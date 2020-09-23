США готовы разрушить ООН, Россия намерена ее спасти

Дистанционный видеоформат, с помощью которого мировые лидеры принимают участие в юбилейной, 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, невольно дает больше информации и пищи для размышления, чем их традиционные выступления с трибуны в нью-йоркской штаб-квартире организации.

Даже просто антураж, в котором находятся государственные руководители, весьма символичен.

Наибольший интерес сегодня закономерно вызвали доклады трех самых влиятельных людей планеты.

Речь Дональда Трампа стала еще одним предвыборным мероприятием, не только акцентировавшим главное — антикитайское — направление его внешней политики, но и в очередной раз подчеркнувшим снисходительно-пренебрежительное отношение американца к Организации Объединенных Наций как таковой.

Трамп выступал в обычной пресс-обстановке Белого дома, на фоне государственного флага и флага президента Соединенных Штатов — без единого внешнего намека на то, что речь адресована не то что ООН, а хотя бы просто международной аудитории.

Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что, поскольку его страна является самым крупным источником финансирования Организации Объединенных Наций, значит, та является подчиненной Вашингтону и обязана исполнять его распоряжения.

Без сомнения, его предшественники думали аналогично, но Трамп оказался первым, кто позволил себе высказать данную позицию открыто, да еще и угрожать наказанием в случае "непослушания".

Так что использование им сегодняшнего выступления для решения задач находящейся в разгаре избирательной кампании полностью укладывается в рамки подобного подхода.

Российские СМИ отметили, что американский президент ни разу не упомянул нашу страну. Зато Китай оказался назван аж двенадцать раз (к слову сказать, США прозвучали только десять). Именно этот вызывающе, прямо-таки скандально антикитайский дух стал сутью речи Трампа. Один только призыв наказать Пекин за распространение коронавируса и использование в речи наименования "китайский вирус" чего стоит.

Подчеркнуто конфронтационный характер американского доклада противоречит сложившимся традициям и неписанным правилам ООН. Но Пекин явно ожидал подобного демарша, и дело не только в том, что на выпады американского президента молниеносно последовала отповедь китайского представителя.

Содержательно речь Си Цзиньпина была посвящена самым острым проблемам текущего момента (в первую очередь, разумеется, мировой борьбе с COVID-19) и выдержана в привычно взвешенном тоне.

Вот только говорил лидер КНР на фоне масштабного пейзажа с изображением Великой китайской стены и суровых красот китайской природы. Трудно не понять прозрачный символический подтекст, заложенный в этой композиции: за спиной Си Цзиньпина находится огромная древняя страна, готовая выстоять перед любой внешней угрозой.

На контрасте с выступлениями американского и китайского коллег речь российского президента оказалась самой традиционной: от поднятого Владимиром Путиным широкого спектра фундаментальных проблем современности до подчеркнуто "ооновского" антуража, на фоне которого он говорил.

Была соблюдена даже такая особенность российского лидера при участии в международных мероприятиях, как зачитывание текста исключительно по бумаге — без использования телесуфлера.

Путин говорил о значимости роли ООН в поддержании стратегической стабильности на планете, о недопустимости искажения истории, о необходимости сохранения контроля над вооружениями и, разумеется, о важности коллективных международных усилий в борьбе с эпидемией коронавируса и ее социально-экономическими последствиями.

И по существу, и по форме это была речь государственного деятеля, чья страна не просто наблюдает за сползанием мира в очередную эпоху хаоса, но и делает все от нее зависящее, чтобы не допустить самого страшного исхода.

Путин в очередной раз напомнил, что за существующую вот уже 75 лет систему международного сотрудничества, диалога и взаимопонимания в прошлый раз была заплачена страшная цена.

И Россия, внесшая тогда главную лепту в нее, до конца будет островком нормальности и здравого смысла, на который всегда может рассчитывать планета.