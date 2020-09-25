Европа борется за либеральное единомыслие и демократический тоталитаризм

Новая холодная война, уже де-факто объявленная Западом, вступает в совершенно новую фазу, когда за антироссийской риторикой неизбежно следуют призывы к преследованию собственных инакомыслящих, чье мнение не вписывается в официальную идеологию. И по ходу развития ситуации выясняется, то мы уже и не являемся основной целью всех этих антироссийских выпадов и санкций, пишет автор РИА Новости.

Уж, казалось бы, насколько жестки относительно России и российской политики последние резолюции Европарламента, в которых даже содержится требование изменить нашу Конституцию. Однако выступает с трибуны того же учреждения глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — и в ее официальной речи звучит лишь одно упоминание нашей страны. Но какое! Она прямо угрожает "тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией". То есть это скорее обращение не к Москве, а к тем государствам и особенно политическим группам внутри самого Евросоюза, которые еще смеют надеяться на более здоровые подходы Брюсселя к внешней политике. Бывший министр обороны Германии тем самым предупреждает европейскую оппозицию: "Мы идем за вами".

Причем западная пресса во всей этой обширной "тронной" речи выделяет данное короткое упоминание России как основной посыл, вынося именно его на первые полосы: "Лидер Евросоюза предостерегает от связей с Россией". То есть данный тезис должен быть доведен до широкого сведения и услышан всеми теми, на кого эта же пресса регулярно навешивает ярлыки "полезных идиотов Кремля".

Нет никаких сомнений в том, что резкое ужесточение отношения к внутренней оппозиции — не реакцией на скандал вокруг "берлинского пациента", как уверяют некоторые европейские политики. Это — скорее ответ на массовое скандирование "Путин! Путин!" у стен российского посольства в Берлине. Это — и боязнь услышать слово правды, которое, как выясняется, пользуется все большим уважением в самой Германии.

На данную "проблему" на днях прямо указала немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Цитируем дословно: "Влияние российских государственных СМИ велико в Германии, где отравление Навального вызвало много споров. Статьи RT Deutsch, немецкоязычного подразделения государственного телевидения, невероятно популярны: согласно данным ЕСВС (Европейской службы внешних связей. — Прим. авт.), они сейчас занимают второе место по цитируемости в социальных сетях Германии".

Задуматься над тем, почему это происходит, а также над тем, почему в последние годы резко падает популярность немецких газет, авторы Süddeutsche Zeitung не в состоянии. По их мнению, основная цель российских СМИ в Европе — это "внести сомнения" в стройные ряды европейского общества. Интересно, с каких пор западные журналисты полагают, что наличие сомнений — это что-то плохое и ужасное? Вроде бы демократическая Европа всегда осуждала (как минимум на словах) тоталитаризм и официальное единомыслие. А теперь западные журналисты и политики искренне удивляются, почему их соотечественники, пытаясь найти хоть какой-то смысл в новостях об "отравлениях" и "вмешательствах", ищут здоровую альтернативу местным газетам и новостным каналам, которые безо всякого критического разбора ретранслируют только "единственно правильную" версию, спущенную свыше.

Это касается не только Германии. Какую страну Европы ни возьми, там обязательно наткнешься на дискуссию о том, почему же "пророссийская" точка зрения так популярна в несистемных СМИ и соцсетях. Чешский эксперт Ян Шир, к примеру, объясняет это "неподготовленностью" журналистов. Их просто нужно "правильно сориентировать": вот заставь их называть повстанцев Донбасса не "сепаратистами", а "российской армией" — и сразу получим нужный результат. И кому какое дело, что российской армии в Донбассе за все эти годы никто так и не нашел! Главное ведь — навязать читателям "не размытую" картину, не допускающую сомнений и двояких трактовок. А для этого в эфиры чешского телевидения, по мнению Шира, следует приглашать лишь "правильных" экспертов, которые не позволяют себе (какой ужас!) усомниться "в заинтересованности российского режима в отравлении Навального и в том, что это сделали с помощью "Новичка".

Неужели Шир и подобные эксперты не догадываются о том, что любой здравомыслящий человек, найдя во всех без исключения газетах сведения о российских "оккупантах" или о "Путине-отравителе", рано или поздно попробует поискать подтверждение этим сенсационным "фактам". И, не найдя ничего в газетах, обязательно обратится к альтернативным источникам. Собственно, этим (а не какими-то происками внутреннего врага) и объясняется то, что российские СМИ все более популярны в Европе. Они позволяют как минимум посмотреть на ту или иную проблему с разных сторон и сделать собственные выводы. Этого и боятся западные эксперты, одержимые борьбой с Россией и зачисткой инакомыслия внутри Европы.

Еще один свежий пример такой одержимости — состоявшиеся на этой неделе местные выборы в ряде регионов Италии. Перепуганные перспективой победы оппозиционной "Лиги", тяготеющей к правому флангу, в традиционно "красной" Тоскане мейнстримные СМИ снова вытащили на свет антироссийскую карту, вспомнив уже заросшую мхом историю о "финансировании из России". Главное "доказательство": некий владелец электрической фирмы, некогда связанный с "Лигой", имеет русскую жену и… перечислял ей деньги в Россию. Хотя сам подобный "скандал" опровергает обвинения против "Лиги" — получается ведь, что деньги идут в Россию, а не наоборот. Но читателя в любом случае нужно убедить в связях оппозиции с Кремлем — неважно, соответствует это логике или нет.

Заявления лидера "Лиги" Сальвини о том, что у него за все эти годы так никто и не нашел "ни рубля, ни матрешки", совершенно не интересуют либеральные итальянские СМИ и брюссельских политиков. Подыгрывая этим спекуляциям, один из идеологов и основных рупоров европейских либералов Ги Верхофстадт в зале Европарламента публично обвиняет Сальвини в получении "денег от Путина". "Лично я считаю скандалом тот факт, что эти люди, которые пытаются поучать нас, получают деньги на разрушение Европейского союза", — заявляет бывший премьер-министр Бельгии.

Собственно, в этом и есть суть "обвинений" против внутренней оппозиции — неважно, действительно ли она пророссийская, имеет ли какие бы то ни было связи с Москвой или нет. Главное — заткнуть ей рот. А что может ответить твой оппонент, если ему в глаза заявить, что у кого-то из его сторонников есть русская жена или матрешка на полке? Метод, давно испытанный в целом ряде европейских стран.

В этом — и смысл неприкрытых угроз, прозвучавших в адрес оппонентов из уст новой "железной леди" Европы Урсулы фон дер Ляйен. Холодная война невозможна без "охоты на ведьм". Пленных в ходе этой войны Европа брать не собирается, грозя тотальной зачисткой всех тех, кого она объявит своей "пятой колонной". И это только начало.