Вместе с Навальным Германия получила "грязную бомбу": ущерб будет огромен

Перевозка российского протест-менеджера А. Навального в берлинскую клинику, поначалу казавшаяся доказательством международного авторитета Германии, на деле оборачивается для ее руководства перспективой бесконечных неприятностей и невольного вовлечения в многочисленные конфликты.
Вот краткий список последних "околонавальных" заявлений — как легко заметить, взаимоисключающих.
1)
— Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что "есть несомненные доказательства отравления Навального нервно-паралитическим ОВ из группы "Новичок";
— Президент США Дональд Трамп заявил о том, что у Штатов пока нет никаких доказательств того, что произошло именно отравление.
2)
— Глава германского парламентского комитета по иностранным делам Норберт Реттген заявил, что "надо проводить жесткую политику" в отношении России и что эта жесткая политика в данном случае со стороны Германии — "закупки газа" (то есть остановка "Северного потока — 2");
Фоном для германского руководства проходят: массовые (экономические по сути) анти-карантинные выступления в стране, периодически переходящие в потасовки; боевые призывы польских и британских заклятых союзников немедленно разрядить себе в ногу крупнокалиберный заряд санкций; предвыборная схватка между республиканцами и демократами в США, в которой лежащий в далекой Германии Навальный тоже является одним из сотни мячиков яростного политического пинг-понга; и так далее.
В сущности, единственный европейский деятель, который сейчас никак не озабочен дальнейшим развитием ситуации вокруг Навального, — это сам Навальный, находящийся в коме.
При этом есть основания полагать, что если бы он вышел из комы и трезво оценил ситуацию, то сделал бы все, чтобы попасть обратно домой, в Россию, ибо только здесь в руководстве страны нет никого, кто был бы заинтересован в его смерти.
В США "Навальный, убитый Путиным, другом Трампа" нужен демократам — причем как до выборов, так и после них, ибо окружение Джо Байдена и его предполагаемый набор министров состоит из отборных ястребов, до сих пор сожалеющих о невторжении американцев в Сирию и непревращении ее в арену российско-американских боевых столкновений.
В глазах всех этих сил берлинский пациент является прямым аналогом множественных обвинений в адрес сирийских властей в применении химоружия, видеодоказательства чего бойко мастерили печально известные "Белые каски". Давление, оказывавшееся тогда (в особенности в начале 2017 года) на свежеинаугурированного Дональда Трампа с целью вынудить его ввязаться в полномасштабную войну, было головокружительным.
Сейчас перед канцлером Германии стоит, в сущности, похожая задача — попытаться найти свой аналог "удара по сирийской авиабазе", только в политико-экономическом измерении. Держа при этом в уме, что Россия не Сирия и по ней безответно не бахнуть ни в какой форме, а также то, что сотрудничество с Россией в той самой энергетической сфере, которое требуют убить заклятые союзники, является критичным для немецкой экономики и банального благосостояния граждан (а значит, и для политического будущего национальной политической элиты).
Ангеле Меркель в этой ситуации крайне трудно позавидовать. В этом контексте Навальный + "Новичок" является настоящей медийно-политической "грязной бомбой", которую подсунули германскому руководству и которая при детонации неизбежно отравит все вокруг себя.
Казалось бы, логичный выход из ситуации тут для команды Меркель один — взять выяснение истинного положения дел с "берлинским пациентом" под собственный жесткий контроль.
Но это, во-первых, чревато жесточайшим столкновением с "атлантическими" силами в собственном немецком "глубинном государстве". А во-вторых — неизвестно, насколько у канцлера ФРГ вообще есть реальные возможности влиять на ситуацию.
Все это делает взрыв "грязной бомбы" и масштабный ущерб от нее практически неизбежным. Меркель и ее команде остается только решить, в какой форме этот ущерб минимизировать и когда именно это лучше сделать — до или после американских выборов.
Источник: РИА Новости