либо последствия, ибо они железно, на уровне религиозного фанатизма, верят в "американскую исключительность" и что единственное, что нужно для мирового счастья, — это максимально жестокое принуждение всего мира к вылизыванию американского сапога. Спасти мир от целой серии кровавых конфликтов может специфика внутриполитического момента, через который проходит Америка. С учетом того что Дональд Трамп вполне может не признать результаты выборов, команде Байдена, прежде чем развязывать международные войны, может потребоваться для начала выиграть гражданскую войну в США. А уж победителю в такой войне в любом случае будет не до международных военных авантюр.