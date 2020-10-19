Битва за будущее страны: пластиковый мусор становится ценным ископаемым

Хотя, казалось бы, рост ВИЭ снижает перспективы их основного бизнеса, рассуждает колумнист РИА Новости Александр Собко.

Объяснения здесь различные, одна из причин связана с развитием "зеленой" повестки так называемого устойчивого развития. Похожий принцип начинает действовать и в секторе, относящемся к производству пластиков. Компании-производители все чаще одновременно интересуются и вторичной переработкой полимеров. Тем более что здесь все намного очевиднее.

Если в сфере экологии, связанной с климатической повесткой, существуют различные мнения о вреде выбросов углекислого газа, то в случае с утилизацией мусора двух мнений быть не может: проблема очевидно существует и в глобальном масштабе, и в нашей стране.

Кроме того, развитие вторичной переработки позволит уменьшить запретительные меры. Ведь они появляются уже сейчас, причем порой и в достаточно радикальном виде. Например, в Англии в целях борьбы с пластиком запретили ватные палочки. В ближайших планах ЕС — и отказ от одноразовой посуды.

Конечно, под давлением и пластиковые пакеты. Но здесь не все так просто. Замена их, к примеру, на бумажные, на первый взгляд, отличный шаг. Ведь дополнительные объемы бумаги — это дополнительная вырубка леса, а при производстве расходуются существенные объемы воды.

Так или иначе, критического влияния на темпы роста спроса двух "главных" полимеров, полиэтилена и полипропилена, вторичная переработка пока не оказывает. По прогнозам, даже к 2030 году на глобальном уровне их доля в переработке не достигнет и десяти процентов, в развитых странах она будет выше, в развивающихся — ниже.

Причины понятны: значительная часть полимерной продукции идет не только в упаковку, но и в строительство, трубы и другие сектора с длительным сроком службы. И, конечно, до организации полного раздельного сбора мусора еще очень далеко.

Поэтому пока самый яркий пример в переработке бытовых отходов — ПЭТ (полиэтилентерефталат), применяемый для производства бутылок для напитков. Его легче всего собирать, отделять, перерабатывать. И здесь доля перерабатываемой продукции и в мире, и у нас в стране намного выше (в Японии — уже на уровне 85%, в ЕС — около 70%).

Вторичный ПЭТ — полноценный участник рынка полимеров. Более того, время от времени он оказывается дороже, чем первичный. Что в том числе связано со взятыми производителями напитков и другой продукции обязательствами по использованию вторичных полимеров в своих производствах. Разумеется, все зависит и от качества вторичного ПЭТ, которое бывает различным.

Например, наиболее чистый вторичный продукт можно использовать даже для хранения пищевой продукции. Пока же чаще всего у нас вторичный ПЭТ идет на производство волокна. По понятным причинам меньше ценится вторичный ПЭТ, сделанный из смеси бутылок различных цветов. Поэтому на перспективу ожидается максимальное движение к бесцветным бутылкам там, где это возможно.

А что по цифрам у нас? В России ежегодно потребляется около 700 тысяч тонн этого полимера. Большая часть производится внутри страны, еще около 100 тысяч импортируется.

В 2018 году производство и потребление вторичного ПЭТ составило приблизительно 150 тысяч тонн (относительно небольшими объемами экспорта и импорта пренебрежем для грубой оценки). То есть перерабатывается уже свыше 20% от общего объема потребления.

И вот пример, иллюстрирующий тезис из начала материала. В сентябре в Башкортостане "Полиэф" (входит в "Сибур") начал реализацию проектапо выпуску ПЭТ-гранулы, при производстве которой будет использовать 34 тысячи тонн вторичного сырья ежегодно. То есть при синтезе первичного ПЭТ станут применять вторичный.

В первую очередь в переработку пойдет сырье из близлежащих регионов и, конечно, самого Башкортостана. Сейчас в республике собирается четыре тысячи тонн при потенциале в 20 тысяч тонн сырья для вторичной переработки.

Небольшие компании также активны на рынке переработки ПЭТ, правда, речь здесь идет о механическом способе переработки. При отлаженных процессах и логистике экономика переработки оказывается прибыльной без каких-либо дополнительных субсидий. Действительно, уровень цен на первичный чистый полимер — это тысяча долларов за тонну, или восемьдесят рублей за килограмм. Вторичный, который, скажем, нельзя использовать для бутылок с пищевым наполнением, — подешевле. А цена исходного вторсырья раза в три ниже, но с ним приходится хорошо поработать.

Это дробление, отмыв, отделение крышек, формирование новых гранул. Важно не допустить попадание примесей и других полимеров, особенно поливинилхлорида, который разрушающе действует на полимер в процессе переработки.

И здесь на первое место выходят вопросы качества сырья. Понятно, что рентабельность переработки чистого сырья намного выше, чем грязного, на отмыв которого тратится больше воды (которую, в свою очередь, также нужно потом очистить). Опять же, вопрос чистоты и качества сырья напрямую связан с методом его сбора.

Другими словами, намного проще взять чистое, готовое сырье. Но, по данным за 2017 год, до половины сырья для вторичной переработки ПЭТ поступает путем ручного сбора с полигонов бытовых отходов, на раздельный сбор приходится совсем незначительная часть. С началом реформы в секторе сейчас ситуация должна постепенно смещаться хотя бы в сторону сортировки в соответствующих центрах . Где, кстати, уже выделяются и разные марки полиэтилена (высокого и низкого давления), не говоря уже о стекле — картоне — металле.

И конечно, крайне важно участие жителей в раздельном сборе. А здесь остается скепсис. Одна из причин известна: многочисленные зафиксированные случаи, когда мусор из контейнеров для раздельного сбора вновь смешивался с прочим.

Тут, правда, следует отметить, что сейчас концепция раздельного сбора поменялась. Раньше (в Московском регионе) стояли отдельно три контейнера ("пластик — стекло — картон") в дополнение к обычному. Сейчас же весь мусор должен сортироваться по принципу двух контейнеров — все вторсырье (металл, пластик, картон, стекло) и смешанные (несортируемые) отходы.

Из личных наблюдений, не претендующих на статистику: интерес к старой схеме был выше. Двухконтейнерная схема пока не прижилась, возможно, потому, что баки рядом, никакого разделения в результате нет вообще. При этом непонятно, работают ли стоящие рядом старые контейнеры (для трех типов вторсырья).

В результате на небольшой территории, в близости друг от друга действуют сразу три типа сбора отходов: по новому принципу "вторсырье — смешанные отходы", старые три типа контейнеров "картон — стекло — пластик", а сейчас появились и новые цветные два контейнера "пластик — стекло" (к ним, кстати, судя по наблюдениям, интерес выше).

Даже если все случаи последующего смешивания раздельно собранных отходов в прошлом, необходима активная информационная поддержка, вплоть до репортажей с маршрутами движения грузовиков с отходами. Доверие и интерес к раздельному сбору остается невысоким, и жителей не так просто мотивировать к сбору без полной уверенности, что это не пустая работа.