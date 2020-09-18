Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит

Это следует из помпезных заявлений польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, прозвучавших на текущей неделе. В ходе трехчасового расширенного заседания польского правительства совместно с тамошней оппозицией он заявил, что на ближайшем заседании глав Евросоюза предложит от имени "Вышеградской четверки" план экономической поддержки Белоруссии. Но поддержка поступит после того, как там будут проведены "свободные выборы" (читай: выборы, результат которых устроит Варшаву).
Но как только замаячил польский "план Маршалла", белорусские оппозиционеры дружно начали генерировать привычные для всех майданов мантры в стиле "Заграница нам поможет". Тихановская после встречи с Моравецким радостно заявила, что польские власти "высказали готовность в будущем, после проведения новых и прозрачных выборов, оказывать нам всякую поддержку, инвестировать в нас и оказывать финансовую помощь на начальных этапах нашего экономического развития".
А еще один знаковый лидер Координационного совета Павел Латушко, комментируя выделение Белоруссии российского кредита в 1,5 миллиарда долларов, уже даже начал рассуждать, какая сумма "спасет отцов белорусской демократии". Оказывается, "реальная финансовая помощь" со стороны Запада должна будет составить три-четыре миллиарда. И торг здесь неуместен, как вы понимаете.
А если кто не верит, он же может обратиться за примером к соседней Украине. Ведь ее экономику после победы Майдана тоже спасали с помощью столь же амбициозного плана. Белорусам стоит вспомнить, как осенью 2017 года в сейме Литвы торжественно, под множество камер, в присутствии дипломатов ведущих стран мира был презентован "план Маршалла для Украины". Инициированный бывшим премьер-министром этой страны Андрюсом Кубилюсом, проект действительно поражал воображение своей масштабностью. Планировалось в течение десяти лет вкладывать в развитие украинской экономики по пять миллиардов долларов ежегодно. Благодаря чему рост экономики Украины должен был в течение каждого года составлять шесть-восемь процентов. Да с такими темпами Украина к 2027 году (срок окончания данного плана) должна выйти в мировые экономические лидеры.
А что же архитектор этих "нью-Васюков" для Украины? Кубилюс сейчас депутат Европарламента и, не поверите, активно призывает Европу создать "план Маршалла" для все той же Белоруссии. Причем если сравнить его публикации о прожектах для Украины трехлетней давности и для Белоруссии сейчас, то и особую разницу тяжело будет найти. Все те же призывы к обузданию "имперской" России, все те же заявления об исторической миссии Литвы в спасении "демократии" у соседей.
Причем спроси сейчас у Кубилюса, какова судьба его плана для Украины, — наверняка обидится. Ведь не ко времени же вспоминать сейчас тот нереализованный прожект, когда срочно надо заниматься другим, более важным и более актуальным. Всем здравым людям понятно, что его судьба будет такой же. Неудивительно, что подобные планы вселенского масштаба порождают государства, сидящие на европейских дотациях, — ясно ведь, что Моравецкий не собирается обеспечивать будущий рост промышленности своего соседа и экономического конкурента, что бы он ни обещал самопровозглашенному "национальному лидеру Белоруссии". Поляки скорее ввергнут белорусскую экономику в бездну, чем будут подкармливать ее в ущерб собственным производителям.
Нет никаких сомнений в том, что польский "план Маршалла" для Белоруссии окажется таким же пшиком, как и литовский прожект для Украины. Потому что не на спасение постсоветских республик они направлены. Для своего внутреннего потребления польские политики и эксперты особо и не скрывают, что это вовсе не об экономике, что это всего лишь демонстрация белорусам пути, альтернативного сотрудничеству с Россией. Мол, Москва вам выделила выгодный кредит в самый нужный момент, а мы в ответ даем понять, что предоставим гораздо больше. Может быть. Когда-нибудь в будущем. Если не верите, спросите у Украины. Ей ведь тоже пообещали до 2027 года 50 миллиардов долларов. Кстати, Остап Бендер, по странному стечению обстоятельств, обещал доверчивым слушателям проведение "Международного Васюкинского турнира" тоже на 27-й год. Итог всем известен. Главное — потом не задавать лишних вопросов о том, где же обещанные Нью-Васюки.
Источник: РИА Новости